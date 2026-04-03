Le 31 mars, la patinoire Papadakis-Cizeron s’est transformée en scène artistique pour accueillir la première édition du gala Ice Show à Clermont-Ferrand. Plus qu’un simple spectacle, cette soirée solidaire a réuni patinage artistique, ballet, hockey, magie et musique, offrant au public un concentré de talents et d’émotions.
Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo
Patrick Poitrineau / Gaëtan Boucheret le 03/04/2026 à 19:00
Organisé par Xavier Debernis et dirigé par le légendaire Philippe Candéloro, accompagné de son complice Nelson Montfort, cet événement a permis aux spectateurs de découvrir la richesse des disciplines de glace tout en soutenant financièrement les clubs locaux.
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Philippe Candéloro & son compère Nelson Montfort
🌟 Performances spectaculaires
Le public a pu admirer avec une vingtaine de tableaux :
Les Magmatiques – Ballet sur glace
Wake Me Up – Danse sur glace
Les Sismiques – Ballet (patinage artistique)
Les Éruptives – Ballet sur glace
Les Volcaniques – Ballet (patinage artistique)
Corentin Spinar – Patinage artistique, accompagné vocalement par Davy Cioly
Loicia Demougeot et Théo Lemercier – Danse et ballet sur glace
Annette Dytrt et Yannick Bonheur – Patinage artistique acrobatique
Caroline Marx – Illusionniste
Les Marcassins du HCCA – Hockey sur glace
Dusan Brincko et Philippe Candéloro – Duo improbable : Brincko en tutu et Candéloro en hockeyeur
Les inséparables Nelson Montfort et Philippe Candéloro
Chaque prestation a mêlé technique, émotion et humour, pour un spectacle complet et fédérateur.
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Les Sismiques - Ballet sur glace
🤝 Solidarité et fédération
Le gala visait à :
Soutenir financièrement les clubs locaux
Mettre en avant l’importance de l’entente entre patinage artistique, ballet et hockey
Montrer que la collaboration entre disciplines est essentielle pour la vitalité des patinoires
Philippe Candéloro, candidat à la présidence de la FFSG, souligne :
« L’Ice Show montre qu’en unissant nos forces, toutes les disciplines de glace peuvent créer un spectacle unique et fédérateur. C’est un message clair aux collectivités : investir dans les patinoires, créer des équipements multipistes, c’est soutenir tous les licenciés et encourager de nouvelles pratiques. »
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Dusan Brincko Coach Hockey HCCA - Philippe Candéloro Animateur de la soirée
🏒 Clermont-Ferrand : terrain de première
Xavier Debernis, co-entraîneur de Auvergne Clermont Danse/Glace, a réuni les trois clubs majeurs de l’agglomération clermontoise, une première depuis le passage de la flamme olympique pour les JO d’Albertville 1992.
Le gala a permis de :
Soutenir les sections ballet des clubs Clermont Auvergne Patinage Artistique et Auvergne Clermont Danse/Glace, avec trois équipes participant à la Nations Cup aux États-Unis (équivalent officieux du championnat du monde de ballet)
Encourager le hockey mineur du Hockey Clermont Communauté Auvergne, avec ses nombreux déplacements pour les jeunes licenciés
🎤 Interview de Philippe Candéloro Philippe Candéloro est une figure emblématique des sports de glace français, reconnu pour son humour, son franc-parler et son énergie communicative. Animateur de l’émission Les Givrés sur Ice Radio, il valorise chaque semaine le hockey et d’autres disciplines. Extraits de l’interview :
« L’Ice Show est un exemple parfait de ce que peut apporter la collaboration entre disciplines. Cela montre aux collectivités l’importance de maintenir et moderniser les patinoires. C’est en unissant nos forces que nous pouvons offrir de nouvelles pratiques et dynamiser nos clubs. »
✨ Un spectacle inédit au service du sport
Le gala Ice Show a prouvé qu’il était possible de mêler spectacle, solidarité et développement sportif. À Clermont-Ferrand, près d’un millier de licenciés bénéficient déjà des infrastructures de la patinoire Papadakis-Cizeron, et ce type d’événement montre que le potentiel de croissance est énorme, pour tous les utilisateurs de la glace.
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Photo finale avec tous les artistes et animateurs réunis sur la glace