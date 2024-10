Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Clermont-Ferrand vs Bordeaux 1 - 10 (0-5 0-5 1-0) Le 22/10/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Bordeaux ] CDF : Une leçon de hockey Score fleuve de 10 à 1 au terme de cette rencontre comptant pour les 16èmes de finale de la coupe de France 2025 mais pas en faveur de Clermont. En effet les Boxers bordelais n’ont pas fait de cadeau aux Sangliers Arvernes dans cette partie de haut vol, les assommant dès le premier tiers et se livrant à une véritable battue leur donnant par la même occasion une bonne leçon de hockey. La revanche d’une élimination antérieure… Qui sait ? [Ref 2019-10-22 CDF Clermont VS Bordeaux] (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 25/10/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : MM. Fauvel et Metais assistés de MM. Maudet et Fonteneau Buts :

Clermont-Ferrand : ; 55.39 Alexis Hermant (ass Louis Duval et Mattéo Caudron)

Bordeaux : 02.18 Tom Guidoux (ass Bastien Lemaitre) ; 03.34 Julius Valtonen (ass Enzo Carry et Mathieu Pompéi) ; 04.13 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi) ; 08.17 Emils Gegeris (ass Julius Valtonen et Maxim Lamarche) ; 08.31 Emils Gegeris (ass Rudolfs Polcs et Malo Lesur) ; 23.09 Axel Prissaint (ass Julien Guillaume) ; 32.20 Julius Valtonen (ass Kaylian Leborgne) ; 36.00 Emils Gegeris (ass Tom Guidoux et Axel Prissaint) ; 39.50 Malo Lesur (ass Kaylian Leborgne) ; 39.58 Nikita Jevpalovs (ass Kaylian Leborgne et Malo Lesur) Pénalités 8 minutes contre Clermont-Ferrand 2 minutes contre Bordeaux



C'est dans une patinoire particulièrement bien garnie que les Sangliers Arvernes ont tenté de donner la réplique à une équipe de Magnus, les Boxers de Bordeaux. Des girondins qui, depuis sa finale, certes perdue, du championnat de France élite la saison dernière, semblent vouloir confirmer leur nouveau statut d'équipe majeure de la ligue Magnus.

La hiérarchie entre chaque division étant assez marquée avec de plus le double d'étrangers autorisé côté élite, les partisans des clermontois ne se font guère d'illusion sur l'issue finale de cette rencontre mais ils espèrent voir une belle équipe pro et face à eux leurs valeureux Sangliers se surpasser.



Crédit photo Yannick Martin



1ere Période

Ce premier tiers commence tambour battant, surtout pour les bordelais qui veulent mettre très vite les points sur les i. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'effectivement ils ne tardent pas à faire respecter la hiérarchie. Après l'ouverture du score à 2mn18 par Tom Guidoux, les buts s'enchaînent dans la cage du malheureux gardien n°2 de Clermont, Mathis Petit. Ainsi les Boxers par Julius Valtonen à 3mn34, Enzo Carry à 4mn13, Emils Gégeris à 8mn17 et 8mn31 marquent le pas dans cette partie.

Devant réagir après le 5ème but, le coach clermontois remplace Mathis par le titulaire habituel Eliott Jones. Effectivement l'hémorragie est arrêtée, tout au moins dans ce premier tiers au prix de quelques exploits de ce dernier mais aussi à des Arvernes, si ce n'est plus entreprenants, tout au moins qui s'adaptent un peu plus au rythme effréné imposé par les Boxers.



Crédit photo Yannick Martin



2ème Période

Le début de 2ème tiers est également moins à sens unique même si les Boxers marquent leur 6ème but 3mn09 après l'entame de la période par l'international Axel Prissaint. Particulièrement gênés par la plus grande vitesse de jeu de leurs adversaires, les Arvernes s'essoufflent à leur courir après. La fatigue commençant à se faire sentir. A partir de la moitié match le compteur s'affole à nouveau. Cinq autres buts bordelais vont ainsi s'échelonner entre la 32ème minute et la fin du tiers et ce malgré un gardien clermontois au four et au moulin (par Julius Valtonen à 32mn20, Emils Gégeris à 36mn, Malo Lesur à 39mn50 et le dernier 8 secondes ! plus tard par Nikita Jevpalovs).

La pause fut donc particulièrement bien venue



Crédit photo Yannick Martin



3ème Période

Le 3ème tiers va enfin de compte être le plus équilibré et on peut penser que les bordelais ont fait jouer un peu plus leurs espoirs pour les aguerrir. Cela explique en partie leur stérilité dans cette dernière période. Mais en partie seulement car il y a eu également la grande performance du jeune gardien clermontois Eliott Jones qui va s'interposer un nombre incalculable de fois aux tirs et dribbles des girondins.

Cadeau pour les 1100 supporters clermontois venus les supporter, le dernier but est des Sangliers à moins de 5mn de la fin par Alexis Hermant, assisté de Louis Duval et Matteo Caudron. Un but qui récompense aussi leur obstination à donner la réplique.



Crédit photo Yannick Martin



Au final, le public aura apprécié le spectacle et certainement les joueurs arvernes auront beaucoup appris en tutoyant durant cette rencontre le haut niveau. Entre-autre ils auront apprécié aussi de savoir qu'ils peuvent compter cette saison sur un gardien, Eliott Jones, capable d'une belle solidité sous la pression et qui d'ailleurs a été élu homme du match côté clermontois.







