Au programme, une rencontre opposant une sélection de joueurs locaux français, parmi lesquels figurait une bonne demi-douzaine d’ex-joueurs de Ligue Magnus, à une formation suédoise composée en grande partie de saisonniers de Chamonix et d’habitués de l’évènement.



Ce match devenu mythique, évènement annuel de clôture de la saison de hockey à Chamonix, existe depuis plus de 30 ans ! Alexandre JUILLET L'ex ligne Magnus a fait des ravages ce jeudi !



Au programme, du hockey, de l’ambiance, et un maximum de bonne humeur. Drapeaux aux poings, visages maquillés et sourires aux lèvres, ce sont plus de 700 spectateurs qui ont pris place dans l’antre chamoniard. Dans cette atmosphère festive, orchestrée par un Kop suédois toujours nombreux et passionné, ce sont près de 7 000€ qui ont été récolté et qui seront reversés au Centre Léon Bérard de Lyon, ainsi qu’au hockey mineur chamoniard.



Spécialisé en cancérologie, le Centre Léon Bérard est membre d’UNICANCER (Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer), entité regroupant 20 hôpitaux français dédiés aux patients atteints de cancer.



La France s’impose !



Pour l’anecdote et dans une rencontre longtemps restée accrochée, la sélection française s’est imposée face à une très valeureuse formation suédoise parmi laquelle figuraient d’anciennes gloires passées par le club aux trente titres de Champion de France, le défenseur Anders Torgersson, capitaine de l’équipe à la Couronne, ou l’attaquant Henric Andersen, Pionnier il y a encore quelques saisons. Alexandre JUILLET Les suédois célèbrent avec leur kop !



Au terme de la rencontre, les équipes ont pu partager ensemble une photo de groupe, offrant un nouvel excellent millésime 2022. L’occasion est également belle de saluer la présence dans le public du soir des jeunes sportifs ukrainiens accueillis récemment dans la vallée, venus apprécier le spectacle et l’ambiance de fête créé par ce rendez-vous mythique.



