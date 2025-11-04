 
Hockey sur glace - Roller Hockey
CDF N2 : Villard bonnot vs Moutiers
 
1/64e Coupe de France
 
Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 29/10/2025 à 08:01
Les équipes N2 entraient ce week end en coupe de France. Villard organisait donc le 1/64e de la coupe.

Match difficile pour les Dauphins qui avait pourtant bien démarré. La première période est très disputée et assez équilibrée. Malheureusement les locaux enchainent les pénalités lors de la 2eme période et Mouniers déroule son jeu. Beaucoup de frustration coté Villard qui va se faire ressentir sur le score.
Moutiers s'impose finalement 9 à 2.

Arbitres :
Thomas Lafranceschina et Adrian Metzen

Buts :

Villard Bonnot
14:54 LAURENS Matteo (égalité numérique)
35:39 BOTTELLI Leo (égalité numérique)

Moutiers 
06:22  BAETZ Antony assisté MOUNIER Dylan (égalité numérique)
12:23 PERRIER Mathieu asssité THOMAS Julien (égalité numérique)
16:14 AIMONETTO Richard assisté BAETZ Antony (égalité numérique)
20:47 ARCHAIN Eric (égalité numérique)
31:06 BAETZ Antony assisté PERRIER Mathieu (égalité numérique)
34:00 PERRIER Mathieu assisté THOMAS Julien (Supériorité numérique)
36:08 GIRERD Romain assisté AIMONETTO Richard (égalité numérique)
43:33 BAETZ Antony assisté THOMAS Julien (Supériorité numérique)
46:18 AIMONETTO Richard assisté ARCHAIN Eric (Supériorité numérique)

Pénalités :
Villard Bonnot : 10 minutes
Moutiers : 6 minutes

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
