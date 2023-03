Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Chamonix : France-Suède caritatif jeudi Depuis 1987, le match caritatif le plus célèbre de France se tient au début du printemps à Chamonix ! Chamonix, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 24/03/2023 à 14:12 Tweeter Un match Mythique

Alexandre JUILLET Le France Vs Suède revient au pied du mont Blanc ce jeudi 30 mars !



Rencontre pour la bonne cause organisée entre une sélection de joueurs français et un roster de joueurs et saisonniers suédois de la vallée de Chamonix, l’évènement attire chaque année de nombreux spectateurs autour d’un match vivant, mêlant la bonne ambiance à l’esprit festif qui transpire de ce match devenu mythique dans la haute-vallée !



Au profit du Centre Léon Bérard (Centre de lutte contre le cancer de Lyon et de Rhône-Alpes) et du hockey mineur chamoniard, ce rendez-vous inscrit en lettres d’or au calendrier du hockey local marque la fin officielle de la saison !



Venez nombreux fêter le hockey pour la bonne cause !

Alexandre JUILLET

Informations pratiques !



Entrée : 10€ (pour les + 16 ans) Ouverture des portes dès 19h30 et coup d’envoi dès 20h00 à la patinoire Richard Bozon de Chamonix !



Informations sur l’évènement : https://www.facebook.com/MatchFranceSuede

