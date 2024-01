Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Bordeaux - Conférence de Presse Retour sur la Conférence de presse des Boxers de Bordeaux du jeudi 18 janvier. Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 20/01/2024 à 08:23 Tweeter Date : Jeudi 18 Janvier 2024



Lieu : CCI de Bordeaux – Espace Garonne



Intervenants : Philippe GARCIA (responsable Communication de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux) – Stéphan TARTARI (manager général du club des Boxers de Bordeaux) – Thierry PARIENTY (président du club des Boxers de Bordeaux)



Le jeudi 18 janvier à 16h15, le club des Boxers de Bordeaux a organisé une conférence de presse dans une salle de l'Espace Garonne, appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux pour annoncer l'arrivée d'un trio d'investisseurs étrangers, en provenance du Québec, et redéfinir les projets structurels du club de hockey sur glace bordelais.

Ce groupe d'investisseurs venu du Canada, composé de trois personnalités très connues de l'autre côté de l'Atlantique, rejoint le club en tant que deuxième associé officiel.



JEAN BÉDARD



Président et chef de la direction du groupe Grandio, l'une des plus grandes alliances de restaurants au Québec avec dix marques en sa possession, dont La Cage. C'est à la suite de l'ouverture de la brasserie sportive La Cage à Bègles, que la rencontre entre les Boxers et Jean Bédard a pu avoir lieu. L'homme d'affaires québécois qui devait être présent à Bordeaux, finalement bloqué à Paris en raison des conditions météorologiques, a pu intervenir en visio pour présenter ses deux associés. Etant lui-même très impliqué dans le hockey sur glace puisqu'il fut président du club des Gaulois de Saint-Hyacinthe pendant 17 ans, ce dernier n'a eu aucun mal pour les convaincre de le suivre dans cette aventure.



JACQUES TANGUAY



Entrepreneur, leader de l'ameublement au Québec et ancien président + co-actionnaire du club des Remparts de Québec qui évolue dans la LHJMQ (Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec).



PATRICK ROY



Ancien illustre gardien en NHL, 4 fois vainqueur de la Coupe Stanley et membre du Hall Of Fame (le Temple de la Renommée du Hockey), ancien co-actionnaire et coach du club des Remparts de Québec.



En terme d'objectifs, le trio s'engage à apporter ses connaissances du hockey sur glace de haut niveau dans les domaines sportifs et économiques. Le but commun des actionnaires bordelais et québécois sera de développer, accentuer ou intensifier les relations économiques entre les sociétés des deux régions ainsi que de mettre en place des passerelles économiques et sportives pour permettre aux jeunes québécois de venir jouer en France mais aussi aux jeunes joueurs bordelais de profiter des installations sportives au Québec. Les trois investisseurs intègrent le club à hauteur de 18,5 %. Leur rôle sera centré sur la partie sportive tout en apportant une vision d'expert technique ou auditeur/conseil dans le développement du club bordelais.



Situation financière du club des Boxers aujourd'hui

Le budget s'élève à 2,4 millions d'euros, ce qui correspond approximativement au 5ème ou 6ème le plus élevé de la Ligue Magnus.



a) Recettes

Partenariats : 50 %

Billetterie : 30 %

Aides publiques : 17 %

Merchandising : 3 % environ



b) Dépenses

Masse salariale : environ 50 %

8 à 10 employés à temps plein



Le club des Boxers a demandé une extension de jauge dans la patinoire, de 250 places supplémentaires afin d'atteindre une capacité comprise entre 3500 et 3600 probablement pour 2024/2025.

Un appel d'offres a également été effectué à la FFHG concernant les droits TV avec une quinzaine de candidatures déposées pour les saisons à venir.



L'arrivée de ces nouveaux actionnaires représente une belle opportunité qui permettra au club des Boxers de poursuivre son développement, d'acquérir encore devantage de visibilité et d'obtenir sans aucun doute des résultats sportifs plus à la hauteur de ses espérances.

