Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Clermont-Ferrand vs Bordeaux 1 - 9 (0-3 0-3 1-3) Le 21/10/2025 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron

Clermont s'incline avec les honneurs face aux Boxers de Bordeaux Malgré l'ampleur du score (1-9), les Sangliers Arvernes ont montré du cœur et de la combativité face à un adversaire de Ligue Magnus bien au-dessus techniquement et physiquement.



923 spectateurs Arbitres : MM. Herrault er Rohwedder assistés de MM. Rivoire et Edery Buts :

Clermont-Ferrand : ; 43.56 Yannis Cherkaoui (ass Mattéo Caudron et Roman Kizlo)

Bordeaux : 07.33 Loïk Poudrier (ass Tom Guidoux et Quentin Tomasino) ; 16.17 Pierre-Olivier Morin (ass Jérémy Beaudry et Tommy Giroux) ; 19.16 William Pelletier (ass Jakub Kindl et Kaylian Leborgne) ; 29.20 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Julien Guillaume) ; 30.57 Loïk Poudrier (ass Loïc Farnier et Mathieu Pompéi) ; 39.46 Jérémy Beaudry (ass Loïc Farnier et Mathieu Pompéi) ; 53.46 Tom Guidoux (ass William Pelletier et Kaylian Leborgne) ; 54.30 Julien Guillaume (ass Tommy Giroux et Pierre-Olivier Morin) ; 58.14 Tom Guidoux (ass Kaylian Leborgne et Ulysse Tournier) Pénalités 0 minute contre Clermont-Ferrand 2 minutes contre Bordeaux Un revers attendu mais une prestation encourageante





Crédit Photo Gaëtan Boucheret

Les Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand (D2) accueillaient ce mardi 21 octobre les redoutables Boxers de Bordeaux (Ligue Magnus) pour le 2ᵉ tour de la Coupe de France. Si le score final (1-9) ne laisse que peu de place au doute sur l'issue du match, il ne reflète pas totalement l’état d’esprit ni l’abnégation affichée par les Clermontois tout au long de la rencontre. Face à une formation deux divisions au-dessus, les joueurs auvergnats ont montré une belle solidarité défensive et ont même su trouver la faille pour sauver l’honneur, à la grande joie du public présent à la patinoire Papadakis - Cizeron. 🕒 1er tiers : Clermont résiste, Bordeaux accélère en fin de période Malgré une entame de match à l’avantage des visiteurs, c’est Clermont qui déclenchait le premier tir cadré, comme pour marquer son envie de bien faire. Rapidement, les Boxers prenaient la possession du palet et imposaient leur rythme, illustrant l’écart de niveau. À la 8e minute, Loik Poudrier ouvrait le score sur une belle combinaison (0-1). Clermont tenait bon ensuite, s’accrochant avec courage autour d’un Mathis Petit très sollicité dans les cages. Mais la pression bordelaise finissait par payer en fin de période : Morin doublait la mise (16e), puis Pelletier ajoutait un troisième but à quelques secondes de la sirène (19e). Bordeaux rentrait aux vestiaires avec un net avantage (0-3).



Crédit Photo Gaëtan Boucheret

🕒 2e tiers : le rouleau compresseur girondin



Crédit Photo Gaëtan Boucheret Dès la reprise, les visiteurs reprenaient leur domination. Malgré une pénalité concédée par Bordeaux, Clermont n’en profitait pas, n’arrivant pas à installer son jeu en supériorité. Les Boxers, très organisés, continuaient leur travail de sape. À la 30e minute, Giroux alourdissait le score sur un tir bien placé (0-4), suivi de près par un second but de Poudrier (0-5). En fin de tiers, Beaudry, oublié devant le filet, ajoutait un sixième but pour Bordeaux (0-6). Les Sangliers défendaient avec leurs moyens mais subissaient l’impact physique et la précision des attaques adverses.

🕒 3e tiers : le but clermontois, une éclaircie dans la tempête





Crédit Photo Gaëtan Boucheret Jakub LINDL ex-joueur de NHL (+330 match - Detroit Red Wings & Florida Panthers 2009-2017) Alors que le match semblait plié, les Clermontois ont eu le mérite de continuer à y croire. À la 44e minute, le jeune Yannis Cherkaoui profitait d’un bon contre pour tromper Antoine Gilbert et faire exulter la patinoire (1-6). Un but inscrit alors que sur la glace figurait notamment Jakub Kindl, ancien joueur de NHL, ce qui ajoutait une touche savoureuse à cette réalisation. Mais la réaction bordelaise ne tardait pas : trois nouveaux buts signés Guidoux (53e, 58e) et Guillaume (54e) venaient clore la marque et entériner la large victoire des Boxers (1-9).

🎯 Conclusion : une défaite sans surprise, mais des raisons d’être fiers Le score est lourd, certes, mais il est conforme aux attentes face à une équipe évoluant au plus haut niveau national. Les Clermontois n’ont jamais renoncé et se sont battus avec leurs armes. Solidaires en défense, appliqués dans l’effort, ils ont su éviter l’effondrement complet et offrir au public un but symbolique. Un progrès par rapport à la précédente confrontation entre les deux équipes, conclue à 10-1 l’an dernier.



🔍 Analyse : un match formateur face à une référence nationale Cette rencontre doit être vue avant tout comme un apprentissage. Affronter une équipe de Ligue Magnus, c’est se confronter à l’intensité, la vitesse d’exécution et la rigueur tactique du plus haut niveau. Les Sangliers Arvernes ont mesuré le chemin qui les sépare de ces standards, mais ils en ressortent grandis. Le jeune gardien Mathis Petit, auteur de 47 arrêts sur 56 tirs, a été l’un des grands artisans de la résistance auvergnate. L’état d’esprit affiché par le groupe est également un point très positif à retenir. Il ne reste plus maintenant qu’à capitaliser sur cette expérience pour continuer à progresser en championnat.



