Challenge U21 à Grenoble Depuis le 30 janvier 2021, la FFHG a mis en place deux challenges pour les clubs reconnus comme Pôle Espoir U18 ou Centre de Formation U21. Résultats et photos du challenge de Grenoble du 26 au 28 février Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 03/03/2021 à 18:30 L'objectif est d'aider un maintien de l'activité au sein des clubs et d'offrir du temps de jeu en format compétition à un maximum de jeunes licenciés, reconnus comme athlètes de haut niveau, malgré la suspension des championnats U17 et U20 Élite du fait des conditions sanitaires et des consignes gouvernementales. Depuis le vendredi 29 janvier, des matches pour les U21 sont ainsi organisés entre les équipes d'Amiens, Angers, Grenoble et Rouen.

26 au 27 février : Vendredi 26 février Grenoble 7-3 Amiens

Angers 1 - 7 Rouen Samedi 27 février Amiens 2-6 Angers

Grenoble 1-4 Rouen Dimanche 28 février Rouen 4-5 (prl) Amiens

Grenoble 4-0 Angers Aucun classement ne sera établi avec ces rencontres. photos : Delphine Verdonnet 19 au 21 février : Carton plein pour Grenoble qui remporte ses trois rencontres et qui sort vainqueur de ce tournoi organisé à l’Île Lacroix. Amiens repart de Rouen avec deux victoires et une défaite. Les Dragons, eux, subissent deux revers et une victoire pendant que les Ducs n’ont remporté aucun de leurs trois matchs. Vendredi 19 février Amiens 2-3 Grenoble (1-1 ; 1-2 ; 0-0)

(1-1 ; 1-2 ; 0-0) Rouen 6-1 Angers (3-0 ; 2-1 ; 1-0) Samedi 20 février Amiens 5-2 Angers (3-0 ; 0-0 ; 2-2)

Angers (3-0 ; 0-0 ; 2-2) Rouen 3-4prl Grenoble (0-0 ; 0-2 ; 3-1 ; 0-1) Dimanche 21 février Rouen 4-6 Amiens (1-2 ; 1-2 ; 2-2)

(1-2 ; 1-2 ; 2-2) Grenoble 3-2 Angers (1-1 ; 0-1 ; 2-0) 29 et 31 janvier : Les Dragons ont remporté les deux matches disputés à l’Île Lacroix. Le premier aux tirs au but contre les Ducs et le second par huit buts d’écart contre les Gothiques. Résultats : Vendredi 29 janvier Rouen 3-2tab Angers Dimanche 31 janvier Rouen 9-1 Amiens (1-0 ; 4-1 ; 4-0)

