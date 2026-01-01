 
Hockey sur glace - Coupe de France
CF - Vidéo : Les moments forts de la Finale de Coupe de France
 
Retrouvez tous les moments forts de la Finale de la Coupe De France 2026 de hockey sur glace.
 
Paris Accor Arena, Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 02/02/2026 à 07:00
FINALE COUPE DE FRANCE 2026

Les moments forts de la Finale Coupe de France de hockey sur glace


Rouen VS Grenoble
6 - 1



Vidéo réalisée par
 

