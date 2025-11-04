Devant plus de 3 000 spectateurs venus pousser derrière eux, les Gothiques ont livré une prestation en deux temps face à Cergy. Ultra efficaces dans le premier acte, les hommes de Kevin Bergin ont pris rapidement les devants grâce à Lemay et Svanenbergs. Malgré un troisième but signé Maïa, Amiens a ensuite subi le retour des Jokers avant de tenir bon jusqu’au bout (3-2). Une qualification logique, mais acquise dans la douleur, face à un adversaire jamais résigné.

Photographe © Nicolas Leleu



🥅 Premier tiers : un départ canon Le public du Coliseum n’aura pas eu le temps de s’asseoir que William Lemay ouvrait déjà le score dès la 72e seconde, bien servi par Richards (1-0, 1’12). Trois minutes plus tard, la même ligne récidivait : Richards décalait Svanenbergs qui doublait la mise d’un tir précis (2-0, 4’13). Cueillis à froid, les Jokers de Cergy demandaient un temps mort pour tenter de stopper l’hémorragie.

Amiens gérait ensuite son avance malgré quelques pénalités, notamment celle d’Izacky (6’51). Kozun, vigilant, s’interposait à plusieurs reprises pour préserver le score. Les Picards rentraient au vestiaire avec deux longueurs d’avance et la maîtrise du jeu.

Score après 20 minutes : Amiens 2–0 Cergy

⚔️ Deuxième tiers : frayeurs et sursaut d’orgueil

Le deuxième acte débutait sur un ton plus houleux. Larose et Bratt s’expliquaient virilement, et l’Amiénois écopait d’une lourde sanction (5 + 20 minutes). Malgré cette longue infériorité, Amiens frappait encore : en contre, Craig servait idéalement Maïa qui marquait le 3-0, en infériorité numérique s’il vous plaît (27’14).

Mais les Franciliens réagissaient dans la foulée. Sokay réduisait la marque à la suite d’un cafouillage devant Kozun (3-1, 29’33), puis Hostein remettait les Jokers à une longueur seulement deux minutes plus tard (3-2, 31’21).

Dominés, les Gothiques pliaient sans rompre, soutenus par un Kozun impérial dans ses cages. La sirène de la deuxième pause retentissait comme un soulagement pour les Samariens.

Score après 40 minutes : Amiens 3–2 Cergy



🧊 Troisième tiers : tenir jusqu’au bout

Le dernier acte s’avérait beaucoup plus fermé. Les deux équipes se neutralisaient, les Jokers poussant timidement sans parvenir à réellement inquiéter Kozun. Les Gothiques, eux, cherchaient surtout à gérer leur court avantage.

Les dernières minutes voyaient Cergy retirer son gardien pour tenter le tout pour le tout (58’15). En vain : Amiens résistait et pouvait savourer sa qualification, sans briller mais avec efficacité.

Score final : Amiens 3–2 Cergy-Pontoise



Photographe © Nicolas Leleu



Conclusion : le travail est fait

Les Gothiques n’ont pas tremblé sur la durée, mais cette victoire étriquée rappelle que rien n’est jamais acquis en Coupe. Si la première période a montré le meilleur visage d’Amiens, la suite de la rencontre a révélé quelques fragilités défensives. L’essentiel est néanmoins assuré : les Samariens verront les 8es de finale, avec l’ambition de poursuivre leur route dans une compétition qu’ils connaissent bien. Analyse : une victoire à deux visages

Cette rencontre illustre parfaitement le paradoxe actuel des Gothiques. Capables de dominer largement leurs adversaires sur de courtes séquences, ils peinent encore à maintenir leur intensité sur 60 minutes.

Le duo Lemay–Richards s’est une nouvelle fois montré décisif offensivement, tandis que Kozun a tenu la baraque dans les moments chauds. En revanche, la gestion émotionnelle reste perfectible, à l’image de la lourde pénalité de Larose qui aurait pu coûter cher.

Face à des Jokers valeureux mais inconstants, Amiens a fait preuve de réalisme et d’un solide esprit collectif. De quoi poursuivre l’aventure avec confiance, mais aussi quelques axes de travail identifiés avant les prochaines échéances de Ligue Magnus.

Photographe © Nicolas Leleu

