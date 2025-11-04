Hockey sur glace - Roller Hockey CDF N2 : Villard bonnot vs Moutiers 1/64e Coupe de France Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 29/10/2025 à 08:01 Tweeter Les équipes N2 entraient ce week end en coupe de France. Villard organisait donc le 1/64e de la coupe.



Match difficile pour les Dauphins qui avait pourtant bien démarré. La première période est très disputée et assez équilibrée. Malheureusement les locaux enchainent les pénalités lors de la 2eme période et Mouniers déroule son jeu. Beaucoup de frustration coté Villard qui va se faire ressentir sur le score.

Moutiers s'impose finalement 9 à 2.



Arbitres :

Thomas Lafranceschina et Adrian Metzen



Buts :



Villard Bonnot

14:54 LAURENS Matteo (égalité numérique)

35:39 BOTTELLI Leo (égalité numérique)



Moutiers

06:22 BAETZ Antony assisté MOUNIER Dylan (égalité numérique)

12:23 PERRIER Mathieu asssité THOMAS Julien (égalité numérique)

16:14 AIMONETTO Richard assisté BAETZ Antony (égalité numérique)

20:47 ARCHAIN Eric (égalité numérique)

31:06 BAETZ Antony assisté PERRIER Mathieu (égalité numérique)

34:00 PERRIER Mathieu assisté THOMAS Julien (Supériorité numérique)

36:08 GIRERD Romain assisté AIMONETTO Richard (égalité numérique)

43:33 BAETZ Antony assisté THOMAS Julien (Supériorité numérique)

46:18 AIMONETTO Richard assisté ARCHAIN Eric (Supériorité numérique)



photo: Delphine Verdonnet



Pénalités :

Villard Bonnot : 10 minutes

Moutiers : 6 minutes



photo: Delphine Verdonnet



Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)



photo : Delphine Verdonnet



photo : Delphine Verdonnet



