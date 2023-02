Hockey sur glace - Hockey en France Conférence de Presse Pierre-Yves Gerbeau Le présidente de la fédération de Hockey sur Glace, Pierre-Yves Gerbeau, a répondu aux questions des médias avant la finale de la Coupe de France Accor Aréna, Paris, Hockey Hebdo La rédaction - questions de la presse le 01/02/2023 à 13:50 Tweeter Parmi les sujets abordés : possibilité d'un match de NHL à Paris, candidature de la France pour les championnats du monde, les équipes de France, la formation, les équipements (patinoires), les formats de la Ligue Magnus et de la Coupe de France, ...

Conférence de presse à écouter ci-dessous Your browser does not support the audio element.







