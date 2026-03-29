Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Autour du hockey : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) CLERMONT ICE SHOW : Quand la glace s’embrase pour un rêve collectif ! Plongez au cœur d’une soirée exceptionnelle où tous les sports de glace clermontois se réunissent pour un spectacle unique, mêlant émotion, performance et solidarité. Entre ballet sur glace et hockey avec les Sangliers Arvernes, le Clermont Ice Show incarne l’énergie collective et l’ambition d’un territoire prêt à vibrer pour porter ses athlètes jusqu’à la scène internationale. Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 29/03/2026 à 13:30 Tweeter







Imaginé par Xavier Debernis entraineur de l'Auvergne Clermont Danse/Glace, cette soirée exceptionnelle réunira pour la première fois les quatre équipes de ballet sur glace clermontoises – les Sismiques, les Magmatiques, les Éruptives et les Volcaniques – dans un spectacle inspiré de l’identité volcanique de l’Auvergne. Une union inédite entre l’Auvergne Clermont Danse/Glace et le Clermont Auvergne Patinage Artistique, portée par une ambition commune : représenter la France lors de la prestigieuse Nations Cup aux États-Unis.



Le show sera sublimé par la présence de figures emblématiques du patinage et du sport, dans une mise en scène rythmée par performances, défis, interviews et émotions. Mais cette soirée ne serait pas complète sans l’énergie et la combativité du hockey clermontois.



Car oui, le hockey sur glace aura toute sa place dans cet événement d’exception ! Les Sangliers Arvernes, fiers représentants du Hockey Club Clermont Auvergne, viendront électriser la glace avec des animations, défis et surprises. Leur présence incarne la richesse et la diversité des sports de glace à Clermont-Ferrand, et souligne l’engagement du club dans cette aventure collective. Attendez-vous notamment à des moments inédits, mêlant joueurs et invités, pour des séquences aussi spectaculaires qu’imprévisibles !



Plus qu’un simple spectacle, le Clermont Ice Show est un élan solidaire. Tous les bénéfices seront reversés aux clubs participants pour soutenir leurs projets, qu’il s’agisse du rêve américain des ballets sur glace ou du développement du hockey mineur clermontois.



Une soirée où élégance, performance et esprit d’équipe se rencontrent… et où tout Clermont vibre à l’unisson autour de ses sports de glace.



Cerise sur le gateau, le Clermont Ice Show s’annonce inoubliable !

Pour cette exceptionnelle édition, retrouvez un duo mythique : Philippe Candeloro et Nelson Monfort à la présentation.

Entre passion, énergie et complicité, ils vous promettent un spectacle aussi magique que spectaculaire. Le 31 mars 2026 à 20h30, la Patinoire Papadakis-Cizeron de Clermont-Ferrand se transforme en une scène spectaculaire pour une soirée unique mêlant sport, art et passion. Le Clermont Ice Show – Destination Nation’s Cup 2026 promet un moment inoubliable, où l’excellence du patinage artistique rencontre l’intensité du hockey sur glace.Imaginé par Xavier Debernis entraineur de l'Auvergne Clermont Danse/Glace, cette soirée exceptionnelle réunira pour la première fois les quatre équipes de ballet sur glace clermontoises – les Sismiques, les Magmatiques, les Éruptives et les Volcaniques – dans un spectacle inspiré de l’identité volcanique de l’Auvergne. Une union inédite entre l’Auvergne Clermont Danse/Glace et le Clermont Auvergne Patinage Artistique, portée par une ambition commune : représenter la France lors de la prestigieuse Nations Cup aux États-Unis.Le show sera sublimé par la présence de figures emblématiques du patinage et du sport, dans une mise en scène rythmée par performances, défis, interviews et émotions. Mais cette soirée ne serait pas complète sans l’énergie et la combativité du hockey clermontois.Car oui, le hockey sur glace aura toute sa place dans cet événement d’exception ! Les Sangliers Arvernes, fiers représentants du Hockey Club Clermont Auvergne, viendront électriser la glace avec des animations, défis et surprises. Leur présence incarne la richesse et la diversité des sports de glace à Clermont-Ferrand, et souligne l’engagement du club dans cette aventure collective. Attendez-vous notamment à des moments inédits, mêlant joueurs et invités, pour des séquences aussi spectaculaires qu’imprévisibles !Plus qu’un simple spectacle, le Clermont Ice Show est un élan solidaire. Tous les bénéfices seront reversés aux clubs participants pour soutenir leurs projets, qu’il s’agisse du rêve américain des ballets sur glace ou du développement du hockey mineur clermontois.Une soirée où élégance, performance et esprit d’équipe se rencontrent… et où tout Clermont vibre à l’unisson autour de ses sports de glace.Cerise sur le gateau, le Clermont Ice Show s’annonce inoubliable !Pour cette exceptionnelle édition, retrouvez un duo mythique : Philippe Candeloro et Nelson Monfort à la présentation.Entre passion, énergie et complicité, ils vous promettent un spectacle aussi magique que spectaculaire.













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