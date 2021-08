Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus CCM Summer cup : Retour sur la 2ème journée L’affiche de la deuxième journée du tournoi ne manquait pas d’intérêt et a tenue toutes ses promesses. La confrontation inédite entre les Gothiques d’Amiens et les Slovaques du HK Spišská Nová Ves a vu les picards s’imposer 3 buts à 2 et celle opposant les Jokers de Cergy-Pontoise aux redoutés Dragons de Rouen a vu les franciliens défaire les ogres de la ligue Magnus sur le même score à l’issue d’une étouffante séance de tirs au but. l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 31/08/2021 à 09:25 Tweeter Match 3 : Amiens vs HK Spišská Nová Ves

Les Gothiques dominent le HK Spišská Nová Ves

En ouverture de la journée, cet affrontement entre Amiens et Spišská Nová Ves semble très rapidement à la portée des Gothiques. Bien mieux sur la glace que la veille ils bonifient leur premier powerplay après 7 minutes de jeu. Suite à un face-off gagné par les siens Yohan Coulaud décalé à la bleue dans l’axe hérite du puck et expédie un missile dans la cage de Marcel Melichercik (1-0).

La suite du tiers reste à la main des Amiénois qui perdent toutefois Nicolas Leclerc sur blessure, ce dernier ayant pris le palet en plein visage sur un lancer slovaque.



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)

Les picards gardent la maitrise du deuxième tiers mais le gardien Slovaque reste très concentré. Il faut donc attendre une supériorité numérique pour voir Amiens faire le break, sur un revirement Aziz Baazzi est bien servi et ajuste de gardien d’un lancer sous la barre (2-0).

Les Gothiques manquent l’occasion de prendre le large quand à la mi-tiers Alexandre Boivin échoue dans son tir de pénalité. Les solides Slovaques n’abdiquent pas et en fin de tiers trouvent même le poteau de Lucas Savoye. Voilà les picards avertis, ils devront ne pas baisser la garde sous peine de laisser leurs adversaires revenir dans le match.



A la reprise du troisième tiers l’équipe de Spišská Nová Ves pousse pour revenir au score et est récompensée après 3 minutes de jeu quand Gabriel Olejnik parvient à tromper Savoye (2-1).

Le match est relancé mais les Gothiques maintiennent une bonne intensité dans le jeu et à 9 minutes du terme Baptiste Bruche exploite un rebond laissé par le portier Slovaque pour conforter le break de son équipe (3-1).

Les amiénois se pensent hors de portée mais les Slovaques trouvent 2 minutes plus tard les ressources pour recoller au score grâce à un magnifique lancer dans l’axe du défenseur Alexander Zekucia (3-2).



La rencontre s’achève sur une courte victoire des Gothiques qui ont néanmoins montré un bien meilleur visage que la veille et auraient pu être crédités d’une victoire plus large en étant plus réalistes dans le slot.



Match 4 : Cergy vs Rouen

Les Jokers au bout du suspens

Le match du soir entre les Dragons de Rouen et les Jokers de Cergy-Pontoise s’annonce déséquilibré mais le premier tiers ne le confirme pas totalement. Certes les Rouennais dominent mais leur maladresse inhabituelle dans la finition, l’abnégation et l’intensité mise par les Jokers en défense et les exploits de Patrick Munson leur gardien font que le score reste nul et vierge pendant la première période de jeu.



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)

Il faut un coup de pouce des Jokers dès l’entame du deuxième tiers pour permettre aux Dragons de prendre le score. Suite à un premier lancer non complètement maîtrisé par de gardien francilien, ce dernier plonge pour tenter de geler le puck mais déséquilibre un de ces défenseurs. Une fois les deux coéquipiers au sol, Joris Bedin n’a plus qu’à propulser le palet dans la cage vide (0-1).

Un but casquette qui ne désunis pas les cergypontains qui continuent à cadenasser la défense et à tenter des coups sur de belles sorties. A la mi-tiers Quentin Papillon remplace Valentin Duquenne dans le but Rouennais. Deux minutes plus tard les Jokers profitent d’un powerplay pour égaliser. Le finlandais Aku Kestila exploite un rebond laissé par Pavillon et loge le puck en lucarne (1-1).

La rencontre reste serrée. A 5 minutes de la pause, Loic Lamperier est bien servi en retrait et permet aux Dragons de reprendre le score (1-2). Les Rouennais jouent avec le jeu en offrant une double supériorité numérique aux Jokers que ces derniers n’arrivent pas à bonifier.



L’abnégation des franciliens et leur solidarité défensive ne faiblit pas durant le troisième tiers et ils sont récompensés après 7 minutes de jeu quand sur une sortie en contre sur la droite de Vincent Melin il trouve au centre Thomas Suire qui égalise (2-2).

Le score n’évoluera plus dans le tiers malgré un lancer sur la barre Rouennais, ni pendant la prolongation. Il faut attendre le dénouement de la séance de tirs au but où il sera nécessaire que 7 joueurs dans chaque équipe se prêtent à l’exercice pour voir Paul Schmitt, un jeune issu de la formation cergypontaine, donner la victoire aux siens (3-2).



Petit coup d’arrêt dans la dynamique des Rouennais, ce match récompense des Jokers qui ont bien corrigé leurs imperfections défensives de la veille et sont su trouver les ressources pour revenir deux fois à hauteur des Dragons.

