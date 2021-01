Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Cergy : C’est la reprise à l’Aren’Ice Privé de public mais débordant d’envie, les Jokers de Cergy évolueront à l’Aren Ice pour deux matchs de Synerglace Ligue Magnus ce week end. Ils affronteront Grenoble à 20h30 vendredi 15 et Briançon samedi 16 janvier à 19h00. Cergy, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 14/01/2021 à 16:40 Tweeter Vendredi : Créer la surprise



Photographe : Laurent Lardière (archives)

Défaits sur la glace de Grenoble 4 buts à 3 après avoir affiché de belles qualités la semaine précédente, les hommes de Jonathan Paredes ont démontré que l’interruption forcée de la compétition n’a pas érodé leur détermination.



Pourtant, à l’instar de Grenoble qui a vu AlexandreTexier retourner à Columbus pour la reprise de la NHL, Cergy a perdu deux éléments pendant cette disette de matches : l’attaquant Sam McCormick et le défenseur norvégien Magnus Eikrem Haugen.



Si la place reste vacante en défense, Paul Schmitt a comblé le vide en attaque. Le jeune Joker a produit une performance aboutie en Isère récompensée par son premier but dans l’élite.



S’appuyant sur leur fougue et leur efficacité en power play, les Jokers défendront chèrement leur peau face au champion de France en titre. L’effectif Grenoblois, composé de nombreux internationaux et doté d’une solide expérience en Magnus, sera naturellement le favori de la rencontre. Cependant, en cette reprise de saison, les Isérois semblent encore loin de leur rythme de croisière. Une belle opportunité pour le promu de créer la surprise.



Samedi : Défaite interdite



Photographe : Yoann Coppel (Archives)

Bien que le classement soit illisible en raison des différences de matches joués par chaque équipe, force est de constater que Cergy-Pontoise et Briançon ferment la marche du championnat avec le même nombre de points. Si on considère le nombre de points remportés par match, le constat serait moins sévère pour les Jokers qui pointeraient à la 9e place, devant Mulhouse, Bordeaux et…Briançon.



Il sera à donc primordial pour les deux formations de s’imposer samedi afin de ne pas perdre le contact au classement. Défaits 5-0 par Chamonix mardi dernier, les Hauts-Alpins n’arriveront pas avec le plein de confiance en terre francilienne. D’autant qu’ils s’arrêteront en chemin pour défier Angers le vendredi soir. Les Briançonnais n’ont certainement pas hérité du meilleur calendrier de reprise. Les Jokers, pour leur part, s’en tirent plutôt bien avec cette double réception. A eux de profiter de cet avantage pour retrouver la victoire.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur