Xavier Debernis et dirigé par le légendaire Philippe Candéloro, accompagné de son complice Nelson Montfort, cet événement a permis aux spectateurs de découvrir la richesse des disciplines de glace tout en soutenant financièrement les clubs locaux.



Hockey Hebdo Photos Philippe Candéloro & son compère Nelson Montfort Organisé paret dirigé par le légendaire, accompagné de son complice, cet événement a permis aux spectateurs de découvrir la richesse des disciplines de glace tout en soutenant financièrement les clubs locaux.

🌟 Performances spectaculaires

Le public a pu admirer avec une vingtaine de tableaux : Les Magmatiques – Ballet sur glace

– Ballet sur glace Wake Me Up – Danse sur glace

– Danse sur glace Les Sismiques – Ballet (patinage artistique)

– Ballet (patinage artistique) Les Éruptives – Ballet sur glace

– Ballet sur glace Les Volcaniques – Ballet (patinage artistique)

– Ballet (patinage artistique) Corentin Spinar – Patinage artistique, accompagné vocalement par Davy Cioly

– Patinage artistique, accompagné vocalement par Loicia Demougeot et Théo Lemercier – Danse et ballet sur glace

– Danse et ballet sur glace Annette Dytrt et Yannick Bonheur – Patinage artistique acrobatique

– Patinage artistique acrobatique Caroline Marx – Illusionniste

– Illusionniste Les Marcassins du HCCA – Hockey sur glace

– Hockey sur glace Dusan Brincko et Philippe Candéloro – Duo improbable : Brincko en tutu et Candéloro en hockeyeur

– Duo improbable : Brincko en tutu et Candéloro en hockeyeur Les inséparables Nelson Montfort et Philippe Candéloro



Hockey Hebdo Photos Les Sismiques - Ballet sur glace Chaque prestation a mêlé technique, émotion et humour, pour un spectacle complet et fédérateur.

🤝 Solidarité et fédération

Le gala visait à : Soutenir financièrement les clubs locaux

Mettre en avant l’importance de l’entente entre patinage artistique, ballet et hockey

Montrer que la collaboration entre disciplines est essentielle pour la vitalité des patinoires Philippe Candéloro, candidat à la présidence de la FFSG, souligne :

« L’Ice Show montre qu’en unissant nos forces, toutes les disciplines de glace peuvent créer un spectacle unique et fédérateur. C’est un message clair aux collectivités : investir dans les patinoires, créer des équipements multipistes, c’est soutenir tous les licenciés et encourager de nouvelles pratiques. »



Hockey Hebdo Photos Dusan Brincko Coach Hockey HCCA - Philippe Candéloro Animateur de la soirée , candidat à la présidence de la, souligne :« L’Ice Show montre qu’en unissant nos forces, toutes les disciplines de glace peuvent créer un spectacle unique et fédérateur. C’est un message clair aux collectivités : investir dans les patinoires, créer des équipements multipistes, c’est soutenir tous les licenciés et encourager de nouvelles pratiques. »

🏒 Clermont-Ferrand : terrain de première

Xavier Debernis, co-entraîneur de Auvergne Clermont Danse/Glace, a réuni les trois clubs majeurs de l’agglomération clermontoise, une première depuis le passage de la flamme olympique pour les JO d’Albertville 1992.

Le gala a permis de : Soutenir les sections ballet des clubs Clermont Auvergne Patinage Artistique et Auvergne Clermont Danse/Glace , avec trois équipes participant à la Nations Cup aux États-Unis (équivalent officieux du championnat du monde de ballet)

et , avec trois équipes participant à la aux États-Unis (équivalent officieux du championnat du monde de ballet) Encourager le hockey mineur du Hockey Clermont Communauté Auvergne, avec ses nombreux déplacements pour les jeunes licenciés



🎤 Interview de Philippe Candéloro

Philippe Candéloro est une figure emblématique des sports de glace français, reconnu pour son humour, son franc-parler et son énergie communicative. Animateur de l’émission Les Givrés sur Ice Radio, il valorise chaque semaine le hockey et d’autres disciplines.

Extraits de l’interview :

« L’Ice Show est un exemple parfait de ce que peut apporter la collaboration entre disciplines. Cela montre aux collectivités l’importance de maintenir et moderniser les patinoires. C’est en unissant nos forces que nous pouvons offrir de nouvelles pratiques et dynamiser nos clubs. »







✨ Un spectacle inédit au service du sport

Le gala Ice Show a prouvé qu’il était possible de mêler spectacle, solidarité et développement sportif. À Clermont-Ferrand, près d’un millier de licenciés bénéficient déjà des infrastructures de la patinoire Papadakis-Cizeron, et ce type d’événement montre que le potentiel de croissance est énorme, pour tous les utilisateurs de la glace.



Hockey Hebdo Photos Photo finale avec tous les artistes et animateurs réunis sur la glace Le gala Ice Show a prouvé qu’il était possible de mêler. À Clermont-Ferrand, près d’un millier de licenciés bénéficient déjà des infrastructures de la patinoire Papadakis-Cizeron, et ce type d’événement montre que le potentiel de croissance est énorme, pour tous les utilisateurs de la glace.