Bordeaux - Conférence de presse Ce mardi à 17h, les Boxers ont organisé leur conférence de presse d'avant-saison 2022-2023 dans les locaux de la société BETCLIC, partenaire du club bordelais depuis trois ans, en présence du président Thierry Parienty, du manager général Stéphan Tartari, du coach Olivier Dimet et du capitaine de l'équipe Marc-André Lévesque. À tour de rôle, chacun des quatre membres du club s'est exprimé sur les attentes, les objectifs, le profil de l'équipe, sans oublier la situation financière actuelle. BETCLIC France (BORDEAUX), Hockey Hebdo Julien Nadau le 03/09/2022 à 10:00

Conférence de Presse du mardi 30 août 2022



Le président Thierry Parienty a commencé sa prise de parole par la partie financière et sportive, en précisant la bonne situation financière du club, suite à la validation de la CNSCG avec certaines mesures d'encadrement. Le club se trouve actuellement dans une étape de construction démarrée l'an dernier avec un cycle autour d'Olivier Dimet sur trois ans. La première étape, la saison dernière, consistait à pouvoir favoriser l'émergence et l'éclosion de jeunes. Des retouches ont été apportées cette saison du fait que 30 % de l'équipe ont été changés. D'un point de vue économique, la tendance en nombre d'abonnés reste identique à l'année dernière et se situe autour de 300 abonnés, avec également un développement en cours au niveau des comités d'entreprises. Il y a un développement par rapport à l'an dernier sur le partenariat-entreprises avec 260 entreprises partenaires qui représentent pratiquement la moitié du budget du club. La stratégie globale sportive poursuit le processus de formation dans le développement de jeunes joueurs. Il a également précisé que dans un an, le club devrait bénéficier d'une boutique officielle qui ouvrira au rez-de-chaussée de la patinoire, très près de l'arrêt du tram A Hôtel de Police. Cela permettra au club d'avoir une visibilité extérieure et une facilité d'accueil pour le public afin de renforcer la proximité entre le personnel et les supporters. En conclusion, le président a annoncé que les Boxers souhaitaient densifier la taille de l'équipe et cela se confirme avec les nouveaux joueurs recrutés durant l'inter-saison. L'équipe sera la plus grande en terme de taille mais également la troisème plus jeune (en moyenne d'âge).



Stéphan Tartari a démarré son discours par l'annonce de l'arrivée d'un jeune joueur français, Mattéo Mahieu, qui portera le numéro 92. Il explique ensuite qu'un show-case a été réalisé par le staff du club en avril afin de découvrir des jeunes joueurs. Une première proposition avait été adressée à Mattéo qui n'avait d'abord pas répondu favorablement car il devait poursuivre ses études aux Etats-Unis. Ce dernier, suite à la non validation de son projet, a recontacté le club en précisant son souhait de vouloir apprendre et se perfectionner en France, plus particulièrement à Bordeaux. Mattéo intégrera officiellement l'équipe Magnus, n'étant plus U20. Le système des licences bleues (avec des clubs comme Montpellier ou Tours) pourra également être mis en place pour Mattéo. Stéphan Tartari a fait ensuite le point sur le groupe en général après ces quinze premiers jours partagés entre les différents entraînements et les matchs de préparation en ajoutant que l'ensemble du staff était très satisfait de ce qu'il se passe sur la glace. La bonne attitude du groupe et le jeu proposé sur la glace laissent entrevoir de très belles choses pour cette saison. L'équipe bénéficie de davantage de talent auquel s'ajoutent une plus grande expérience et surtout de la profondeur, mieux répartie entre la défense et l'attaque. Le manager a ensuite rappelé les valeurs importantes que souhaitent voir les supporters sur chaque rencontre : des joueurs qui ne lâchent rien, qui se battent pour le maillot et qui luttent également en équipe, les uns pour les autres. Pour finir, Stéphan Tartari détaille ses missions pour la saison à venir, partagées entre un temps de présence sur le banc en tant qu'assistant d'Olivier Dimet aussi souvent que possible, mais aussi la poursuite de certaines missions de partenariat, en collaboration avec Anthony.



Le coach Olivier Dimet a, de son côté, commencé par faire un petit retour arrière sur les objectifs de l'an dernier, à savoir assurer le maintien et se qualifier pour les playoffs. En tant que compétiteurs, il a précisé que l'objectif 2022-2023 sera évidemment d'essayer de faire mieux. L'équipe a été conservée 70 % grâce à la satisfaction apportée la saison passée ; il a cependant fallu trouver de la plus-value pour renforcer le groupe. Dernière attaque du championnat précédent, le club bordelais s'est donc fait une priorité en améliorant le secteur offensif. Les cinq attaquants recrutés doivent donc emmener un maximum d'offensive, en espérant aussi la réussite, l'efficacité et la performance dans ce secteur. Du côté défensif, il fallait apporter davantage de grosseur afin de se faire davantage respecter dans la zone de défense, et principalement devant le gardien. Les joueurs recrutés répondent vraiment aux attentes et le travail mis en place dans cette première quinzaine reste très satisfaisant. Pour revenir au recrutement, Olivier insiste sur le fait d'avoir voulu diversifier le jeu d'équipe en signant des joueurs venant d'autres pays afin de réaliser un mélange entre le hockey nord-américain et celui pratiqué dans les grands championnats européens. Il termine son discours en déclarant que ses lignes idéales n'ont pas encore été trouvées ; cela n'est pas surprenant car la préparation et les matchs amicaux de pré-saison doivent permettre au coach de mettre en place des lignes de joueurs en vue d'attaquer le championnat.

Depuis l'an dernier, le club a véritablement franchi un cap car plusieurs jeunes joueurs internationaux français U18-U20 ont été intégrés pleinement à l'effectif professionnel. Cette année, deux joueurs d'environ 25-26 ans ont rejoint les rangs bordelais et font, eux, partie de l'équipe de France A. Le club de Bordeaux intéresse beaucoup les joueurs français car il y a une belle patinoire, une organisation qui travaille sérieusement pour permettre à des joueurs de niveau international de rejoindre Bordeaux, ce qui est une excellente chose.



Marc-André Lévesque, le capitaine des Boxers, prend le micro en dernier et s'exprime dans un premier temps sur l'importance de l'état d'esprit dans un groupe ou une équipe en général. Il est vrai que si l'on dispose des meilleurs joueurs au monde mais que ceux-ci ne s'entendent pas, il n'y a aucun résultat. En tant que capitaine, son rôle consiste donc à s'assurer que tout se passe de la meilleure manière entre chaque joueur. Lorsqu'il y a des problèmes, tout est mis en œuvre pour les régler immédiatement. Marc-André se positionne en tant qu'intermédiaire entre ses partenaires et le coach pour accomplir au mieux sa mission de leadership. Il précise ensuite qu'avant de venir à Bordeaux, il n'a jamais été capitaine, mais en revanche, le poste d'assistant-capitaine ne lui est pas inconnu. De part sa personnalité, Marc-André a toujours été quelqu'un qui aime discuter en rêgle générale, qui n'a pas peur de dire les choses lorsque cela est nécessaire. Avoir une lettre sur le maillot (A ou C) est un détail sans importance pour lui.



Le coach Olivier Dimet a ensuite communiqué le nom des deux assistants-capitaines pour la saison à venir : Loik Poudrier (reconduit)

Julien Guillaume

Une petite séance de questions a ensuite été organisée à l'issue des différents discours. La première, à laquelle répond Thierry Parienty, concerne le budget actuel du club. Celui-ci, à peu près similaire à l'an passé, s'élève à 2 100 000 – 2 200 000 € (avec une augmentation en cas de premier tour de playoffs pouvant aller jusqu'à 2 300 000 €).

Celui-ci est réparti de la façon suivante :

50 % par les entreprises

30 % par le grand public

20 % par les aides publiques

StephLions69 a écrit le 03/09/2022 à 12:44 Non mais je rêve ?? est-ce que j'ai bien lu : "Le président Thierry Parienty a commencé sa prise de parole par la partie financière et sportive, en précisant la bonne situation financière du club, suite à la validation de la CNSCG avec certaines mesures d'encadrement.?

Est-ce de l'humour ? Comment parler d'une bonne santé financière pour ce panier percé qu'est ce club depuis tant d'années sous mesures d'encadrement perpétuelles de la gentille CNSCG de feu le Président tout puissant Tardy ?

Pour rappel Lyon a été sacqué en D3 pour un passif colossal en 2018 de -4000 euros. Si on prend les années de pertes de 2018 et de 2015 (-16000 euros ) on arrivait à -20000 euros. Mais avec les années de gain (2017 : + 21 000 euros, 2016 : + 6000 euros, 2014 : +9000 euros) on arrive en 5 ans à un bilan positif de +16 000 euros.

Or pour Bordeaux les chiffres à ma disposition de bénéfices/pertes sont :

2016 : -58 000 euros

2017 : + 3 000 euros

2018 : -475 000 euros

2019/2020 : +2256 euros

2021 : -89 385 euros.

ce qui fait sur environ 6 années une perte globale de -617 129 euros !!!! Et ce club a toujours été validé sous mesures d'encadrement qui ne lui ont jamais empêché de recruter et de jouer les "trouble-fête" en Magnus. Alors désolé les copains supporters bordelais, je n'ai rien contre vous et votre club mais que le président ose parler de "bonne santé financière" me choque. Vous méritez un club sain et de la transparence et de l'honnêteté intellectuelle et pas ce genre de "grosses ficelles" que je trouve lamentables ! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







