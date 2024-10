Sur un rythme endiablé :

Labat dans le slot glisse au fond (0-1 à 00'35). Photographe : Phil Rouinssard

Les Aigles se démènent mais son très vite ramenés dans leur zone. Kosobud lance, le rebond énorme file au second poteau où Burgos Ramirez reprend victorieusement (0-2 à 02'19).

Mathieu dans l'angle est repoussé par Beauperin, Bourdages et Boiteau n'ont pas plus de chance. Mathis Braga-Briquez contre mais n'aboutit pas, son frère Clément Braga-Briquez lui lance mais l'épaule de Krauss envoie la rondelle au ciel. Laude de loin est également repoussé par le gardien alsacien. Strasbourg contre et met la pression, les locaux sont pénalisés. Le jeu visiteur est installé, Burgos Ramirez de loin marque son deuxième but et déjà le troisième (0-3 à 07'20).

Boiteau et Labat contrent à deux contre un mais Beauperin repousse. Guillaume Henry breake en solitaire mais bute sur le gardien adverse, Clément Braga-Briquez a suivi, il prend le rebond mais Krauss s'interpose encore. Popin dans l'angle tente à son tour, sans succès.

Cet élan bisontin est vite coupé et l'Etoile Noire reprend son bombardement satellitaire. Avoine envoie un bon slap de la bleue dans le trafic et creuse l'écart (0-4 à 13'53).

Guillaume Henry remonte seul la glace mais son tir n'inquiète pas le portier strasbourgeois. Bross lui répond du tac au tac mais perd également son duel. Burgos dans l'axe fait tinter le poteau bisontin. Boichut contre vite, sert Robert qui lance, Krauss détourne du bouclier. Strasbourg continue de presser en fin de tiers, la défense bisontine suit mais use ses forces dans une bataille extrêmement déséquilibrée. Labat dans l'angle voit son tir détourné du bloqueur.



Tirs cadrés : 24 / 6 pour Strasbourg

Destruction planifiée :

Clément Braga-Briquez contre vite, il laisse le palet pour Popin qui tente de contourner la cage mais finit par se faire avoir. Avoine contre en solitaire mais Beauperin s'interpose. Laude dégage la rondelle qui part sur le banc strasbourgeois, il rejoint le cachot. Le powerplay alsacien tourne à 100 à l'heure.

Qu'à cela ne tienne, Olive dévie cette fois devant la cage pour Boiteau qui score (0-5 à 22'57). Photographe : Phil Rouinssard Olive dans le cercle gauche voit son tir bloqué entre les pads de Beauperin.

Herrmann seul lance, Beauperin capte de la mitaine. Besançon arrive enfin à sortir la tête de l'eau et part de l'autre côté, Robert dévie vers Horizral qui lance, Krauss d'un bon coup de mitaine s'empare du premier tir local de la période. Mathis Braga-Briquez contre en solitaire, d'un bon mouvement il efface le défenseur mais son tir est aisément repoussé par Krauss qui ne sera plus dérangé du tiers.

Strasbourg repart vite et bien, très bien. Trudeau dans le haut slot envoie un tir millimétré sous la barre (0-6 à 26'20).

Beauperin quitte sa cage qu'il a défendu tant et plus remplacé par Achard. Trudeau dévie vers Burgos qui touche le montant. Les offensives se multiplient, Gagné lance haut, le bouclier repousse, Trudeau y va encore de son talent, Achard l'attrape de la mitaine. Strasbourg se balade alors que les Aigles visiblement très émoussés peinent à suivre. Achard, solide multiplie les interventions. Abdelali contre, il dévie parfaitement dans l'axe pour Gagné qui marque à son tour (0-7 à 31'05).

Labat prend la défense locale de vitesse mais pas le portier qui repousse. Abdelali dans le slot rencontre la mitaine d'Achard sur l'axe de son lancer. Robert contre mais il ne parvient pas à lancer.

Strasbourg revient vite, Vinals lance, Achard bloque le coup de sifflet, le palet glisse derrière la ligne mais l'arbitre valide but malgré les protestations (0-8 à 35'28).

Strasbourg monopolise le palet en zone offensive, la défense locale souffre et ne parvient plus à suivre le rythme. Bross de la bleue creuse la marque d'un bon lancer (0-9 à 37'50).

Bross et Takunen contrent à deux contre un, Achard les arrête. Popin et Guillaume Henry tentent de leur répondre en break mais perdent le palet sur une passe. En toute fin de période, Poirot dévie parfaitement au second poteau pour Vinals qui nettoie la lucarne pour le dixième (0-10 à 39'31).



Tirs cadrés : 29 / 2 pour Strasbourg

Engagements : 19 / 11 pour Strasbourg

Jusqu'au bout :



Besançon contre, Bais lance de loin, personne ne récupère le rebond pourtant intéressant. Robert remonte le long de la bande mais est neutralisé par la défense alsacienne. Olive de loin fusille le portier bisontin pour corser l'addition (0-11 à 42'09).

Les Aigles ne peuvent desserrer l'étau et sont pénalisés. Le killing play est solide et parvient à tenir bon pendant les deux minutes. Boichut relance les siens vers l'avant en patinant rapidement mais la défense visiteuse le neutralise. Kosobud lance de loin, Abdelali dévie parfaitement au fond (0-12 à 47'53).

Benjamin Henry remonte seul mais il est repris. Robert et Boichut contrent à deux mais Krauss reste vigilant. Les Aigles tentent de repartir à l'offensive mais le contre strasbourgeois est mortel tant il est rapide. Burgos Ramirez lance puissamment, Gagné dévie parfaitement sous la barre transversale (0-14 à 54'05).

Guillaume Henry sur un contre qui prend à défaut la défense visiteuse parvient à lancer encore une fois. L'Etoile Noire repart à l'offensive et inlassablement cogne sur la porte. Takkunen dans l'angle seul au deuxième poteau est bloqué par Achard. Dans la foulée, le Finlandais se retrouve au même endroit dans la même situation, une fois encore le portier des Aigles remporte le duel. Gagné de la bleue trouve la mitaine d'Achard. Mais à force de pousser la porte craque encore. Dans l'angle fermé, Burgos Ramirez cette fois trouve un trou de souris (0-15 à 59'07).

Alors que les dernières secondes de jeu s'écoule, l'Etoile Noire brille toujours et va faire boire le calice jusqu'à la lie à son adversaire en inscrivant un seizième but. Trudeau fonce au but, la cage est déplacée avant le lancer au fond du Canadien, mais le but est tout de même accepté (0-116 à 59'49).

Boichut sur la sirène lance de loin, Krauss détourne sans problème son 12ème lancer pour assurer un blanchissage.



Tirs cadrés : 20 / 4 pour Strasbourg

Engagements : 15 / 4 pour Besançon

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Alejandro Ramirez Burgos

** : Sébastien Trudeau

* : Ludovic Vinals