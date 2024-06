Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Coup de balai en vue ? Les Panthers et le nettoyage de printemps Un match rageant au possible pour Edmonton qui se bat comme un beau diable. Rogers Place, Edmonton, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 15/06/2024 à 16:46 Tweeter Dans ce troisième match et premier à domicile, les Oilers d’Edmonton recevait les leaders de victoire à zéro : les Florida Panthers. Le moins qu’on puisse dire et que l’équipe était tendue, du fait de voir s’éloigner la victoire aussi facilement… Malheureusement, le plus rageant était à venir et la Floride est une troisième fois repartie victorieuse sout les yeux de plus de 18 300 spectateurs.



Le premier tiers a été peu productif et surtout marqué par des fautes, signe que le jeu était bien tendu. Ce sont les Panthers qui ouvrent le jeu avec un but de Sam Reinhart, assisté de Forsling et Barkov.



Les Oilers ripostent au tout début du deuxième vingt en envoyant Foegele. Péril dans la demeure des fauves ? Rien du tout ! Tarasenko, Benett et Barkov assènent trois fois de suite un but à Skinner. Les joueurs partent pour la deuxième pause avec un score de 1-4 au tableau d’affichage.



La troisième période est la période des Oilers puisque ses deux seules actions marquantes sont les deux buts du suédois Broberg et de McLeod. Tous les deux ont été assistés de McDavid qui ne démérite pas pour avoir sa coupe.



Malheureusement, il n’y a pas eu de quatrième but pour égaliser et la belle lancée des Oilers s’est arrêtée pour la plus grande déception des fans qui voyaient déjà un miracle se profiler. Encore une fois Edmonton a besogné la cage plus que la Floride, avec 35 tirs cadrés à 23.



Le prochain match a lieu dans la nuit de Dimanche à Lundi, avec la coupe sur place puisque si les Panthers mettent le coup de grâce, c’est à eux que reviendra le trophée. Ils auront balayé leur adversaire. S’il y a miracle canadien, la coupe restera au chaud jusqu’au prochain épisode.





