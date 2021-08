Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus CCM Summer cup : Retour sur la 3ème journée L’affiche de la dernière journée du tournoi ne manquait pas d’intérêt. Toutes les équipes comptant chacune une victoire à leur actif, elles pouvaient espérer l’emporter. Les Dragons de Rouen qui ouvraient le bal devant les Slovaques du HK Spišská Nová Ves et se font difficilement imposés 2 buts à 0 mais cela fut suffisant pour finir à la première place. Les Jokers de Cergy-Pontoise et les Gothiques d’Amiens ont, quant à eux, clôturé le tournoi en offrant au public un festival offensif (11 buts marqués). Les locaux ont su tirer leur épingle du jeu en battant les Amiénois 6 buts à 5 au terme d’un beau match de hockey et se sont adjugés la deuxième place. l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 31/08/2021 à 17:30 Tweeter Match 5 : Rouen vs HK Spišská Nová Ves

Les Dragons gagne dans la douleur

Le match opposant Rouen à l’équipe du HK Spišská Nová Ves fut la plus fermée du tournoi. Contrariés par la pugnacité défensive des Slovaques les Dragons ne trouvèrent pas la faille. Ils auraient même pu être punis sans la maladresse de leurs adversaires dans la finition. Malgré les supériorités numériques Rouennaises le score restera désespérément vierge pendant les deux premiers tiers.



Les Slovaques ont laissé passer leur chance de prendre le score quand, après 6 minutes de jeu dans le dernier tiers, Robert Dzugan échoue dans son tir de pénalité face à Valentin Duquenne. C’est finalement à la mi-tiers qu’Anthony Guttig, de près, délivre les siens d’un lancer soulevé sous la barre (1-0).



Les Svolaques donnèrent tout pour revenir et finirent cage vide. Hélas pour eux, ils se firent prendre en contre par Andrew Johnston bien servi par Vincent Nesa (2-0).



La messe étant dite, les Slovaques éviteront tout de même le blanchissage et sauveront l’honneur sur un but, sur la sirène, d’Andreas Strauch à la suite d’un dernier face-off remporté (2-1).



Les Dragons sont sortis satisfaits du piège tendu par les valeureux Slovaques qui par ailleurs et pour couronner le tout ont été beaucoup sanctionnés également.



Match 6 : Cergy vs Amiens

Les Jokers tiennent jusqu’au bout

Très belle rencontre pour clôturer le tournoi entre 2 équipes s’étant déjà affrontées le lundi précédent au Coliséum d’Amiens. Défaits sur leur glace, les Gothiques avaient à cœur de prendre une revanche et ce sont eux les premiers dangereux. Ils ne tardent pas à être récompensés, après 2 minutes de jeu Baptiste Bruche décale Stanislav Lopachuk qui trompe Patrick Mundon (0-1).



La rencontre promet d’être spectaculaire. Les Gothiques en infériorité numérique contrent les Jokers et Bruche qui a du feu dans les jambes va, au terme d’un rush, tromper Munson (1-2).

Les Jokers qui patinent forts eux aussi ne se laissent pas distancer, au contraire. Sur une action où Pierre-Charles Hordelalay trouve Denny Kearney, ce dernier remet à Charles Levesque qui conclue (2-2). Les cergypontains font feu de tout bois et en infériorité numérique c’est à nouveau Levesque qui s’échappe et va tromper Savoye (3-2). Le Canadien des verts inscrit son deuxième but ce qui ravi l’assistance qui ne boude pas son plaisir.

Avec déjà 5 buts marqués au terme du premier tiers ce match fait partie des plus plaisant du tournoi.



Les jokers poussent forts dès la reprise face à des Gothiques qui ne lâchent rien. Après 7 minutes dans le période, suite à un gros travail de Levesque derrière la cage, Paul Schmitt remet à Aurélien Dorey qui trompe Savoye (4-2). Le break est fait pour les Jokers.

Le festival Levesque continue quand suite à un palet gratté en zone neutre, il part sur la droite et repique devant la cage pour marquer du revers (5-2). Penser que les Gothiques sont au fond du trou serait une grave erreur et ce diable de Lopachuk ne se prive pas de le rappeler en permettant aux siens de recoller immédiatement au score (5-3). Le momentum reste pourtant francilien et Hordelalay trouve Levesque d’une petite passe devant le but. Le canadien ne se prive pas pour inscrire un nouveau but, son troisième du match (6-3).

L’abnégation amiénoise aurait pu toutefois être récompensée avant la fin du tiers, un but leur étant refusé, le scoreur ayant rabattu le puck dans la cage tel un batteur de baseball mais de façon jugée illicite.



Qu’à cela ne tienne, le troisième tiers est plutôt à l‘avantage des Gotiques qui poussent forts. Ils réduisent la marque en 4 contre 4 quand Antony Plagnat après avoir contourné la cage de Munson sert Bruche qui inscrit son second but (6-4).

Les Gothiques finissent très fort et Lopachuk, encore lui, à la conclusion d’une magnifique combinaison à 3 permet aux siens de revenir à une longueur des Jokers à 7 minutes du terme (6-5). Les cergypontains tiendront jusqu’à la sirène et Amiens échoue de peu dans sa remontada.



Ce match spectaculaire parachève un beau week-end de Hockey et permet aux Jokers de terminer à la seconde place de leur tournoi.



