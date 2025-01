Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Chute des leaders Retour à Zug, arrivée à Lausanne, fin de contrat à Berne et blessure longue durée à Langnau. Zoom sur "Rappi". Suisse, Hockey Hebdo Roxane Gindre / Stéphane Ducret le 10/01/2025 à 10:00 Tweeter CLASSEMENT

​Les deux géants de ces derniers mois sont tombés. Zürich et Davos viennent de subir des revers assez brutaux. Le ZSC a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, laissant ainsi sa place de premier de la ligue à Lausanne. Les lions romans ont d’ailleurs battu les lions germanophones 2-1 lors de leur dernière rencontre le 5 janvier. Davos, sans doute fatiguée par l’organisation et la participation à la coupe Spengler n’a gagné qu’un seul match au cours de ses 7 dernières apparitions au calendrier du championnat.

De son côté, Lausanne tient une forme olympique puisque l’équipe a gagné son 7e match d’affilée face à Zoug (pourtant la meilleure attaque de la ligue) il y a trois jours. Tout logiquement, le club au lion rouge prend la première place. Zürich reste cependant l’équipe la plus imperméable. Elle n’a pas encore, après 32 matchs joués, encaissé 75 buts.

LAUSANNE

Gian-Marco Hammerer s'empare de Lausanne À seulement 22 ans, Gian-Marco Hammerer fait sensation en rejoignant le Lausanne HC jusqu'à la fin de la saison. Bon choix pour la jeune recrue qui fait ses débuts avec une équipe dans une excellente passe, au sommet du classement général. Après avoir fait ses preuves avec Västeras IK en 2e division suédoise, Hammerer, l'ex-junior prometteur du HC Davos, foule pour la première fois les patinoires de Romandie. Gian-Marco Hammerer rejoint le LHC 🔴⚪️

Le Lausanne Hockey Club est heureux d’annoncer l’arrivée du jeune attaquant suisse Gian-Marco Hammerer (22 ans), jusqu’à la fin de la présente saison.



Communiqué ➡️ https://t.co/jIZ27QEEVT pic.twitter.com/WJV3HqiFor — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) January 4, 2025

LANGNAU

Phil Baltisberger met la saison sur pause Phil Baltisberger, le défenseur des SCL Tigers, a dû quitter le terrain plus tôt que prévu après une collision lors du match contre Ambri, le 2 janvier. Résultat : une fracture au pied. Heureusement, pas besoin de bistouri, mais Baltisberger devra regarder ses coéquipiers depuis les gradins pendant 8 à 12 semaines.Avec 32 matchs et 11 points à son actif cette saison, son absence se fera sentir.

LUGANO

Michael Joly aussi blessé Lors du match du 5 janvier à la maison, face à Fribourg, Michael Joly a été touché à la cheville. L'attaquant et Top Scorer (29 pts en 33 matchs, 11 buts et 18 passes décisives) devrait être absent des patinoires jusqu'à fin janvier/début février. L'attaquant canadien du HC Lugano, s'est blessé lors du troisième tiers-temps du match à la Corner Arena. Après une collision fortuite avec un adversaire, les examens médicaux ont révélé une contusion et une distorsion. En conséquence, Joly sera éloigné de la glace pendant environ trois semaines. Cette blessure est un coup dur pour le HC Lugano, qui aurait bien besoin d’un top scorer vu son déficit de buts actuel et son avant dernière place au classement. Lugano perd Michael Joly pour quelques semaines https://t.co/9KjOOOUtkT pic.twitter.com/b0Sfkfcgjc — SwissHabs (@SwissHabs) January 6, 2025

BERNE

Fin d'essai pour Kenins Engagé avec un contrat de try-out jusqu'au 20 janvier, l'attaquant letton Ronalds Kenins ne restera pas au SCB. Il ne s'est pas vu proposer de prolongation de contrat et est donc libre. A 33 ans, il avait signé un contrat à l'essai avec le SCB jusqu'au 22 décembre 2024, avec une option pour prolonger jusqu'à la fin de la saison. Après une blessure, une phase de reprise… il doit maintenant retrouver… du travail.

ZOUG

Retour au bercail Raphaël Diaz, made in Zoug à 100 %, a annoncé qu'il rejoindra son club formateur, le EV Zoug logiquement donc, pour la saison 2025-2026. Diaz a commencé sa carrière au EVZ (toujours aussi logiquement) et a suivi tout le programme junior avant de partir pour l'Amérique du Nord en 2011. Il a joué un total de 214 matchs en NHL avec les Canadiens de Montréal, les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York et les Flames de Calgary. Après cinq ans chez les américains, Diaz est revenu à Zoug en 2016 et a contribué à plusieurs succès de l'équipe, y compris le titre de champion de Suisse en 2021. En 2025, après quatre années d’infidélité à son club de jeunesse, à Fribourg-Gottéron, Diaz a décidé de retourner en Suisse centrale. Zoug confirme le retour de Raphael Diaz https://t.co/cvJN6b78H2 pic.twitter.com/yKqe8dMli3 — SwissHabs (@SwissHabs) January 9, 2025

Le directeur général de l'EVZ, Reto Kläy, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ce retour, déclarant que Diaz est un leader absolu et qu'il rendra l'équipe encore meilleure l'année prochaine. Surtout s’il garde son amour pour le club.

ZOOM sur Rapperswil-Jona Pour situer la ville d’abord, Rapperswil-Jona, est située dans le canton de Saint-Gall en Suisse, nichée sur la rive sud du lac de Zurich. Elle a été créée en 2007 par la fusion des anciennes communes de Rapperswil et de Jona. Evidemment, la ville en elle-même ne date pas de la fusion mais comme beaucoup de ville suisses, trouve ses origines au Moyen-Age, comme en témoigne son célèbre château. La ville est réputée pour sa proximité avec le lac bien sûr, mais aussi pour son zoo, son château mais aussi pour… ses roses ! Si bien qu’elle est souvent surnommée la "Ville des Roses". La plus célèbre roseraie est le Rosengarten, un jardin public situé sur le Schlossberg, offrant une vue panoramique sur la ville et le lac de Zurich. Le Rosengarten abrite plus de 600 variétés de roses, y compris des roses sauvages, des roses anciennes et des roses hybrides modernes. Chaque variété possède des caractéristiques uniques, comme des parfums allant du miel au citron vert. Cependant, c’est du lac que vient le nom de l’équipe de hockey, les Lakers de Rapperwil-Jona. Leur patinoire, la St. Galler Kantonalbank Arena, a une capacité de 6 100 places.

Les Lakers ont remporté la Coupe de Suisse en 2018 et ont terminé plusieurs saisons dans les premières places du classement même si cette année n'est pas une de leurs meilleures. Le club a également une collaboration avec le EHC Winterthur (Swiss League, 2e division) pour promouvoir les jeunes talents.







