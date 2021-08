Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus CCM Summer cup : Retour sur la 1ère journée L’affiche de la première journée du tournoi de présaison organisé annuellement par les Jokers de Cergy-Pontoise proposait deux belles rencontres : un grand classique opposant deux pensionnaires historiques de la Ligue Magnus, les Gothiques d’Amiens et les Dragons de Rouen et une rencontre inédite entre les Jokers et le HK Spišská Nová Ves une équipe slovaque d’extraliga. Les deux matchs offrirent une belle avalanche de buts, les Dragons dominant les Gothiques 6 buts à 3 et les slovaques battant les Jokers 5 buts à 1. L’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 30/08/2021 à 10:30 Tweeter Match 1 : Amiens vs Rouen

Les Dragons montent en puissance

Premier match de la journée, cet affrontement entre Amiens et Rouen tient toutes ses promesses. Les Gothiques sont les premiers à se mettre en évidence quand, après une interception en zone neutre, ils obligent Valentin Duquenne qui garde le but rouennais à gagner un premier face-à-face. Malgré la belle entame des picards, les Dragons s’installent peu à peu dans le camp adverse et Quentin Tomasino trouve le poteau de Lucas Savoye. La rencontre est plaisante et les occasions partagées mais, après un gros travail de ses coéquipiers derrière la cage adverse, Joris Bedin hérite du puck et ne laisse aucune chance au gardien amiénois (0-1).

Peu après, Rouen creuse l’écart en supériorité numérique par Anthony Guttig qui s’infiltre au cœur de la défense adverse et crucifie Savoye (0-2).

Les Gothiques ne lâchent rien et, en powerplay, Dan Gibb permet aux siens de recoller au score en exploitant magnifiquement un rebond laissé par Duquenne (1-2).



Photographe : Olivier Bénard But de Steven Owre

La clé du deuxième tiers reposera sur la plus grande efficacité des unités spéciales rouennaises. Les amiénois, en supériorité numérique, manquent le coche à l’entame de la période et se font surprendre en contre par Joran Reynaud qui, bien servi au centre, marque d’un lancer à mi-hauteur (1-3).

Rouen profite à nouveau de l’indiscipline d’Amiens, ses unités spéciales trouvent le poteau de Savoye puis sur l’action suivante permettent à Guttig d’inscrire son deuxième but du match au terme d’une belle combinaison en triangle (1-4).

Les Gothiques n’abdiquent cependant pas et obligent Duquenne à s’employer pour remporter un nouveau face-à-face sur une échappée plein centre. Le portier rouennais s’incline un peu plus tard lors d’un powerplay amiénois sur un lancer excentré de Florian Sabatier (2-4).

Les Dragons ne laissent pas les Gothiques revenir au score et Guttig, en powerplay, inscrit son troisième but d’un lancer en pleine lucarne (2-5).



Le dernier tiers voit les Dragons non seulement tuer une pénalité d’Amiens mais aussi en profiter quand Loic Lampérier, à sa sortie du banc des pénalités, récupère esseulé un mauvais dégagement amiénois et va tromper Savoye (2-6). Plus tard les Gothiques manquent de peu d’inscrire un but en contre en infériorité numérique, Duquenne étant sauvé par l’angle de la cage, mais seront finalement récompensés dans les dernières minutes. Suite à un palet arraché en zone neutre Rayan Belharfi parvient à tromper Duquenne de prés (3-6).



La rencontre s’achève sur une nette victoire des rouennais qui montent en puissance dans leur préparation avancée en prévision de la coupe d’Europe face à des amiénois au tout début de la leur et handicapés par l’absence de nombreux joueurs cadres.



Match 2 : Cergy vs HK Spišská Nová Ves

La puissance du HK Spišská Nová Ves fait la différence

Second match de la journée, cet affrontement entre Cergy-Pontoise et Spišská Nová Ves, a lui aussi accouché d’une belle rencontre.



Les Slovaques sont les premiers à être dangereux mais Lukas Hamracek ne cadre pas son lancer. Les Jokers prennent le jeu à leur compte et dominent globalement le tiers sans parvenir à tromper Filip Surak. Il faut attendre la mi-tiers pour les voir ouvrir le score quand ils profitent d’une double supériorité numérique par l’intermédiaire de Steven Owre, une de leurs recrues canadiennes, pour enfin faire filet (1-0). Le score n’évolue pas jusqu’à la pause, la puissance de la défense Slovaque et les petites imperfections dans les combinaisons offensives d’une équipe francilienne en rodage y sont probablement pour beaucoup.



Photographe : Olivier Bénard But de Bradislav Rapac

Le second tiers débute par une nouvelle occasion pour les cergypontains mais progressivement les Slovaques sortent la tête de l’eau. Le premier avertissement sans frais intervient quand Malo Ville, le français de l’équipe slovaque, dos au but, pivote et manque de surprendre Patrick Munson qui stoppe le puck de la botte droite. Un peu plus tard, les visiteurs égalisent sur une échappée sur la gauche de Lukas Vartovnik qui trouve au centre Gabriel Olejnik qui bat Munson d’une imparable reprise (1-1).

Les Slovaques sont dans le match et sortent de plus en plus. Ils obtiennent 5 minutes de supériorité numérique suite à une grosse charge d’Aku Kestila qui écope d’une pénalité de match. La cage de Munson subit alors un bombardement en règle et les Slovaques finissent par faire sauter le verrou en profitant du flottement consécutif à une rotation de lignes dans la défense adverse. Branislav Rapac est bien servi et trompe le gardien francilien (1-2).

Les pénalités se succèdent alors des deux côtés et Munson doit même s’employer pour arrêter un tir de pénalité de Ville. Le poteau le sauve un peu plus tard avant la fin du tiers.



Photographe : Olivier Bénard Malo Ville ne convertit pas son tir de pénalité

Le troisième tiers s’inscrit dans la lignée du précédent et les Jokers qui tournent désormais sur trois lignes sont dans le dur. L’indiscipline les rattrape et, en supériorité numérique, Ville profite d’un rebond pour catapulter le puck au fond du but de Munson (1-3).

Dès le powerplay suivant les Slovaques prennent le large, Rapac après quelques secondes de supériorité numérique marque son second but de la soirée (1-4).

Le Jokers tentent jusqu’au bout de revenir au score mais suite à une dernière faute ils offrent à Filip Vrabel la possibilité de bonifier le powerplay slovaque, l’attaquant reprenant imparablement plein axe une remise au centre (1-5).



Photographe : Olivier Bénard Malo Ville face au néo-Joker Charles Levesque

La soirée s’achève sur une nette victoire des Slovaques qui, après un timide premier tiers, ont su faire parler leur puissance face à des cergypontains plein de bonne volonté mais qui ont lourdement payé leur indiscipline.

Retrouvez les galeries photos d'Olivier Bénard





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo