Grenoble débute la partie par une première pénalité contre Rautanen (2'45). Le top scoreur lausannois Austin Czarnik n'est pas loin de l'ouverture mais Pintaric s'interpose (4').



Les deux équipes essayent de jouer simple mais ne parviennent pas à prendre beaucoup de lancers à la cage. Une perte de palet devant la cage de Pintaric permet à Rochette de prendre sa chance (12’43).



Grenoble est plus réaliste car sur sa première véritable chance de marquer, Grossette dévie un palet d’Englund qui met à la cage et trompe Connor Hughes avec beaucoup de trafic (1-0 14’15).



Un but qui donne confiance à Grenoble. Les BDL se procurent les meilleures chances en fin de premier tiers. Tout d’abord avec la première ligne d’attaque, Sacha Treille remet habillement dans l’axe pour Christophe Boivin (15’30).



Aurélien Dair part en contre et lance parfaitement dans le haut du filet pour le second but (2-0 19’04).



Les grenoblois regagnent les vestiaires avec deux buts d’avance, qui récompensent leur efficacité devant la cage adverse. Lausanne, qui n’a pris que quatre petits lancers sur Pintaric, semble ronronner un peu trop. Une réaction est attendue en deuxième.



Engagements : 12/7 Lausanne

Tirs : 7/4 Grenoble



photo : Jean-Christophe Salomé Grenoble entame le second tiers par le bon bout avec des tentatives de Karlsson et Englund (24’). Le français de Lausanne, Bougro, écope de deux minutes (24’07). Ce power play est l’occasion rêvée pour prendre le large pour les isérois. Aurélien Dair n’est pas loin de surprendre Hughes mais Lausanne récupère le puck et Bougro qui vient tout juste de sortir de prison part en un contre un et vient battre Pintaric (2-1 26'14). Cruel pour les grenoblois qui passent d’un presque 3-0 à un score de 2-1 ce qui n’est plus la même histoire…



Lausanne est de nouveau dans la partie et profite d’une perte de palet près du but de Pintaric par M.Bachelet pour égaliser avec Oksanen (2-2 29’53).



Grenoble parvient néanmoins à faire jeu égal avec Lausanne dans ce fin de second tiers et Guillaume Leclerc, de retour cette saison à un très grand niveau de jeu, donne le tournis à la défense suisse (34’).



Engagements : 12/7 Grenoble

Tirs : 8/8



photo : Jean-Christophe Salomé Le dernier tiers doit faire la différence et cela commence très mal pour les BDL avec deux buts encaissés en moins de 17 secondes de jeu. Tout d’abord avec Sansonnens qui lance de la bleue après un engagement remporté en zone offensive. Florian Douay a peut-être dévié le palet pour surprendre Pintaric (2-3 42’49).



Bougro profite ensuite d’un palet remis plein axe pour battre encore une fois le pauvre Pintaric, un peu abandonné à son sort (2-4 43’06).



On pense alors que la messe est dite et que Lausanne va se digérer vers une fin de match tranquille et une victoire prévisible. Que nenni. Grenoble laisse passer l’orage et tente de pousser un peu plus. Leclerc parvient à sortir un palet de derrière la cage et Englund prend un lancer sur réception qui trompe Hughes, peu en réussite ce soir (3-4 46’47). Ce but redonne espoir au public qui pousse derrière son équipe.



Boivin parvient à trouver une superbe passe pour son compatriote Beauchemin qui au second poteau parvient à trouver l’espace et marquer le but de l’égalisation (4-4 50’37). Le match est complément fou et vient récompenser un gros effort collectif grenoblois pour recoller dans cette partie.



Pintaric est là aussi pour sauver sa défense quand elle devient mal à l’aise devant le top scoreur Austin Czarnik (53’14).



Un power play est offert à Grenoble suite à une crosse haute sur Treille. Le power play ne donne rien mais juste après, Boivin parvient à dévier un lancer de Rautanen et donne l’avantage à son équipe (5-4 57’13).



Lausanne tente le tout pour le tout très rapidement en sortant son gardien, sans doute un poil trop tôt vu le score. Karlsson parvient une première fois à marquer en cage vide (6-4 57’59) puis Beauchemin fait de même une minute plus tard pour augmenter la différence de buts des grenoblois dans cette compétition (7-4 58’54).



Engagements : 13/11 Grenoble

Tirs : 9/7 Grenoble



Les grenoblois nous ont surpris. Le début de rencontre était parfait avec un 2-0 en fin de première période, récompensant une redoutable efficacité en attaque. Le second tiers a été plus difficile puis la reprise du troisième carrément catastrophique avant de voir les BDL se relever et denouveau venir inquiéter une équipe de Lausanne dont nous ne savons pas quoi penser après ce match.



Grenoble a fait une sacrée performance et signe sa première victoire à domicile dans cette CHL. Trois points de plus au classement ce qui fait 8 et place Grenoble à la dixième place. Il ne manque plus grand-chose pour finir dans les seize premiers et voir les huitièmes de finale de la CHL. Le dernier match se jouera à Prague le 14 Octobre qui est déjà qualifié… Il faudrait un improbable concours de circonstance pour que Grenoble ne finisse pas dans les seize premiers désormais.



Pour Lausanne, c’est la douche froide avec une élimination prématurée dans cette compétition, 23 éme sur 24. Qui l’eut cru en début de saison ? Il faudra vite passer à autre chose et se concentrer sur ce qui importe vraiment : le championnat suisse.

