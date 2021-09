Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) CHL : Interview du Président de la CHL Lors du premier match de CHL des dragons, le Président de la CHL, Martin BEAUMAN nous a accordé un petit moment. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 13/09/2021 à 09:25 Tweeter

Photographe : Marine Romain

Hockey Hebdo : L’émergence du hockey en France par rapport à l’Europe vous le situez comment

Martin Beauman : Le développement du hockey sur glace en France, se développe de mieux en mieux et la CHL a permis de donner un élan supplémentaire à vous Rouen comme aussi à une autre formation française Grenoble qui a aussi eu de bonne performance dans cette compétition.



H. H. : Lors de la dernière participation de Rouen en CHL, nous avons été au second tour, grâce à ce bon résultat, les instances de la CHL peuvent-elles envisager un second club français pour le futur ?

M. B. : C’est une bonne question, mais la ligue a décidé de réduire le nombre de formation dans la CHL à 24 équipes donc vous comprendrez qu’il va être difficile d’avoir une seconde équipe française. Mais vu que les équipes françaises continuent à performer je pense qu’il n’y aura pas de problème pour qu’une équipe française soit présente dans les prochaines éditions donc une oui, deux …. (Avec une petite mou mais avec le sourire)



H. H. : Donc en fait pour avoir une seconde équipe la saison prochaine, il faut que cette année Rouen gagne la CHL ?

M. B. : (Gros sourire du président et de la traductrice) OUI bien sûr. Mais je pense que cela sera très difficile pour vous (Le tout dit avec un large sourire)

Photographe : Marine Romain

H. H. : Rouen et Grenoble sont de deux des grandes équipes en France et se battent régulièrement pour le titre, A votre avis est ce que le manque de compétitivité de notre championnat fait défaut pour la CHL

M. B. : Oui c’est un fait, Rouen et Grenoble ont déjà fait de bons résultats en CHL mais ils sont encore un peu insuffisants pour gravir un échelon supplémentaire dans cette compétition. On sait que hélas en France le hockey n’est pas le sport phare comme en Suède, Finlande, Suisse, Allemagne et autres mais le retard se comble petit à petit votre hockey se développe avec les joueurs, les organisateurs, avec les fans mais l’expérience manquent encore par rapports à ces grosses nations du hockey européen.



H. H. : Ce soir c’est le premier match de la saison à Rouen, la patinoire devrait être copieusement garni et peu importe le supporter que l’on est mais revoir du public ça doit faire chaud au cœur.

M. B. : (Gros soupir) OH oui bien sûr que c’était très dur sans les spectateurs et c’est bien que le public puisse revenir, c’est bien pour les clubs, c’est bien pour les joueurs et qu’il y aura une bonne atmosphère ce soir et aussi dans deux jours pour vous. Les spectateurs n’attendent que ça de vibrer au spectacle et que ce soir il y aura beaucoup d’ambiance.

Photographe : Marine Romain

H. H. : Rouen et la France n’est pas une nation forte du hockey et ma question est pourquoi avoir choisi de venir ici pour cette première rencontre.

M. B. : Sans vouloir vous dénigrez et vous faire offense, mais les « grandes nations » du hockey j’aurai le temps pour les prochains tours d’aller les voir. Pour nous il est vraiment très important de visiter les nouvelles équipes, les équipes « plus petites » parce que l’on veut parler avec les responsables des organisations pas que par e-mail ou téléphone et c’est toujours un honneur d’être reçu ici. Et on se doit, par notre présence, récompenser ces équipes qui ont gagné le droit de participer à la CHL de montrer que l’on ne les oublie pas et qu’il mérite leur place.



H. H. : Ce soir et pour l’une des premières fois vous voyez l’extension de notre patinoire.

M. B. : Oui et c’est beau, la dernière fois que Rouen était en CHL j’étais là-bas (il me montre du doigt les anciennes loges) et cette saison je suis dans les nouvelles c’est très beau bravo. Il est important que pour le club qu’il puisse bénéficier d’une nouvelle aréna, pour les VIP d’être dans un bel endroit, il est important que les clubs et le club de Rouen continue de se structurer, de se développer franchement c’est beau.



H. H. : Merci Monsieur le Président pour votre gentillesse, pour votre disponibilité, pour ce moment passer avec vous, bonne continuation, bon spectacle et allez Rouen.

M. B. : Merci à vous pour cet échange.





Un grand merci pour la traductrice. Bonjour Mr le président et d’abord bienvenu dans notre ville et notre patinoire: L’émergence du hockey en France par rapport à l’Europe vous le situez comment: Le développement du hockey sur glace en France, se développe de mieux en mieux et la CHL a permis de donner un élan supplémentaire à vous Rouen comme aussi à une autre formation française Grenoble qui a aussi eu de bonne performance dans cette compétition.: Lors de la dernière participation de Rouen en CHL, nous avons été au second tour, grâce à ce bon résultat, les instances de la CHL peuvent-elles envisager un second club français pour le futur ?: C’est une bonne question, mais la ligue a décidé de réduire le nombre de formation dans la CHL à 24 équipes donc vous comprendrez qu’il va être difficile d’avoir une seconde équipe française. Mais vu que les équipes françaises continuent à performer je pense qu’il n’y aura pas de problème pour qu’une équipe française soit présente dans les prochaines éditions donc une oui, deux …. (Avec une petite mou mais avec le sourire): Donc en fait pour avoir une seconde équipe la saison prochaine, il faut que cette année Rouen gagne la CHL ?: (Gros sourire du président et de la traductrice) OUI bien sûr. Mais je pense que cela sera très difficile pour vous (Le tout dit avec un large sourire): Rouen et Grenoble sont de deux des grandes équipes en France et se battent régulièrement pour le titre, A votre avis est ce que le manque de compétitivité de notre championnat fait défaut pour la CHL: Oui c’est un fait, Rouen et Grenoble ont déjà fait de bons résultats en CHL mais ils sont encore un peu insuffisants pour gravir un échelon supplémentaire dans cette compétition. On sait que hélas en France le hockey n’est pas le sport phare comme en Suède, Finlande, Suisse, Allemagne et autres mais le retard se comble petit à petit votre hockey se développe avec les joueurs, les organisateurs, avec les fans mais l’expérience manquent encore par rapports à ces grosses nations du hockey européen.: Ce soir c’est le premier match de la saison à Rouen, la patinoire devrait être copieusement garni et peu importe le supporter que l’on est mais revoir du public ça doit faire chaud au cœur.: (Gros soupir) OH oui bien sûr que c’était très dur sans les spectateurs et c’est bien que le public puisse revenir, c’est bien pour les clubs, c’est bien pour les joueurs et qu’il y aura une bonne atmosphère ce soir et aussi dans deux jours pour vous. Les spectateurs n’attendent que ça de vibrer au spectacle et que ce soir il y aura beaucoup d’ambiance.: Rouen et la France n’est pas une nation forte du hockey et ma question est pourquoi avoir choisi de venir ici pour cette première rencontre.: Sans vouloir vous dénigrez et vous faire offense, mais les « grandes nations » du hockey j’aurai le temps pour les prochains tours d’aller les voir. Pour nous il est vraiment très important de visiter les nouvelles équipes, les équipes « plus petites » parce que l’on veut parler avec les responsables des organisations pas que par e-mail ou téléphone et c’est toujours un honneur d’être reçu ici. Et on se doit, par notre présence, récompenser ces équipes qui ont gagné le droit de participer à la CHL de montrer que l’on ne les oublie pas et qu’il mérite leur place.: Ce soir et pour l’une des premières fois vous voyez l’extension de notre patinoire.: Oui et c’est beau, la dernière fois que Rouen était en CHL j’étais là-bas (il me montre du doigt les anciennes loges) et cette saison je suis dans les nouvelles c’est très beau bravo. Il est important que pour le club qu’il puisse bénéficier d’une nouvelle aréna, pour les VIP d’être dans un bel endroit, il est important que les clubs et le club de Rouen continue de se structurer, de se développer franchement c’est beau.: Merci Monsieur le Président pour votre gentillesse, pour votre disponibilité, pour ce moment passer avec vous, bonne continuation, bon spectacle et allez Rouen.: Merci à vous pour cet échange.Un grand merci pour la traductrice. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur