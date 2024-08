Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Bordeaux domine les universitaires d'Utica ! Hier soir, dans une patinoire Mériadeck remplie par 2250 spectateurs venus assister au premier match de préparation à domicile de leur nouvelle équipe, version 2024-2025, les Boxers de Bordeaux accueillaient une équipe prestigieuse universitaire venue des Etats-Unis : les Pioneers de l'Utica University, qui se situe dans l'état de New York et qui évolue dans la ligue NCAA III. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 22/08/2024 à 11:00 Tweeter Avec une liste de joueurs remaniée pour cette rencontre de classe internationale du fait de nombreuses absences, les Boxers ont cependant relevé le défi avec brio et efficacité pour s'imposer au final (5-2) contre une talentueuse formation nord-américaine issue d'un établissement sportif très reconnu aux Etats-Unis puisque l'ancien basketteur NBA Carmelo Anthony en est sorti... et certainement bien d'autres. Le gardien canadien Jean-Philippe Fontaine et le jeune attaquant Vince Tartari sont venus renforcer l'équipe alignée sur ce match alors que Quentin Papillon, appelé en équipe de France, Nikita Jevpalovs et Samuel Salonen, tous deux malades ou encore Mathieu Pompei et Ulysse Tournier, blessés, ont manqué à l'appel dans les rangs bordelais.



1ère période :



Gardiens : Victor Bodin (Bordeaux) – Bryan Landsberger (Utica)

Capitaines : Julien Guillaume (Bordeaux) – Brian Scoville (Utica)



Le début de match offre un duel équilibré avec plusieurs alertes devant chaque cage. Sur les différents tirs auxquels ils sont confrontés, les deux gardiens, Victor Bodin et Bryan Landsberger effectuent plusieurs arrêts déterminants et ne tardent pas à rentrer dans leur match.

Après six minutes de jeu, les visiteurs sont les premiers à trouver le chemin des filets. Austin D'Orazio, placé sur le côté gauche dans la zone bordelaise, décoche un tir précis en lucarne. Victor Bodin, masqué au départ, n'a pas le temps de réagir (0-1 à 6'01).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les différentes lignes continuent de prendre le pas sur la majeure partie des attaques devant chacune des deux cages obligeant les gardiens à intervenir que lorsque cela s'avère nécessaire.

Poussés par leur public, les Boxers patientent pendant six minutes avant de parvenir à égaliser. Sur un lancement de jeu de Kévin Dusseau et Enzo Carry, le défenseur Bastien Lemaitre ajuste un tir à ras de glace qui semble passer sous la jambière de Bryan Landsberger (1-1 à 12'56).

Les deux équipes bénéficieront à plusieurs reprises de palets pour passer devant au tableau d'affichage mais le score n'évoluera plus jusqu'à la première pause.





2ème période :



Le compteur de pénalités se débloque très vite en début de deuxième tiers-temps. Axel Prissaint part en prison après avoir fait trébucher un joueur d'Utica alors que Chris Carroh commet quelques secondes plus tard une obstruction sur Victor Bodin.

Cette deuxième période va permettre aux Boxers de placer un premier coup d'accélérateur et de mettre la jeune équipe américaine dans la difficulté. Axel Prissaint place un tir à ras de glace sur la gauche de Bryan Landsberger qui s'incline une deuxième fois. A ce moment-là, les Boxers prennent pour la première fois l'avantage dans ce match et ne vont plus le perdre (2-1 à 26'17).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Trois minutes plus tard, ce coup-ci, les joueurs d'Olivier Dimet, en supériorité numérique, portent leur avance à deux unités avec une réalisation de Rudolfs Polcs qui dévie un tir de Kevin Spinozzi quelques secondes avant la mi-match (3-1 à 29'41).



Jusqu'à la fin de cette seconde période, les situations offensives les plus dangereuses sont à mettre au crédit des Boxers et Bryan Landsberger, le gardien des Pioneers, doit s'employer parfois sérieusement pour maintenir son équipe à flots. Shane Murphy, Chris Carroh ou Gabriel Lundberg obtiennent de leur côté quelques occasions devant la cage de Victor Bodin mais ce dernier ne laisse rien passer.

Après quarante minutes d'un match très agréable à suivre, les Boxers comptent deux buts d'avance au tableau d'affichage.





3ème période :



Pour démarrer cette troisième et dernière période, Gary Heenan, le coach des Pioneers d'Utica, change son gardien... Bryan Landsberger cède sa place à Avery Strurtz. Les visiteurs tentent de revenir sur la glace bordelaise avec d'autres intentions et lancent leurs dernières forces dans une bataille qui n'est cependant pas encore totalement perdue. Pourtant, après moins de trois minutes, Aina Rambelo trouve à son tour les filets américains sur un nouveau palet dévié dans le bon timing (4-1 à 42'13).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

A présent distancés de trois buts, les Pioneers ne renoncent pas, bien au contraire et repartent à l'attaque car tout peut encore basculer. Il est vrai que dans le hockey sur glace, des retournements de situation, même en quinze minutes, il peut y en avoir. Shane Murphy se présente face à la cage et décale idéalement Aydin Parekh. Le défenseur d'Utica tire sur la droite de Victor Bodin et ne lui laisse aucune chance (4-2 à 45'41).



Les visiteurs ont à peine le temps de célébrer ce but qui leur redonne un réel espoir qu'une minute plus tard, la recrue offensive bordelaise Kaylian Leborgne vient placer un tir en diagonale dans le coin droit des filets d'Avery Strurtz (5-2 à 46'43).



Un moment plus tard, il ne reste plus que 11'35 à jouer, Matt Wood inflige un coup de genou à Aina Rambelo. L'affaire n'en reste pas là car le bordelais réplique par un petit coup de poing. La sanction tombe, les deux joueurs sont envoyés sur le banc des prisons pendant deux minutes (48'25).

Les Boxers conservent la maîtrise de la fin de match tandis que les Pioneers poursuivent leurs efforts pour réduire l'écart au maximum...en vain. Victor Bodin et sa défense restent intraitables.



A la sirène finale, les Boxers s'imposent par 5 buts à 2 après une première période très accrochée.



Photographe : © Stéphanie Prévot

Tout juste rentrés de leur séjour de préparation au Québec, les joueurs d'Olivier Dimet ont livré sur ce premier match de pré-saison une prestation pleine de sérieux pendant la quasi-totalité des 60 minutes à leur disposition. Il faut également saluer cette équipe universitaire des Pioneers d'Utica qui aura livré une grosse bataille avec quelques bonnes armes mais cela n'aura pas été suffisant. Vendredi, les jeunes américains partiront affronter les Rapaces de Gap avant d'enchaîner le lendemain à la patinoire de la Barre contre l'Hormadi d'Anglet.



TIRS

BORDEAUX : 35

UTICA PIONEERS : 33



ETOILES DU MATCH

BORDEAUX : 72 Baptiste Bruche

UTICA PIONEERS : 4 Aydin Parekh



