Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Bordeaux termine sa préparation de belle manière ! Pour son dernier match de préparation prévu ce samedi à Mériadeck, le club des Boxers de Bordeaux accueille l'équipe universitaire québécoise de Trois-Rivières, championne de hockey sur glace masculin dans sa catégorie il y a quelques mois. Ces derniers jours, les canadiens ont réalisé de belles performances contre différentes formations de l'Hexagone en signant notamment des victoires à Gap, lors de la Rap'Ice Cup, ou plus récemment un succès (2-0) à Anglet. Les Boxers, eux, ont débuté leur préparation par une courte défaite en prolongation (3-2) du côté de Rouen, avant de remporter leur double confrontation face à leur voisin basque de l'Hormadi d'Anglet (4-2 à Mériadeck puis 6-3 à La Barre). Ce dernier match s'annonce difficile et intéressant face à une équipe canadienne, revancharde après son premier passage en terre bordelaise, où elle s'était inclinée (5-3) en 2019. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 04/09/2022 à 18:51 Tweeter Absents Bordeaux : Esteban Ragot – Louis Vitou (convalescence) – Vince Tartari

Absents UQTR : Jonathan Brisson – Alexis Gravel – Maxime Chagnon



Photographe : Laurent Robert (archives 2021/2022)

1ère période :

Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – William Grimard (UQTR)



Les visiteurs rentrent immédiatement dans la partie après le face-off d'engagement et font parler leur vitesse de patinage. La bonne entame de match des joueurs de l'UQTR se confirme par un premier tir de Félix Sabourin-Lauzon sur lequel Clément Fouquerel signe une remarquable intervention (0'22). Peu après cette occasion, les Boxers prennent le contrôle du palet et s'installent à plusieurs reprises dans la zone offensive en parvenant à se créer plusieurs bonnes situations autour et devant la cage. Les canadiens restent cependant bien regroupés et se positionnent intelligemment pour contenir les premiers assauts bordelais. William Grimard repousse un tir de Karri Forsblom (3'15) alors que sur l'autre cage, Clément Fouquerel bloque de la mitaine un lancer de Félix Boivin (3'54).

Le match démarre sur un gros rythme avec beaucoup de vitesse de part et d'autre et l'on se rend compte qu'aucune équipe ne ferme le jeu. Clément Fouquerel intervient plus tard sur un tir de Mathieu Boucher (4'30). Alexandre Mulle prend la première pénalité du match et offre un power-play aux visiteurs (4'49) ; les deux tirs signés Julien Tessier et Félix Lafrance sont finalement repoussés par la défense des Boxers. Moins de trois minutes plus tard, Bastien Lemaitre, placé en haut de la zone canadienne, récupère une passe de Massimo Carozza. Le reste est un modèle de précision : le défenseur bordelais décoche un tir qui trouve le poteau avant de finalement rentrer dans le coin gauche du but, William Grimard, surpris, ne peut intervenir (1-0 à 7'20).



Cet avantage au tableau d'affichage durera moins de deux minutes pour les joueurs d'Olivier Dimet car sur une action de Julien Tessier, le gardien bordelais et sa défense ne parviennent pas à écarter le danger. Le palet revient sur la droite vers le numéro 76 Hugo Allais qui part une déviation sur la droite ne laisse pas passer l'occasion d'égaliser (1-1 à 9'06).



Une vingtaine de secondes plus tard, l'UQTR s'empare d'un nouvel palet offensif et marque une deuxième fois. Ce but est pratiquement identique au précédent avec ce coup-ci une finition dans le coin droit de la cage signée Julien Tessier (1-2 à 9'29).



Désormais menés au score, les Boxers tentent de réagir avec une accélération sur la droite de Fabien Colotti, l'ancien Rapace lève la tête et trouve à la cage Karri Forsblom mais William Grimard s'interpose in-extremis (12'23). Le gardien de l'UQTR, auteur jusqu'ici d'un très bon début de match, effectue un nouvel arrêt dans un face à face qu'il remporte contre Fabien Colotti (12'53). Devant une solide défense canadienne, les Boxers semblent manquer de solutions offensives en cette fin de première période. Les gardiens continuent de faire le spectacle en poursuivant leurs arrêts : d'abord Clément Fouquerel sur un tir puissant de Simon Lafrance (15'38), immédiatement suivi d'une occasion d'Alexandre Mulle (15'54).

Les dernières minutes de ce tiers-temps n'offriront qu'un tir dangereux malheureusement non cadré de Kevin Spinozzi (19'46) laissant l'UQTR en tête avec un petit but d'avance.



Photographe : Laurent Robert (archives 2021/2022)

2ème période:

Pour commencer cette deuxième partie de rencontre, les canadiens bénéficient rapidement d'un nouveau temps de supériorité numérique (21'04) dans lequel ils continuent de se montrer extrêmement dangereux face à la cage de Clément Fouquerel. Félix Sabourin-Lauzon (22'40) et Zachary Lavigne, après cette phase de supériorité (24'30) manquent de peu le cadre. Pourtant, dans les instants qui suivent, sur une nouvelle attaque lancée par Jules Boscq, Loik Poudrier décoche un tir sur le poteau, parfaitement complété d'une déviation de Karri Forsblom, le gardien canadien s'incline une seconde fois (2-2 à 26'06).



Les Boxers retrouvent leur jeu offensif et semblent repartir avec d'autres intentions après cette égalisation : Marc-André Lévesque et Axel Prissaint effectuent des lancers puissants qui ne trouvent pas le cadre, auxquels s'ajoutent un gros temps fort composé de nombreuses séquences offensives autour de la cage, obligeant les visiteurs à patiner fort après le porteur du palet et fournir un gros travail défensif. Une fois la tempête passée, les joueurs de l'UQTR repartent en situation d'attaque et parviennent à reprendre les commandes au tableau d'affichage. Servi par Mathieu Boucher, Ludovic Soucy, légèrement excentré sur la droite, trouve la lucarne avec un lancer placé sous la barre au-dessus du casque de Clément Fouquerel (2-3 à 31'04). Deux minutes plus tard, Samuel Régis trouve Zachary Lavigne ; le numéro 61 ajoute le quatrième but des visiteurs qui refont le break au score (2-4 à 33'21).



La réaction bordelaise intervient immédiatement après ce nouveau but sur un tir de Loik Poudrier repoussé par le gardien de l'UQTR (33'26). Les Boxers reviennent une nouvelle fois dans la partie dans les secondes qui vont suivre grâce à un lancement de jeu de Karri Forsblom après une longue séquence d'attaque. Massimo Corazza réussit une jolie déviation et surprend William Grimard (3-4 à 33'52).



Les dernières minutes de cette période offrent de nouvelles opportunités aux canadiens de faire briller Clément Fouquerel : Michaël Pellerin (33'58) suivi par Justin Bergeron et Félix Boivin (38'14) butent les uns après les autres face au dernier rempart bordelais. Malgré deux nouveaux buts inscrits de chaque côté au cours de ce second tiers, l'UQTR conserve un petit but d'avance avant les vingt dernières minutes.



Photographe : Laurent Robert (archives 2021/2022)

3ème période :

Cette fois-ci, les Boxers sont les premiers à pénétrer en zone offensive sans parvenir toutefois à mettre en difficulté l'organisation défensive de l'UQTR. David Noël (41'43) et Jérémy Martin (43'11) offrent finalement deux arrêts supplémentaires à Clément Fouquerel. Les visiteurs reprennent leur domination et leur maîtrise du jeu en exerçant un gros danger sur chacune de leurs attaques. Dans les rangs bordelais, au fil des minutes, la fatigue du match de la veille à Anglet se fait ressentir et l'on peut rappeler que les joueurs canadiens ont bénéficié d'une journée supplémentaire de récupération.

D'un autre côté, pour les Boxers, jouer deux soirs de suite permet à l'équipe de pouvoir se tester réellement dans l'exercice de l'enchaînement des matchs la même semaine. William Grimard sauve ses partenaires sur un exceptionnel arrêt face à Nikita Jevpalovs et Loik Poudrier (47'35). Julien Tessier et Justin Bergeron lancent l'attaque suivante des canadiens. Le palet reste un long moment dans les crosses des visiteurs alors que les Boxers n'écartent pas le danger. Placé seul devant la cage, Simon Lafrance élimine deux défenseurs et trompe Clément Fouquerel d'un lancer placé dans le centre du but (3-5 à 48'56).



Après une nouvelle occasion de l'UQTR signée Simon Lafrance, l'un des meilleurs attaquants de cette équipe, Bordeaux réagit dans les sept dernières minutes sur un lancement offensif de Peter Valier. Celui-ci trouve Nikita Jevpalovs mais le gardien s'interpose (53'32). Une minute plus tard, les Boxers semblent mieux rentrer dans ces dernières minutes rêglementaires et cela se vérifie par une action préparée par le duo Massimo Carozza-Fabien Colotti. Loik Poudrier récupère le palet et marque à ras de glace (4-5 à 54'41).



Au cours de ce dernier tiers-temps, un autre détail aura évidemment attiré l'attention de tout le monde : l'indiscipline, confirmée par de nombreuses pénalités des deux côtés. Moins de deux minutes avant la fin, les Boxers, toujours poussés par un public déchaîné, arrachent une nouvelle égalisation par l'intermédiaire de Maxime Legault qui décoche un magnifique tir sur la droite de William Grimard (5-5 à 58'42).



Le score n'évolue plus et les deux équipes poursuivent donc le match en prolongation.



Photographe : Laurent Robert (archives 2021/2022)

Prolongation :

La prolongation se déroule donc sur une durée de 5 minutes, à 3 contre 3.



BORDEAUX : Kevin Spinozzi – Loik Poudrier – Massimo Carozza

UQTR : Félix Sabourin-Lauzon – Félix Boivin – Zachary Lavigne



La première occasion, bordelaise, signée Loik Poudrier intervient au bout de 29 secondes et permet à William Grimard d'effectuer un nouvel arrêt déterminant (60'29). Les Boxers continuent leur jeu offensif avec bien sur l'envie d'inscrire ce dernier but. Karri Forsblom trouve la mitaine de William Grimard (61'00). L'UQTR réagit avec un lancer juste au-dessus de Conor Frenette. Dans la minute qui suit, les Boxers seront récompensés après un échec sur le gardien de Axel Prissaint. Le palet, récupéré par Maxime Legault, est dévié dans le but par l'ancien attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble (6-5 à 62'13). Les Boxers remportent donc une troisième victoire en quatre rencontres de préparation, mais que ce fut dur ce soir face à cette magnifique équipe de l'Université Québec Trois-Rivières, que l'on peut évidemment féliciter pour son joli parcours depuis la fin août dans les différentes patinoires de France où elle a joué.



Rendez-vous Vendredi 9 Septembre à Mériadeck pour la première rencontre de championnat contre les Gothiques d'Amiens !





ETOILES DU MATCH



UQTR : 19 Julien Tessier

BORDEAUX : 54 Maxime Legault © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur