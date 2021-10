Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Europe : Continental Cup - CHL CONTI CUP - Amiens ne manque pas son entrée En disposant 6-0 de l'équipe roumaine de Brasov les Gothiques ont bien débuté leur compétition. Mais le plus dur reste à venir. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 23/10/2021 à 05:42 Tweeter Hockey sur glace (Continental Cup), vendredi 22 octobre au Coliseum.



Amiens bat Corona Brasov(Roumanie) 6-0 (2-0, 1-0, 3-0)

Buts pour Amiens : 7mn28 Simonsen (Boivin, Pretnar) 5x4, 11mn57 Simonsen (Buysse) 5x4, 36mn36 Baazi (Boivin) 5x4, 44mn18 Simonsen (Boivin, Lopachuk) 5x3. 50mn06 Tiala (Pearce, Baazi), 54mn11 Matima (Romand, Naas)

Pénalités : 9mn pour Amiens, 26mn+ 10mn pour Brasov

Les Amiénois ont parfaitement lancé leur Continental Cup à domicile en dominant une

équipe roumaine, limitée et diminuée par plusieurs absences, notamment de trois renforts étrangers dont celle du Canadien Brock Trotter qui évoluait l'an dernier à Rouen. Les Gothiques, eux, s'alignaient au complet avec Henri-Corentin Buysse qui retrouvait sa place devant le filet



Photographe : Nicolas Leleu

Après avoir passé sans encombre une infériorité de cinq minutes (à la suite d'une pénalité infligée à Daniel Gibb pour une charge contre la bande), les Amiénois ouvraient le score sur leur première supériorité numérique. Avec une action en passe de devenir un classique : une transversale d'Alexandre Boivin pour une reprise instantanée et victorieuse de Tomas Simonsen (7mn28).

La machine gothique était lancée et une nouvelle pénalité roumaine - la deuxième consécutive pour surnombre - allait avoir les mêmes conséquences. Une fois encore l'œuvre du jeune Tomas Simonsen, qui vient de fêter ses 19 ans, mais cette fois au terme d'un raid solitaire (11mn57).



Photographe : Nicolas Leleu

A 2-0 à la fin du premier tiers, on pouvait s'attendre à voir les Gothiques attaquer le deuxième avec une certaine sérénité mais ce ne fut pas le cas. Brasov se montra beaucoup plus pressant et il fallut quelques arrêts de grande classe d' Henri-Corentin Buysse, dont un improbable lancer de bottes, pour éviter que les Roumains ne réduisent le score. Et il fallut une pénalité infligée à Brasov pour que les Amiénois se donnent de l'air sur un lancer limpide,depuis la bleue, d'Aziz Baazi (36mn36). Trois supériorités numériques, trois buts, voilà une belle efficacité qui avait le mérite de combler les quelques lacunes entrevues dans le jeu à cinq contre cinq.



Photographe : Nicolas Leleu

Toujours est-il qu'à l'appel de la troisième période les Gothiques comptait un avantage confortable de trois buts. Qu'ils allaient faire fructifier rapidement, bien aidés par des Roumains qui perdaient leurs nerfs, notamment leur très agressif, au point d'en être caricatural, attaquant canadien Garet Hunt. Réduits à trois contre cinq, la sanction ne se faisait pas attendre. Et elle arrivait une nouvelle fois par Tomas Simonsen, sur une copie quasi conforme de son premier but et une passe d'Alexandre Boivin (44mn18).

Cette fois la messe était dite et les Amiénois pouvaient dérouler face à des Roumains KO. Le Finlandais Taavi Tiala ajoutait un cinquième but en reprenant un palet laissé par le portier de Brasov après un essai d'Elgin Pearce (50mn06 ). Puis Rudy Matima faisait de même après un lancer puissant de la bleu d'Aziz Baazi relâché par le gardien roumain (54mn11). A 6-0, il était temps que ça se termine pour une équipe roumaine qui sortait complètement de son match en accumulant les fautes.



En s'imposant ainsi sans prendre le moindre but, les Amiénois, eux, ont fait le plein de confiance même si ils savent que la tâche qui les attend ce samedi face à Jesenice sera bien plus ardue. Si les Slovènes se sont inclinés (4-3) face aux Italiens d'Asiago, ce fut au terme d'un match longtemps serré même si les Transalpins n'ont pas volé leur victoire. Dont ils auraient pu toutefois être privés à cause de leur indiscipline.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo