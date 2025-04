Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL C'EST PARTI POUR LES SERIES ! Des combats, des départs à la retrait, des trophées, des suspensions et des renvois et des rolex (enfin juste une) US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre / Ducret Stéphane le 21/04/2025 à 19:20 Tweeter Démarrage des séries !







Les PO sans les Bruins, les Penguins ni les Rangers



Pour la première fois dans l'histoire de la NHL, parmi les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York aucun n'a sa place dans les séries éliminatoires et ce la même année !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B/R Open Ice (@br_openice)

Les Bruins ont connu une saison catastrophique, terminant derniers de la Conférence Est avec seulement 32 victoires. On n'avais pas vu si mauvais depuis 2005 ! Un enchaînement de dix défaites consécutives de mi mars à début avril, le départ de leur ancien capitaine Brad Marchand passé aux Panthers, les ennemis jurés, et le licenciement de leur entraîneur ont précipité leur chute.

Les Penguins , malgré la présence de Sidney Crosby et de ses 90 points marqué cette saison, n'ont pas réussi à inverser la tendance. Avec 33 victoires, ils enregistrent leur troisième exclusion consécutive des séries et affichent leur plus faible total de victoires en 20 ans, quand même... C'est l'équipe dont l'effectif-pillier est le plus âgé, ce qui explique des choses, en tous cas ce qu'invoquent les fans pour expliquer cet échec. Ils ont eu une heure de gloire, qui fane forcément avec le temps.

Quant aux Rangers, ils ont été les derniers à être officiellement éliminés après une défaite 7-3 contre les Hurricanes. Leur saison a été marquée par une incapacité à battre les équipes qui seraient qualifiées pour les séries plus tard, avec seulement 11 victoires en 40 matchs contre ces adversaires.

Il a raccorché



On le savait mais on ne peut pas dire qu'on l'attendait : Marc-André Fleury avait officiellement annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2024-2025. À 40 ans, il a confirmé que cette saison serait la dernière de sa carrière, après trois Coupes Stanley et un trophée Vézina, rien moins que ça !

One final sendoff and ovation for Marc-Andre Fleury from the Minnesota Wild and their fans 🥹🌺 pic.twitter.com/lPSsMlsm5E — Gino Hard (@GinoHard_) April 16, 2025

Pour rappel, en 2003, Fleury est sélectionné en premier premier choix (ce qui n'est pas fréquent pour les gardiens) par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage. Il commence à jouer cette année-là, mais ne devient titulaire qu'en 2005-2006.



Après une finale perdue en 2008, Fleury et les Penguins prennent leur revanche en 2009 en battant les Red Wings de Détroit. Il soulève la coupe pour la première fois.

Avec cette équipe qui ne jouera donc pas les séries cette saison, Fleury remporte deux autres Coupes Stanley avec Pittsburgh en 2016 et 2017, bien qu'il partage le filet avec Matt Murray, descendu des Leafs à son équipe de AHL, les Marlies il y a peu.



De jaune à doré : lors du repêchage d'expansion de 2017, il est sélectionné par les Golden Knights de Vegas. Il mène l'équipe à la finale de la Coupe Stanley dès leur première saison. Quatre ans plus tard, en 2021, à 36 ans, Fleury remporte le trophée Vézina, récompensant le meilleur gardien de la saison.

Aujourd'hui, en 2025, il est au 2ᵉ rang des gardiens ayant disputé le plus de matchs en NHL.

Marc-Andre Fleury 🌸🌸🌸🌸 pic.twitter.com/3p3cYspKpH — Allan Walsh🏒 (@walsha) April 10, 2025



Son dernier match en saison régulière aurait dû être contre les Canucks de Vancouver, mais son entraîneur a finalement décidé, au dernier moment, de le laisser sur le banc pour privilégier Filip Gustavsson, dans un match crucial pour la qualification du Wild en séries.

Mais là où le dénouement est plus que joli, c'est que Gustavsson a réussi à arracher une fin de match à égalité. La victoire se jouait donc en prolongation mais les dés étaient déjà lancés. Avec ce point arraché, le Wild était qualifié, quelle que soit l'issue du temps additionel. Présence d'esprit du coach, il a fait jouer MA Fleury à ce moment-là. Et il finit en beauté : il a stoppé les cinq tirs reçus pour finir sur une dernière victoire.





Ce que l'on nomme la bataille de l'Ontario



Compatriotes mais tout de même chauvins, le premier match de play-offs opposant les Leafs aux Senators s'est soldé par un combat généralisé.

Alors que Toronto menait 6-2, ce qui est d'ailleurs le score final du match, la tension a explosé en troisième période, lorsque Ridly Greig des Sénateurs a asséné un double-échec à John Tavares, capitaine des Leafs.



Ce geste a immédiatement déclenché une bagarre impliquant Morgan Rielly et Drake Batherson, qui ont échangé plusieurs coups avant d'être séparés par les arbitres. Rudly Greig, qui a été expulsé du match par exemple, et on compte dans le récap de match pas moins de 10 pénalités pour chocs.



Du côté du banc, on ne traite pas l'affaire de la même manière : l'entraîneur des Sénateurs, Travis Green, n'était pas content de son effectif qu'il voulait plus discipliné pour éviter les pénalités inutiles pour espérer rivaliser avec Toronto. De son côté, le côté des vainqueurs, Craig Berube, entraîneur des Leafs, a salué la combativité de son équipe.

🚨🏒 MAKE IT A FINAL - THE LEAFS DOMINATE GAME 1 IN THE BATTLE OF ONTARIO 🤑#LeafsForever 6#GoSensGo 2



pic.twitter.com/yP4aZFk9Yz — Bodog (@BodogCA) April 21, 2025

Ils ne sont pas mauvais au hockey.



Alors que la ligue se remet à peine du record battu en termes de nombres de buts dans son histoire, la rivalité du géant russe avec son collègue canadien s'est à la fois renforcée et adoucie. Il y a 4 jours, alors que leurs équipes respectives jouaient l'une contre l'autre, les deux joueurs ont marqué des buts "dos à dos", l'un après l'autre.

En deuxième période, Crosby a commencé en inscrivant un but spectaculaire en échappée, déjouant le gardien des Capitals avec une feinte. À peine 30 secondes plus tard, Ovechkin a répondu avec un tir puissant en pleine lucarne, égalisant immédiatement le score.







Mais cette rivalité est aussi une sorte d'amitié lointaine puisque pour célébrer son record battu, les deux stars Malkin et Crosby ont eu assez de fair play pour offrir une rolex à Ovechkin et Crosby de terminer en parlant de lui et d'Ovi, avec un euphémisme charmant : "on est plutôt des bons joueurs".



Suspension de Jesse Puljujarvi



L'attaquant des Panthers de la Floride, a été suspendu deux matchs pour une mise en échec illégale à la tête de Mitchell Chaffee, joueur du Lightning. L'incident s'est produit le 15 avril, à la troisième période.

Here’s the hit by Jesse Puljujarvi on Chaffee that resulted in a match penalty for a hit to the head.



Puljujarvi will be suspended folks pic.twitter.com/4sbmEVtNVj — NHL Review (@nhl_review) April 16, 2025

Puljujarvi a reçu une pénalité de match sur la séquence, et après examen, le Département de la sécurité des joueurs de la NHL a décidé de lui infliger une suspension de deux matchs qu'il a purgée depuis.

Adieu les coachs !



Comme à chaque tournant dans une saison, la valse des coachs se fait. Trois pour l'instant ont été annoncé. Peter Laviolette renvoyé des Rangers : Après la très bonne saison dernière, la présente faisait pâle figure et le club de NYork ne lui a pas laissé de seconde chance. Son adjoint, Phil Housley, a également été congédié. Depuis son arrivée à New York, Laviolette avait compilé un dossier de 94 victoires, 59 défaites et 11 matchs nuls.

Cronin des Ducks : Sous Cronin, les Ducks ont affiché un bilan de 62 victoires, 87 défaites et 15 matchs nuls, terminant 25ᵉ au classement général cette saison, avec un bilan sur deux ans qui effectivement laisse à désirer. L'équipe espère un vent frais : cela fait plus de 6 saisons qu'elle n'a pas goûté aux séries.

Bylsma du Kraken : C'était la légende des Firebirds, l'équipe de AHL, qui a connu le succès grâce à lui mais le miracle ne s'est pas reproduit en NHL. Le Kraken a cette saison terminé si loin de l'accession aux séries que le club veut un vent de fraicheur pour sa prochaine saison.

Deux trophées déjà



Nikita, meilleur pointeur : Le trophée Art Ross a été remporté par Kucherov, l'attaquant étoile du Lightning. C'est la troisième fois de sa carrière qu'il décroche cet honneur, après ses succès en 2018-2019 et 2023-2024, donc pour la deuxième fois d'affilée.

Kucherov a terminé la saison avec 121 points (37 buts, 84 passes) en 78 matchs, devançant Nathan MacKinnon (116 points) et Leon Draisaitl (106 points). Il est ainsi devenu le 10ᵉ joueur de l'histoire à remporter ce trophée au moins trois fois, rejoignant des légendes comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Jaromir Jagr. Rien que ça !



Connor, meilleur goalie de la régulière : Le trophée William M. Jennings a été attribué à Connor Hellebuyck, gardien des Jets de Winnipeg. C'est la deuxième année consécutive qu'il décroche cet honneur, récompensant le gardien ayant disputé au moins 25 matchs pour l'équipe ayant accordé le moins de buts en saison régulière. Le gardien américain a joué 63 matchs pour une moyen de 92.45 % d'arrêt.



Retraite en rouge et bleu



David Savard a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin des séries éliminatoires 2025. Le défenseur du Canadien de Montréal, âgé de 34 ans, a confirmé sa décision, expliquant qu'il voulait terminer sa carrière à Montréal et vivre une dernière aventure en séries.

Savard a remporté la Coupe Stanley en 2021 avec Tampa Bay. Il est considéré comme le mentor d'Arber Xhekaj par exemple.



Les pépites : Mitch Marner si propre ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet) But ultra rapide pour les Hurricanes, à seulement 2'24.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.