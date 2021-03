Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Chambéry (Les Eléphants) Chambéry : conférence de presse Le Samedi 13 Mars 2021 s'est tenue la première conférence de presse officielle des Eléphants de Chambéry depuis la création de la SASP Chambéry Hockey Hockey 73. , Hockey Hebdo Le club de Chambéry / G.François le 22/03/2021 à 13:30 Tweeter Conviés par le club, nous n'avons pu nous y rendre mais avons posé quelques questions. Le compte-rendu de cette conférence de presse qui nous a été transmis par le club est à lire ci-dessous. Questions de Guillaume François (correspondant Hockey Hebdo à Nantes D1) :

Est-ce que Chambéry à vocation à rester une équipe dédiée au développement des jeunes joueurs BDL ‌ou un complément pour l'équipe première en complétant avec la formation des jeunes à Chambéry ?

Aujourd’hui, 3 chambériens qui évoluent dans ce système Chambéry - Grenoble : Marius Roudadoux, Flavian Dair et Aurélien Dair qui aujourd’hui brille dans le groupe professionnel des Brûleurs de Loups. Ce sont des symboles de réussite, le grand public doit savoir que l’on peut jouer à Chambéry et rebondir en allant jouer chez les professionnels à Grenoble grâce aux passerelles permises par ce partenariat. Jeff Dufour « chaque joueur doit jouer là où il sera dans le meilleur environnement pour progresser ». Marius Roudadoux , pur produit chambérien, a su intégrer le centre de formation des Brûleurs de Loups là où il aurait eu un peu plus de mal à avoir du temps de jeu en continuant d’évoluer avec le groupe D1. Il y a la possibilité de naviguer entre les deux équipes : que ce soit en en évoluant dans le centre de formation des BDL pour

rejoindre le groupe D1 ou alors en faisant ses armes à Chambéry pour éventuellement intégrer le

groupe professionnel des Brûleurs de Loups. Entrer au centre de formation des Brûleurs de Loups, au

club de Vaujany ou au sein des Eléphants, c’est faire partie d’un ensemble global.



Comment perçoit le club de Chambéry la formule de la Division 1 (formule géographique) ? et la

formule classique ? votre préférence ?

Cette structuration géographique est un choix par défaut, on s’en satisfait aux vues de la situation sanitaire, des contraintes de calendrier ainsi que des contraintes économiques. Aujourd’hui la D1 est un championnat national : jouer des poules géographiques est intéressant mais trouve des limites sur l’aspect amateur de la compétition. Aussi, il est important de rappeler que sur des aspects financiers, il est souhaitable de garder une formule géographique. Cette solution peut cependant, être déséquilibrée et désavantagé certains clubs. En effet, si les hauts niveaux sont regroupés dans la même poule géographique, il se peut qu’un club ayant un niveau légèrement en dessous en souffre tout au long de la saison et ce sur tous les plans (sportif, billetterie,

merchandising...). Le souhait de Chambéry reste bien entendu de rester sur une formule nationale.

Les intervenants étaient au nombre de 4 : P-E. DANGER ( président) , J-F. Dufour (manager général des Brûleurs de Loups), A.GENNARO (vice-président de l’agglomération Grand-Chambéry) et N.Tomasini (manager général des Eléphants et directeur du centre de formation des Brûleurs de Loups). Au programme , état des lieux de l’équipe sous toutes ses dimensions: sportives avec M.Tomasini et administrative par l’intervention de M.Danger, diagnostic du tissu sportif chambérien par A. GENARRO et rappel des enjeux de la collaboration entre les clubs grenoblois et chambérien avec M.Dufour. A.Gennaro, vice-président de Grand Chambéry nous a fait l’honneur de sa présence et a pu développer concernant la place des Eléphants dans le paysage sportif chambérien. « Nous constatons les évolutions que les Eléphants ont pu mettre en œuvre durant cette période compliquée. Où d’autres auraient plutôt reculé, Chambéry a fait le choix de continuer d’avancer en officialisant la création d’une SASP. Les Eléphants sont aujourd’hui la 2ème SASP à Grand Chambéry et ils ont pu travailler avec des partenaires économiques importants mais également avec des structures voisines notamment le club des Brûleurs de Loups qui est un véritable atout avec un rayonnement certain, des ressources techniques et logistiques importantes.

Au niveau sportif, Grand-Chambéry vit des moments difficiles avec peu de matchs car seuls les clubs professionnels sont autorisés d’exercer et dans des conditions sous-optimales : sans public et avec des sponsors amoindris. L’agglomération a travaillé avec le club afin de trouver des solutions pour maintenir l’équipement ouvert dans les meilleures conditions, le tout afin de permettre au club de continuer son effort de structuration et de préparer le jour d’après et continuer de faire briller les couleurs jaunes et noires.

L’équipement permet au club de fonctionner et le passage du club en SASP nécessitera davantage d’accompagnement, en tous cas jusqu’à ce que le club soit le plus sain possible et puisse à terme être le plus autonome possible du point de vue économique. Il s’agira pour l’agglomération d’accompagner le club et de lui donner les moyens de fonctionner correctement avec tout ce qui pourra être déployé.

– Le hockey a toute sa place dans l’agglomération de Grand-Chambéry : quand on assiste au match et que l’on voit le jeune public s’extasier devant ce spectacle sportif, cela fait partie des plus beaux remerciements que l’on puisse avoir. L’agglomération , comme elle l’a toujours fait, restera à vos côtés ! » L’intervention de J.F DUFOUR a permis d’apporter des éclaircissements concernant la collaboration entre les clubs grenoblois et chambériens, que ce soit au niveau sportif mais également plus largement aux niveaux de la communication, du marketing et de la logistique. « Déjà mis en place depuis 2 ans, le partenariat entre les deux structures est quelque chose de voulu depuis un certain temps. Pour le côté sportif, le club évoluant en Magnus a toujours caressé l’idée d’avoir une équipe réserve. Cela rentre dans le prolongement du désir de formation des jeunes talents déjà initié par le centre de formation de l’équipe grenobloise. Au début, cette coopération s’est faite de manière implicite : quelques joueurs issus du centre de formation des Brûleurs de Loups venait parfaire l’écurie chambérienne et continuer leur formation. Depuis 2 saisons, les BDL prennent la mesure de cette coopération et attestent du progrès des jeunes qui, tout en prêtant main forte à l’équipe des Eléphants, bénéficient d’un temps de jeu précieux pour l’aboutissement de leur formation. A l’inverse, on voit également des jeunes joueurs issus de Chambéry qui ont été capable d’intégrer notre groupe professionnel. Cette collaboration entre les deux clubs fait partie d’un projet global et n’est pas exclusif ou domaine du sportif : la communication, le marketing ou encore la logistique font l’objet d’un effort de mutualisation. Nous espérons que cette coopération va continuer, c’est un beau projet. »

« La reprise du championnat s’est faite dans une version allégée avec deux poules (nord et sud). Ce fut une décision compliquée pour les clubs, car même si le nombre de matchs a été réduit et divisé par deux, des frais de déplacement réduits avec le système de poule géographique, ces coûts restent des coûts surtout avec des recettes en chute libre de l’autre côté (billetterie, sponsors…) . Au niveau des sponsors, Chambéry a fait le choix de procéder à des reports : soit sous forme de mécénat soit sous forme de report à la saison prochaine. En effet, les enjeux de visibilité qui sont promis aux partenaires peuvent faire défaut dans le cas d’un jeu à huis-clos. Il a donc s’agit pour Chambéry de garder certains sponsors privés sur cette saison et reporter la grande majorité des autres sur la saison prochaine et ainsi leur permettre des facilités de trésorerie dans une année compliquée pour les entreprises du bassin chambérien et pour toutes les structures économiques au niveau national.

Au niveau sportif, cette saison a été compliquée sur le plan humain. Il a fallu maintenir la motivation des joueurs et du staff en leur fixant des objectifs. Au démarrage de la saison l’objectif de Chambéry était clair: prendre du plaisir pour les joueurs, tester des combinaisons, tester une organisation et tout cela dans l’optique d’être prêt et bien installés la saison prochaine. Chambéry a également continuer sur le plan administratif à structurer le club et finaliser la création d’une SASP « Chambéry Hockey 73 ». Cette société a vu le jour dans un contexte de crise sanitaire et c’est avec l’appui d’un certain nombre de partenaires chambériens mais aussi grenoblois que ce projet a pu aboutir. Cette société est la preuve d’un désir de professionnalisation de la part du club chambérien et a permis plusieurs choses : une levée de fonds ainsi que l’embauche d’une équipe de salariés qui viennent prendre le relais à une équipe de bénévoles qui a su amener le club du SOC Hockey sur Glace jusqu’en D1. Aujourd’hui la SASP peut s’appuyer sur une réelle ressource humaine : un responsable matériel, une responsable marketing, un responsable de la communication, un stagiaire ainsi que l’appui d’un directeur sportif en la matière de Nicolas Tomasini. Le club a tous les ingrédients pour se préparer au mieux afin de se maintenir durablement dans ce championnat D1 particulier car très disputé. Cela souligne un autre challenge pour le club Chambérien : l’aspect financier. Alors que l’équipe a dû organiser son passage de D2 à D1 en faisant partie des plus petits budgets de deuxième division, elle est résolument l’équipe avec le plus petit budget de la D1. En effet, le budget de la SASP s’élève pour l’instant entre 300 000 – 350 000 €, là où le deuxième plus petit budget de D1 s’élève à 500 000€. L’équipe des Eléphants doit se faire une place en affrontant des écuries ayant pour objectif la montée en Magnus et bénéficiant de budget largement plus élevé allant de l’ordre de 800 000 € à 1,4 million d’euros pour le plus gros club. Globalement, les objectifs sont multiples, il s’agit de continuer de cultiver la culture hockey et ramener l’effervescence autour de ce sport que le club chambérien a pu avoir lors de son passage de la D2 à la D1, continuer la structuration de la société et se maintenir durablement dans la première division. Le maintien en D1 passera forcément par le renfort de l’économie du club grâce à des partenaires solides et par le soutien appuyé des Brûleurs de Loups de Grenoble.

Cette coopération entre les deux structures nous apporte un soutien d’un point de vue sportif et administratif fondamental pour la structuration de notre club. Avec les Brûleurs de Loups, nous ne sommes pas seuls dans le pilotage du club et nous pouvons nous appuyer sur cette structure pour partager les bonnes pratiques, échanger et développer des synergies.

Chambéry peut également compter sur des partenaires phares du club : l’agglomération de Grand Chambéry qui apporte un soutien appuyé aux Eléphants : que ce soit dans la poursuite de l’activité sportive dans ce contexte sanitaire, mais également sur des projets futurs concernant l’outil des Eléphants , sa patinoire, qui permettront de consolider la place des Eléphants dans le paysage sportif chambérien. » Enfin, N.Tomasini a pu apporter des précisions concernant l’aspect sportif mais également concernant le travail à effectuer auprès des décideurs publics afin d’optimiser l’outil des Eléphants, la patinoire. « Les objectifs des Eléphants à court terme sont clairs : continuer de composer le noyau dur des Eléphants tout en allant chercher le maximum de victoire afin de marquer le territoire de Chambéry au sein de sa division. L’équipe est très jeune et comprend une moyenne d’âge de 21 ans, il s’agit pour le club de prouver qu’il est capable de produire des joueurs, des résultats et de promouvoir Chambéry et son agglomération. A moyen long terme, les Eléphants souhaiteraient creuser le partenariat avec le club de Grenoble afin de continuer sa structuration mais également s’approprier la patinoire. Travailler sur un projet à long terme avec les instances publiques afin de permettre aux Eléphants un accueil optimal pour le public, permettre de l’hospitalité lors des matchs et mettre les sportifs dans les meilleures conditions pour performer.

De plus, avec le partenariat instauré avec les Brûleurs de Loups, il faut que les jeunes sachent qu'en entrant que ce soit à Vaujany, à Chambéry ou dans le centre de formation BDL U20, les passerelles sont multiples. Tout est mis en place pour faire en sorte que les joueurs évoluent au niveau qui leur convient le plus et qui servira le mieux leur formation d'hockeyeur. »







