Hockey sur glace - Coupe de France CF - Vidéo : Les moments forts de la Finale de Coupe de France Retrouvez tous les moments forts de la Finale de la Coupe De France 2026 de hockey sur glace. Paris Accor Arena, Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 02/02/2026 à 07:00 Tweeter FINALE COUPE DE FRANCE 2026



Les moments forts de la Finale Coupe de France de hockey sur glace





Rouen VS Grenoble

6 - 1







Vidéo réalisée par







