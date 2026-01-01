Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Cérémonie des Trophées de la Ligue Magnus 2025-2026 La remise des Trophées de la Ligue Magnus 2025-2026 s’est déroulée ce lundi 9 mars aux Salons de l’Aveyron à Paris. Retrouvez ici le palmarès de cette édition ainsi que les réactions de certains des lauréats. Paris, Salons de l'Aveyron, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 10/03/2026 à 14:21 Tweeter Les lauréats de la cérémonie

Palmarès 2025/2026 :



Trophée Charles Ramsay (meilleur pointeur) : Christophe Boivin (Brûleurs de Loups de Grenoble)



Trophée Albert Hassler (meilleur joueur français) : Anthony Rech (Dragons de Rouen)



Trophée Jean Ferrand (meilleur gardien de but) : Griffen Outhouse (Diables rouges de Briançon)



Trophée Jean-Pierre Graff (meilleur espoir) : Matias Bachelet (Brûleurs de Loups de Grenoble)



Trophée Philippe Bozon (meilleur attaquant) : Christophe Boivin (Brûleurs de Loups de Grenoble)



Trophée Denis Perez (meilleur défenseur) : Florian Chakiachvili (Dragons de Rouen)



Trophée Camil Gélinas (meilleur entraîneur) : Pierre Bergeron (Diables rouges de Briançon)



Trophée Calixte Pianfetti (meilleur arbitre) : Julien Peyre



Trophée Damien Velay (meilleur arbitre espoir) : Maxime Suzzarini



Trophée Marcel Claret (équipe la plus fair-play) : Dragons de Rouen



Trophée de l’engagement citoyen : Gothiques d’Amiens avec « Des capteurs pour la protection & la santé des joueurs »



Trophée de l’innovation marketing : Spartiates de Marseille avec « le Passeport Massalia »



Trophée de la meilleure glace : Ducs d’Angers avec l’ICEPARC



Réactions :



Pierre Bergeron (entraîneur des Diables rouges de Briançon, élu meilleur entraîneur de la saison) Pierre Bergeron en compagnie du DTN Antoine François



Sur la récompense et la saison de son équipe



C'est une super belle récompense. On fait du recrutement à chaque été. Quand on monte des équipes, le premier appel est vraiment important. Tu es Briançon et ce n'est pas tout le monde qui va te rappeler. La plupart du temps, on reçoit des non au premier appel. Cette année, on a été chanceux. Il y a des gars qui ont embarqué dans le projet. Après ça, ils ont respecté tout ce que l'on a fait et on a la saison qu'on a grâce à leur engagement. La fin de saison passée a été réussie avec 12 victoires en 13 matchs et les joueurs que l'on a ramenés, ce sont des gars qui ont vécu vraiment cette expérience-là. On a 60 % des joueurs qui sont de retour. Ce qui ne nous a pas aidé en début de saison, c'était de s’entraîner à l'extérieur car notre patinoire n’était pas prête. Pour Briançon, 60 % des joueurs qui reviennent c'est très rare. Donc je pense qu'on a su capitaliser là-dessus et cela a été payant à la fin.



Briançon a un temps été le plus gros budget de la Ligue avec 2 millions d’euros. Maintenant, on a un budget moins important qu’en ce temps-là. C'est compliqué mais à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. On s’est dit que ce sont nos conditions et que l’on va les maximiser. C'est ce que l'on a fait, puis à la fin on a des résultats positifs. On aura le même budget l'année prochaine, ou un petit peu plus. On pense que l'on est dans le train de la Ligue Magnus et qu'on est là pour y rester.



Sur la série de playoffs à venir face à Grenoble qui sera favori et le fait de pouvoir s’appuyer sur Griffin Outhouse élu meilleur gardien de la Ligue



Comme tu l'as dit, les Grenoblois sont obligés de la gagner. Je pense qu’Edo Terglav est le premier à le savoir. Ils ont 7 fois notre budget, ou peut-être 6,5 fois notre budget. Au final, c'est sûr que la pression est sur eux, mais nous on a quand même beaucoup d'anciens grenoblois dans notre écurie, dans notre équipe. Je pense que tout le monde va être motivé. L'important, c'est le spectacle et je pense que le spectacle va être bon.



Griffin a volé des matchs toute la saison pour nous. C'est sûr que ça compte. Maintenant, ils ont Pintaric de l'autre côté et Stepanek aussi. On a confiance en notre gardien et on va l'aider au maximum. Toute la saison, on a eu des joueurs qui ont bloqué des tirs et je pense ici surtout à Kyle Pouncy. Les palettes sont à la bonne place. On a conçu un système défensif qui est bon selon moi. Maintenant, c'est le moment de le tester contre la plus grosse écurie de la Ligue.



Florian Chakiachvili (défenseur des Dragons de Rouen, élu meilleur défenseur de la saison) Florian Chakiachvili remporte son 3e titre de meilleur défenseur



Sur sa récompense individuelle et celle collective d’équipe la plus fair-play



C'est une belle récompense mais ce n'est pas un objectif en soi pour moi. Comme je disais tout à l'heure, surtout rendu à mon âge, ce qui compte maintenant ce sont vraiment les récompenses collectives. Donc voilà, on a un super groupe cette année à Rouen. On a vraiment une super ambiance d'équipe, une super osmose. J'espère qu'on va pouvoir continuer de faire de belles choses comme on a pu faire jusqu'à présent.



Concernant le trophée du fair play, je pense aussi que le staff et les deux coachs nous ont bien sensibilisés sur le fait que la meilleure solution pour tuer une pénalité, c'était de ne pas en prendre. On a un petit peu mis l'emphase là-dessus cette année. C'était quelque chose d'important pour nous car on connaît l'importance que les unités spéciales peuvent avoir, notamment pendant les playoffs. C'est bien de ne pas prendre de pénalité. On a les gars aussi pour les tuer après. Je pense que c'est vraiment un travail de groupe, que ce soit les attaquants ou les défenseurs qui ont su être disciplinés et raisonnables dans les moments qu'il fallait.



Sur ses sensations à l'entame de ce dernier mois de cette saison chargée (championnat, Coupe de France, Jeux Olympiques…)



J'ai envie de te dire, très excité, comme tous les ans. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui te dirait le contraire. On a la chance de jouer les playoffs, ce qui n’est pas le cas de tous les joueurs. Nous, à Rouen, on a évidemment la chance de le faire un peu plus régulièrement. Voilà, c'est la meilleure partie de la saison. C'est un autre championnat qui s'ouvre, c'est une autre dynamique et on a hâte que ça commence.



Matias Bachelet (attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble, élu meilleur espoir de la saison)



Sur sa récompense et le fait de succéder au palmarès à des joueurs tels que Bellemare, Texier, Treille, Rech et Fabre…



Je suis très content d'être sur cette liste maintenant avec ces grands noms du hockey français. Ça peut juste me motiver à travailler plus et à essayer de progresser pour atteindre un petit peu leur carrière et leurs accomplissements, même si ça va être difficile. Mais voilà, je pense que cela donne un bon élan de motivation.



Sur son annonce sur scène d’avoir pour projet un départ à l’étranger



Franchement, ce n'est pas décidé encore. C'est une période un peu bizarre pour moi avec cette opération qui n'arrive vraiment pas à un bon moment. Je n’ai pas d’autre choix que de me faire opérer. C'est sûr que c'est un plan que j'ai dans ma tête et que j'aimerais que ça se réalise le plus vite possible. Je vais me faire opérer d'abord, essayer de bien me rétablir et je verrai par la suite. J'ai 22 ans, c'est vrai que l'on peut penser que c'est jeune, mais au final, dans le monde du hockey, à 22 ans, on commence quand même à être confirmé. Mais oui, c'est sûr que rester un an de plus ou deux ans de plus en France, ce n'est pas non plus dramatique. Il faut que ça soit dans un coin de ma tête et je continue à travailler pour vraiment pouvoir réaliser ce projet.



Christophe Boivin (attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble, meilleur attaquant et meilleur compteur de la saison)

Christophe Boivin en compagnie de l'escrimeuse Auriane Mallo-Breton

Sur ses deux récompenses, dont l’une venant d’un vote et l’autre de statistiques



C'est toujours un bel honneur d'être reconnu en tant que meilleur attaquant de notre championnat. Mais comme je le disais tantôt, c'est un sport d'équipe. Il y a des joueurs, des gars sur ma ligne qui m'aident à avoir du succès donc oui c'est un bel honneur individuel mais au final on joue pour les honneurs collectifs. Maintenant le plus beau arrive avec les play-offs et on est prêts à attaquer ça.



Concernant le titre de meilleur pointeur, c'est sûr que marquer des points dans une saison, pour le style de joueur comme je suis, un joueur offensif, c'est un peu pour ça que je suis ici dans un club comme Grenoble. Le but est d'aider l'équipe offensivement. Je l'ai fait avec brio cette saison. C'est un bel honneur individuel encore une fois de remporter ça, mais on ne marque pas des buts tout seul, comme je le dis toujours. Il y a des gars qui jouent avec moi, avec qui on a une très belle complicité. Donc oui, un bel honneur et une belle soirée, c'est sûr que remporter deux trophées c'est spécial.



Sur les playoffs à venir et le premier adversaire Briançon



On les aborde avec confiance. On a confiance en notre groupe, en notre capacité d’avoir du succès dans ces playoffs-là. Cette année, on a eu des hauts et des bas, mais on connaît notre identité d'équipe et on sait comment on doit jouer pour avoir du succès. On va y aller un match à la fois, une série à la fois. On vise le titre, rien de moins.



Briançon va tout donner, ils vont essayer de nous contrer. Ils vont peut-être essayer de nous faire tomber dans l'indiscipline. Je pense qu'il va falloir être très intelligent, rester calme. Si jamais on prend un ou deux buts en début de match, il faudra essayer d'attaquer le reste du match avec notre rythme, sans stresser. On a la chance au moins de commencer à Grenoble sur notre patinoire. On sait qu'en allant à Briançon, ça peut être un peu plus compliqué avec les supporters très bruyants ou la qualité de la glace… Mais je pense que nous n'aurons pas d'excuses. On doit jouer pour nous, pour les Brûleurs de loups et ça devrait bien aller. On sait qu'en allant à Briançon, ça peut être un peu plus compliqué avec les supporters très bruyants ou la qualité de la glace… Mais je pense que nous n'aurons pas d'excuses. On doit jouer pour nous, pour les Brûleurs de loups et ça devrait bien aller.







