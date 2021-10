Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Europe : Continental Cup - CHL CONTI CUP - Et maintenant il faut conclure. Larges vainqueurs des Slovènes de Jesenice, les Gothiques vont jouer contre Asiago ce dimanche 24 octobre à 18 heures la finale de « leur » tournoi de Continental Cup. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 24/10/2021 à 09:25 Tweeter Amiens vs Acroni Jesenice (Slovénie)

Buts pour Amiens : 1mn43 Baazzi (Simonsen), 9mn54 Sabatier, 12mn55 Boivin (Bruche, Lopachuk) 5x4, 19mn55 Matima (Romand, Baazzi), 28mn56 Naas (Baazzi), 32mn53 Baazzi (Naas) 5x4, 37mn48 Simonsen (Boivin, Pretnar) 5x4, 46mn45 Naas (Tiala), 59mn33 Simonsen (Coulaud, Bault) 5x3

But pour Jesenice : 28mn20 Pance (Crnovic) 5x4

Pénalités : Amiens 12mn, Jesenice 12mn



Photographe : Nicolas Leleu

Amiens est en pôle position pour décrocher sa place pour le prochain tour de la Continental Cup après avoir remporté largement ses deux premiers matches. Mais il reste encore un obstacle de taille : les italiens d'Asiago qui comptent eux aussi deux victoires.



Contre Jesenice, les Gothiques ont débuté la rencontre de la meilleure des manières puisqu'ils ont ouvert le score après moins de deux minutes de jeu. Après un raid solitaire de Tomas Simonsen, Aziz Baazzi qui avait bien suivi se trouvait à point nommé pour pousser le palet dans le but slovène (1mn43). Les Amiénois durant cette période, devaient d'ailleurs faire preuve d'une redoutable efficacité. Alors que les débats étaient plutôt équilibrés, lorsque Jesenice perdait un palet dans sa zone défensive, la sanction fut immédiate. Florian Sabatier, qui avait récupéré ce palet, le catapultait dans la lucarne du portier slovène. (9mn54).



Efficaces les Gothiques allaient l'être aussi sur leurs supériorités numériques. Deux dans ce premier tiers : deux buts. Le premier grâce à un tir limpide d'Alexandre Boivin après un bon travail de Baptiste Bruche et Stanislav Lopachuk (12mn55) . A la suite de ce troisième but, Oscar Froberg, le gardien suédois de Jesenice - qui avait déjà montré quelques signes de faiblesse la veille contre Asiago - cédait sa place à son back-up Urban Avsenik. Ce qui n'empêchait pas les Amiénois d'ajouter un quatrième but, à cinq secondes de la sirène et, donc encore lors d'une supériorité numérique, par Rudy Matima qui ne se faisait pas prier pour catapulter dans le but un palet qui trainait par là.



Photographe : Nicolas Leleu

A 4-0 après les vingt premières minutes, les Gothiques pouvaient voir venir sans trop forcer leur talent. D'autant que, quand à la faveur d'une supériorité numérique, les Slovènes réduisaient l'écart par Éric Pance (28mn20) - le premier but concédé par Henri-Corentin Buysse depuis le début du tournoi - la réponse picarde fut immédiate. 36 secondes après pour être précis, Spencer Naas reprenant victorieusement une passe au cordeau d'Aziz Baazzi, auteur d'une belle percée sur l'aile. Et puis surtout les Amiénois continuaient leur sans faute sur leurs powerplay. A 5 contre 4 c'est encore Aziz Baazi, impérial lors de ce match, qui d'un balayé de la bleue envoyait le palet en lucarne (6-1 32mn53). Et puis vint le moment de la « spéciale » amiénoise, toujours à 5 contre 4 : transversale d'Alexandre Boivin pour une reprise immédiate, côté gauche, de Tomas Simonsen et ça faisait 7-1.(37mn48)



Photographe : Nicolas Leleu

Les Gothiques pouvaient déjà penser au match du lendemain et Henrio-Corentin Buysse laissait sa place devant le filet amiénois à Lucas Savoye pour la troisième période. Un gardien qui fut tout de suite dans le match avec 1mn30 à trois contre cinq à gérer, sans dégât pour Amiens qui allait même ajouter un huitième but quelques minutes plus tard par l'Américain Spencer Naas (46mn45). Et histoire de faire bonne figure et soigner les stats, un neuvième sur un ultime 5 contre 3, œuvre de Tomas Simonsen qui, de sa zone préférée, prenait le rebond d'un lancer de Yohan Coulaud (59mn33).



Après ces deux larges victoires, il reste aux Amiénois à ne pas louper la dernière marche ce dimanche contre Asiago. Les Italiens, après avoir rapidement mené 2-0 contre Brasov, ont eu toutes les peines du monde à se débarrasser des Roumains, battus finalement 4-2, le dernier but d'Asiago étant marqué en cage vide.

