Hockey sur glace - Coupe de France CdeF - Les réactions Toutes les réactions après match de la Finale de la Coupe de France 2020. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Gaëtan Boucheret le 20/02/2020 à 17:00 Tweeter



En cas de nouveau problème nous vous conseillons de mettre à jour vos smartphones, tablettes et autres lecteurs vidéo & les CODEC.

Réactions des Gothiques d'Amiens vainqueurs de la Coupe de France 2020 Axel Prissaint, # 57 Défenseur des Gothiques d’Amiens

Henri Corentin Buysse # 35 Gardien de but des Gothiques d'Amiens

Mario Richer Coach des Gothiques d'Amiens

Louis Belisle # 11 Défenseur des Gothiques d'Amiens













Réactions des Dragons de Rouen Nicolas Deschamps # 17 Attaquant des Dragons de Rouen

Marc André Thinel # 24 Attaquant des Dragons de Rouen

Fabrice Lhenry Coach des Dragons de Rouen

Pierre Crinon # 7 Défenseur des Dragons de Rouen











Photographe : GB Suite à un problème technique indépendant de notre volonté (problème de son) mais avec nos excuses, veuillez trouver ci-dessous les réactions après match - Finale de Coupe de France qui opposait les gothiques d'Amiens et aux Dragons de Rouen à l'AccorHotels Arena.En cas de nouveau problème nous vous conseillons de mettre à jour vos smartphones, tablettes et autres lecteurs vidéo & les CODEC. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo