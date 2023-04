Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey féminin Carré final Féminin élite : Tours et Cergy marquent leur territoire. C’est à l’Aren’ice de Cergy-Pontoise que sera décerné le titre de champion de France élite de hockey féminin pour la saison 2022/2023. Le plateau, reconduit à l’identique par rapport à l’an dernier, a toujours aussi fière allure. Les championnes sortantes, les Remparts de Tours, défendront leur titre face aux Brûleuses de loups de Grenoble, à l’équipe de la ligue Occitanie de Hockey sur glace et aux Jokers de Cergy-Pontoise, les vices championnes et hôtes du tournoi. La première journée du carré final a vu les Remparts et les Jokers tenir leur rang. En gagnant respectivement (5-3) face à Grenoble et (6-2) face à la ligue Occitanie le bras de fer entre les tourangelles et les cergypontaines est déjà engagé. Les deux autres formations sauront elles jouer les troubles fête au milieu de ce combat des cheffes ? Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 02/04/2023 à 17:01 Tweeter 1ère journée du vendredi 30 Mars 2023



Match 1 : Tours – Grenoble



Les Remparts annoncent la couleur



En cet après-midi, l’équipe des Remparts de Tours, détentrice des 2 derniers titres décernés et ayant fini, pour la saison régulière, leader de la poule A, ouvre le tournoi final face à celle des Brûleuses de loups de Grenoble.

Les iséroises ont dans la poule B, elles aussi, fini en tête et entendent bien, dans ce choc, surprendre les tourangelles grandes favorites pour se succéder à elles-mêmes.

La rencontre propose un premier tiers relativement équilibré. Les Remparts commettent la première faute par Lucie Fimbel mais maitrisent plutôt bien leur désavantage numérique avant de se faire surprendre ensuite par l’ouverture du score grenobloise.

Sur une attaque placée, le palet tourne autour de la cage de Marie Pierre, Camille Dacosta profite des atermoiements de la défense tourangelle (0-1, 06.07).

Les deux équipes se rendent coup pour coup même si Tours semble avoir plus de maitrise dans le jeu. Il faut néanmoins attendre la faute de Margaux Dufayard sur Manon Roy pour voir les tourangelles, en supériorité numérique, faire sauter le verrou isérois.

Chloé Garcia et Deborah Iszraelewicz offrent un bon décalage à Roy laquelle, en plein cercle d’engagement droit, se fait justice en décochant un tir qui finit pleine lucarne (1-1, 16.12).

Les Brûleuses de loups finissent le tiers sous pression après une nouvelle faute, de Thais Piffard cette fois. La pénalité est tuée avant la pause mais l’emprise tourangelle se fait grandissante.



Le second acte est fatal aux iséroises qui d’entrée subissent un pressing en zone neutre et se font souvent arracher le puck dans les crosses.

Le premier revirement payant pour Tours est conclu par Roy laquelle après s’être recentrée ne laisse pas la moindre chance à Camille Coupau la gardienne des BDL (2-1, 20.32).

Les iséroises ont beau obtenir peu après un nouveau powerplay suite à la faute de Maëlle Volsan sur Lucile Philipponneau, leur jeu de puissance est muselé et elles frisent même la correctionnelle sur un tir sur le poteau des tourangelles.

A la mi match, une nouvelle faute de Fimbel, un cinglage sur la gardienne, ne pourra pas plus que le précédent être exploité par les grenobloises.

Pire encore, dès son retour au jeu, Fimbel part en contre sur la droite et sert Roy seule devant l’enclave pour conclure (3-1, 32.45).

Les Remparts décident de remettre de couvert peu de temps après. Cette fois c’est Coralie Cadot qui marque.

Le scénario est désormais sans surprise, grattage du puck à la bleue, départ dans le dos de la défense, tir et but de l’attaquante qui converti toute seule son propre rebond (4-1, 34.52).

La tempête tourangelle n’a pas encore fini de souffler puisque, sur l’engagement, Alison Verleen permet à Roy d’enfiler sa 4ème perle sur son collier de buts (5-1, 35.01).

Les Brûleuses de loups réduisent l’écart lors du dernier tiers mais ne peuvent combler l’écart creusé par les Remparts.



C’est Marie Delettres, en double supériorité numérique marque en lucarne dès la première minute de la période (5-2, 40.39).

Malgré ce but encaissé rapidement, les tourangelles une fois au complet maitrisent le jeu et gèrent leur confortable avance. En jouant plus justement certaines offensives lors de cette période, un peu plus brouillonne et parsemée de pénalités de part et d’autre, elles auraient pu alourdir l’addition. Les grenobloises ont le mérite de ne pas lâcher et marquent à nouveau, en pénalité différée cette fois.

C’est Stéphanie Lozine qui trompe Pierre d’un tir à mi-hauteur (5-3,56.41).

Avec cette victoire les Remparts, plus solides, entrent de la meilleure manière qui soit dans le tournoi.



Meilleures joueuses du match :

Lisa Delcroix pour les Brûleuses de loups de Grenoble

Manon Roy pour les Remparts de Tours



Match 2 : Cergy-Pontoise - Occitanie



Les Jokers marquent leur territoire



Les cergypontaines, sur leur glace, prennent immédiatement le contrôle du palet dans un premier tiers qu’elles vont dominer sans toutefois beaucoup se créer d’occasions franches.

En effet, si les franciliennes confisquent le disque qui ne tourne quasi exclusivement que dans le camp des occitanes, elles ont bien du mal à se mettre dans de bonnes positions pour se procurer de vraies chances de marquer.

La faute à quelques maladresses dans le dernier geste mais aussi à l’abnégation défensive adverse. Finalement se sont les visiteuses qui, en powerplay après que Lola Issa soit appelée sur le banc des punies après un cinglage sur la gardienne, lâchent le premier tir dangereux. Ce sera toutefois l’un des 2 seuls tirs de la période pour les occitanes.

En désavantage numérique les Jokers sont même très proches d’enfin briser l’égalité sur une action initiée par Morgane Rihet pour Léa Mullender à la conclusion, mais Amélie Calvel préserve bien sa cage. Les situations dangereuses commencent à venir pour les Jokers, comme sur ce débordement de Léa Milenkovic sur la gauche que Thiphaine Hautereau ne parvient pas à mettre au fond.

C’est finalement, Gwenola Personne, l’inoxydable capitaine verte, qui à bout portant et quasiment à genoux trouve la faille en exploitant un rebond (1-0,16.11).

Ce but libère les franciliennes qui finissent fort, notamment par la très dynamique Anaïs Peyne Dingival qui a 2 belles opportunités que sauve Calvel.



Dès la reprise, les occitanes surprennent les pensionnaires de l’Aren’ice par un but magnifique.

Lisa Bauer déborde sur la gauche et trouve Lisa Quadriga dans le slot qui attrape la lucarne de Hanaé Forterre (1-1, 20.49).

Piquées au vif, les cergypontaines réagissent et multiplient les occasions entre autres par Manon Jaffrezic, Personne et Peyne Dingival. La cage de Calvel est assiégée et pilonnée, notamment en powerplay, mais comme par miracle cela ne craque pas. Il faut attendre pratiquement les 15 minutes de jeu dans la période pour voir les Jokers reprendre l’avantage.

C’est la jeune Issa qui conclut, à l’énergie, le rebond provoqué sur une combinaison impliquant Rihet et Joanna Andrianjafy (2-1, 34.28).

La mainmise sur le match des franciliennes est plus que jamais totale et, même si rien n’est fait au tableau d’affichage, tout semble laisser penser que cela va dérouler pour elles.

Et pourtant, à l’approche de la pause elles trouvent le moyen de laisser dans le match les occitanes. Maëllys Delluc intercepte à la bleue une relance hasardeuse de la défense verte et va gagner son duel avec Forterre (2-2,39.38).

En revenant au vestiaire sur ce score de parité alors que durant la totalité des 2 premières périodes elles n’ont cadré que 6 tirs contre 39 pour les cergypontaines, les occitanes peuvent se targuer d’un incroyable réalisme.



Le travail de sape des franciliennes finit par payer au cours du dernier vingt où elles font exploser la défense occitane. Parties pied au plancher, après 43 secondes de jeu elles marquent un but qui sera refusée par les officiels.

Qu’à cela ne tienne, la pression s’intensifie, Personne et Rihet sont à la baguette pour organiser les assauts verts.

Peyne Dingival redonne l’avantage aux siennes en finissant toute seule une belle action collective où elle contourne la cage, ressort et se recentre pour tromper Calvel (3-2, 48.14).

Les franciliennes battent le fer tant qu’il est chaud et, moins de 30 secondes plus tard, font le break. Léa Milenkovic, de prêt, exploite le moment de flottement qui règne sur le but des occitanes et arrache un rebond (4-2, 48.43).

Les vertes n’entendent plus lâcher le match ne laissent que des miettes aux rouges et jaunes. Calvel s’interpose avec autorité à la conclusion d’un slalom géant dans lequel Personne s’était engagée pour passer en revue toute l’équipe adverse.

A l’approche des 5 dernières minutes, c’est Hautereau qui finit par aggraver le score, héritant du palet à la suite du pressing haut de Milenkovic, elle part dans le dos de la défense et fusille la gardienne (5-2, 54.56).

Les franciliennes ne veulent pas en rester là et, peu après, il faut tout le talent de Calvel pour ne pas tomber dans la jolie feinte de Mullender qui était venue la défier après un nouveau départ en breakaway.

La dernière brique de la victoire cergypontaine est apportée par Peyne Dingival qui, au second poteau, pousse le disque au fond de la cage ouverte à l’issue d’un dernier temps fort (6-2, 56.47).

Avec cette ultra domination et cette nette victoire, qui ne s’est pourtant dessinée que dans l’ultime vingt, les Jokers envoient un message à la concurrence : vices championnes l’an dernier elles comptent bien profiter de leur glace pour détrôner les tourangelles.



Les confrontations du lendemain vont être déterminantes, les Occitanes devant se remobiliser dans une rencontre sur le papier déséquilibrée face aux Remparts de Tours alors que les Jokers affronteront des Brûleuses de loups bien décidées à marquer leurs premiers points.



Meilleures joueuses du match :

Amélie Calvel pour l’équipe de la ligue d’Occitanie

