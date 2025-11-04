 
Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Amiens vs Cergy-Pontoise
3-2
(2-0 1-2 0-0)
Le 21/10/2025
Coliséum d'Amiens
Amiens  ] Cergy-Pontoise ]
Les Gothiques démarrent fort et filent en 8es !
 
Portés par une entame de match explosive, les Gothiques d’Amiens ont assuré l’essentiel ce mardi soir au Coliseum. Vainqueurs 3-2 des Jokers de Cergy-Pontoise, les Picards se qualifient pour les 1/8es de finale de la Coupe de France, non sans quelques frayeurs dans un second tiers plus compliqué.
 
Coliséum d'Amiens, Hockey Hebdo GB / Photographe © Nicolas Leleu le 23/10/2025 à 17:30
FICHE TECHNIQUE

3108 spectateurs
Arbitres : MM. Cregut et Furet assistés de MM. Simon et Mercier-Landry
Buts :
Amiens : 01.12 William Lemay (ass Sean Richards et Mathieu Mony ) ; 04.13 Janis Svanenbergs (ass Sean Richards et William Lemay) ; 27.14 Bastien Maia (ass Kieran Craig)
Cergy-Pontoise : ; 29.33 Ben Sokay (ass Matthew Philip et Vincent Melin) ; 31.21 Arthur Hostein (ass Antoine Addamo et Paul Le Lem)
Pénalités
32 minutes dont 5+5+20 à Larose contre Amiens
9 minutes dont 5 à Bratt contre Cergy-Pontoise

Devant plus de 3 000 spectateurs venus pousser derrière eux, les Gothiques ont livré une prestation en deux temps face à Cergy. Ultra efficaces dans le premier acte, les hommes de Kevin Bergin ont pris rapidement les devants grâce à Lemay et Svanenbergs. Malgré un troisième but signé Maïa, Amiens a ensuite subi le retour des Jokers avant de tenir bon jusqu’au bout (3-2). Une qualification logique, mais acquise dans la douleur, face à un adversaire jamais résigné. 

 
Photo hockey Coupe de France - Coupe de France - 1/16 de Finale : Amiens vs Cergy-Pontoise - Les Gothiques démarrent fort et filent en 8es !
Photographe © Nicolas Leleu


 
🥅 Premier tiers : un départ canon
Le public du Coliseum n’aura pas eu le temps de s’asseoir que William Lemay ouvrait déjà le score dès la 72e seconde, bien servi par Richards (1-0, 1’12). Trois minutes plus tard, la même ligne récidivait : Richards décalait Svanenbergs qui doublait la mise d’un tir précis (2-0, 4’13). Cueillis à froid, les Jokers de Cergy demandaient un temps mort pour tenter de stopper l’hémorragie.
Amiens gérait ensuite son avance malgré quelques pénalités, notamment celle d’Izacky (6’51). Kozun, vigilant, s’interposait à plusieurs reprises pour préserver le score. Les Picards rentraient au vestiaire avec deux longueurs d’avance et la maîtrise du jeu.
Score après 20 minutes : Amiens 2–0 Cergy
 
 
⚔️ Deuxième tiers : frayeurs et sursaut d’orgueil
Le deuxième acte débutait sur un ton plus houleux. Larose et Bratt s’expliquaient virilement, et l’Amiénois écopait d’une lourde sanction (5 + 20 minutes). Malgré cette longue infériorité, Amiens frappait encore : en contre, Craig servait idéalement Maïa qui marquait le 3-0, en infériorité numérique s’il vous plaît (27’14).
Mais les Franciliens réagissaient dans la foulée. Sokay réduisait la marque à la suite d’un cafouillage devant Kozun (3-1, 29’33), puis Hostein remettait les Jokers à une longueur seulement deux minutes plus tard (3-2, 31’21).
Dominés, les Gothiques pliaient sans rompre, soutenus par un Kozun impérial dans ses cages. La sirène de la deuxième pause retentissait comme un soulagement pour les Samariens.
Score après 40 minutes : Amiens 3–2 Cergy
 

🧊 Troisième tiers : tenir jusqu’au bout
Le dernier acte s’avérait beaucoup plus fermé. Les deux équipes se neutralisaient, les Jokers poussant timidement sans parvenir à réellement inquiéter Kozun. Les Gothiques, eux, cherchaient surtout à gérer leur court avantage.
Les dernières minutes voyaient Cergy retirer son gardien pour tenter le tout pour le tout (58’15). En vain : Amiens résistait et pouvait savourer sa qualification, sans briller mais avec efficacité.
Score final : Amiens 3–2 Cergy-Pontoise


Photo hockey Coupe de France - Coupe de France - 1/16 de Finale : Amiens vs Cergy-Pontoise - Les Gothiques démarrent fort et filent en 8es !
Photographe © Nicolas Leleu


 
Conclusion : le travail est fait
Les Gothiques n’ont pas tremblé sur la durée, mais cette victoire étriquée rappelle que rien n’est jamais acquis en Coupe. Si la première période a montré le meilleur visage d’Amiens, la suite de la rencontre a révélé quelques fragilités défensives. L’essentiel est néanmoins assuré : les Samariens verront les 8es de finale, avec l’ambition de poursuivre leur route dans une compétition qu’ils connaissent bien.
 
 
Analyse : une victoire à deux visages
Cette rencontre illustre parfaitement le paradoxe actuel des Gothiques. Capables de dominer largement leurs adversaires sur de courtes séquences, ils peinent encore à maintenir leur intensité sur 60 minutes.
Le duo Lemay–Richards s’est une nouvelle fois montré décisif offensivement, tandis que Kozun a tenu la baraque dans les moments chauds. En revanche, la gestion émotionnelle reste perfectible, à l’image de la lourde pénalité de Larose qui aurait pu coûter cher.
Face à des Jokers valeureux mais inconstants, Amiens a fait preuve de réalisme et d’un solide esprit collectif. De quoi poursuivre l’aventure avec confiance, mais aussi quelques axes de travail identifiés avant les prochaines échéances de Ligue Magnus.

Photo hockey Coupe de France - Coupe de France - 1/16 de Finale : Amiens vs Cergy-Pontoise - Les Gothiques démarrent fort et filent en 8es !
Photographe © Nicolas Leleu

 
 
 
