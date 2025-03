Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Brad bradé Des transactions qui laissent sans voix. US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 08/03/2025 à 18:04 Tweeter CLASSEMENT







Résultat des stadium séries :



Le 1ᵉʳ mars 2025, le Columbus Blue Jackets a affronté les Detroit Red Wings à l'Ohio Stadium de Columbus, Ohio. Ce match a attiré une foule de 94 751 spectateurs, constituant le deuxième plus grand public pour un match de la LNH. Les Blue Jackets ont remporté la rencontre 5-3, avec des performances notables de Justin Danforth, qui a marqué 2 points et auteur du but décisif, et du gardien Elvis Merzlikins, qui a réalisé 43 arrêts.

Avant le match, des hommages émouvants ont été rendus à Johnny Gaudreau, un joueur tragiquement décédé en août 2024. Les Blue Jackets et les Red Wings ont organisé des cérémonies pour honorer sa mémoire, avec la participation de sa famille. Les joueurs des deux équipes ont porté des tenues spéciales en son hommage

Started to see it coming together yesterday, and the NHL has released a rendering of what the field design will look like for Saturday’s Stadium Series game. pic.twitter.com/JbgiMTEUfp — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) February 25, 2025



Trades

C’est la traditionnelle période des échanges. De nombreux ont été faits mais plusieurs ont marqué les esprits voire carrément brisé des confiances et mis en colère des milliers de fans. Mikko Rantanen aux Stars : Les Dallas Stars ont acquis l'ailier finlandais Mikko Rantanen des Carolina Hurricanes. En retour, Carolina a reçu l'ailier Logan Stankoven, des choix de premier tour en 2026 et 2027, ainsi que des troisièmes tours pour les mêmes années. Rantanen, 28 ans, a inscrit rien moins que 27 buts et 43 passes cette saison. Il n’avait joué que 13 matchs avec la Caroline, et avait eu le temps d’en jouer 49 cette saison pour l’Avalanche, le club pour lequel il jouait sans interruption depuis 2016. Charlie Coyle à l’Avalanche : Les Boston Bruins font n’importe quoi cette saison, ce n’est plus à prouver. Ils ont décidé visiblement de se défaire de tous leurs joueurs à Boston depuis longtemps. Ils ont cette semaine échangé l'attaquant vétéran Charlie Coyle aux Colorado Avalanche contre le centre Casey Mittelstadt, l'ailier prospect Will Zellers et un choix conditionnel de deuxième ronde en 2025. Coyle, 33 ans, a totalisé 22 points cette saison. Il jouait chez les Bruins depuis 7 ans. Charlie Coyle has been traded to the Colorado Avalanche, per @FlutoShinzawa pic.twitter.com/8xJUe3VSu2 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 7, 2025 Dylan Cozens aux Sénateurs : Les Ottawa Senators ont acquis l'attaquant Dylan Cozens des Buffalo Sabres, accompagnés du défenseur Dennis Gilbert et d'un choix de deuxième ronde en 2026. En échange, Buffalo a reçu l'attaquant Josh Norris et le défenseur Jacob Bernard-Docker. Cozens, 24 ans, a enregistré 31 points en 61 matchs cette saison

Et le pire pour la fin… C’est littéralement un raz de marée pour tous les fans des Bruins qui sont actuellement en colère contre la direction de leur propre équipe de cœur. Beaucoup en appellent à la démission du directeur général Don Sweeney en précisant que Marchand représentait ce qui faisait le sel de l’équipe. Brad Marchand aux Panthers : Les Boston Bruins ont transféré leur capitaine !! Brad Marchand, aux Florida Panthers en échange d'un choix conditionnel de deuxième ronde en 2027, susceptible de devenir un premier tour selon les performances en séries. Marchand, 36 ans, a accumulé 21 buts et 47 points cette saison. Il a été le pilier du tournoi des quatre nations pour le Canada. Et surtout, surtout… il n’a jamais joué pour un autre club que les Bruins, il a dit les semaines passées en interview qu’il espérait ne jamais en partir et prendre sa retraite sous l’étendard de Boston. Il était le dernier joueur actif ayant contribué à la victoire en Coupe Stanley de 2011. Marchand était en dernière année d'un contrat de huit ans d'une valeur de 49 millions de dollars, avec un salaire annuel de 6,125 millions. Malgré son désir de terminer sa carrière à Boston, les discussions pour une prolongation ont échoué, menant à l'échange. La direction du club s’est justifiée en expliquant que cet échange marque le début d'une phase de reconstruction pour Boston. Certes, mais il est a noter que les Florida Panthers sont les grands rivaux des Bruins dans leur division. En play-off l'année dernière, ce sont eux qui ont éliminé les Bruins en 8e de finale.

1,090 games. 16 seasons. #StanleyCup champion.



One of the greatest @NHLBruins ever. 🐻



What moment will you remember most from Brad Marchand's time with Boston? pic.twitter.com/6TTX9jEkyt — NHL (@NHL) March 8, 2025 © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo