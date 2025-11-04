Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Dijon vs Lyon 0 - 9 (0-3 0-3 0-3) Le 21/10/2025 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Lyon ] La part du Lyon Dijon qui a commencé son championnat de D2 de manière contrastée avec une large victoire et deux nets revers espère poursuivre le rêve de la Coupe de France. Après un succès sans appel au premier tour contre Metz, les Ducs reçoivent cette fois Lyon, pensionnaire de D1. Les Lions ont gagné deux matchs et perdus autant dont un aux tirs au but. Ils sont quatrièmes de la D1 et espèrent bien éviter le piège bourguignon Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 22/10/2025 à 12:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



867 spectateurs Arbitres : MM. Gasnier et Geoffroy assistés de Mme Torribio et de M. Kocak Buts :

Dijon :

Lyon : 00.30 Peter Valier (ass Rocco Andreacchi et Jack Tucker) ; 09.05 Lucas Chautant (ass Peter Valier et Jack Tucker) ; 09.32 Rémi Mouret (ass Maxence Leroux et Xavier Carrichon) ; 27.44 Maxence Leroux (ass Rémi Mouret et Erwan Plantrou) ; 31.22 Erwan Plantrou (ass Ranel Vafin) ; 38.32 Enzo Baravaglio (ass Dmitri Dudkin) ; 45.07 Dmitri Dudkin (ass Ranel Vafin et Enzo Baravaglio) ; 48.59 Maxence Leroux (ass Peter Valier) ; 59.01 Ranel Vafin (ass Dmitri Dudkin) Pénalités 4 minutes contre Dijon 4 minutes contre Lyon



Pas le temps de niaiser :

Les visiteurs contrent vite et ouvrent le score d'entrée de jeu sur leur premier lancer de la partie. Valier longe la cage et trouve le fond des filets glaçant la tribune (0-1 à 00'30).

Pas sonnés par cette poremier banderille, les Ducs avancent mais leur adversaire contre vite et bien. Baravaglio lance, son tir est repoussé du bouclier par Courtoison. Le jeu se concentre dans la zone défensive dijonnaise. Mais les Ducs parviennent à s'en sortir plutôt bien par une arrière-garde concentrée. Mouret breake vite, il repique au centre mais Courtoison le déjoue.

Dijon tente d'emmener le jeu de l'autre côté mais ses contres sont bien repris par la défense lyonnaise toujours aux aguets et bien placée. Lacroix tente de percer le mur rhôdanien mais l'arrière-garde des Lions lui chippe le palet.

Lyon dominateur ne parvient pas à briser la défense bourguignonn et subit toutefois les contres-offensives locales. Labrunie récupère devant la cage mais bute sur Barbaret. Albrech tente de la bleue, le tir est repoussé, le rebond n'est pas repris par un rouge. Photographe : Phil Rouinssard

Les Lions retournent à leur ronflante offensive, Robert dans le coin ou Szelig de loin, perdent leur duel contre le gardien local.

Alors qu'ils sont à l'offensive les Dijonnais sont sanctionnés. Le powerplay des Gones permet de titiller le portier local, comme Tucker de loin. Une belle combinaison permet à Lyon de doubler la mise. Valier dévie au second poteau pour Chautant qui reprend victorieusement dans l'angle ouvert (0-2 à 09'05).

L'offensive des Gones frappe encore la minute qui suit. L'engagement gagné, Lyon est encore à l'offensive, Mouret devant la cage glisse entre les jambières du gardien (0-3 à 9'30).

Chabert et Labrunie breakent à deux contre un, le premier cité préfère tirer seul en angle fermé, sans danger pour Barbaret. Dudkin profite d'un énorme trou d'air défensif pour se présenter seul devant la cage et tenter sa chance, Courtoison détourne bien. Lyon contrôle le palet et fait le jeu, Dijon coincé dans sa zone défend de son mieux. Chabert parvient à contrer seul mais la mitaine du portier visiteur est la plus rapide. Labrunie essaie lui aussi en solitaire mais il est bien bloqué par la défense rhôdanienne.

Lyon est pénalisé, le powerplay ducal ne donne pas grand chose et ne parvient pas à inquiéter Barbaret. Chautant contre en solitaire mais perd son duel contre le gardien côte d'orien.



Tirs cadrés : 16 / 10 pour Lyon

Dans la gueule du lion :





Lyon contre, Valier lance, Courtoison repousse, un énorme rebond file au deuxième poteau mais la défense locale s'en saisit en premier. L'offensive rhôdanienne est rapide et entreprenante, Dijon acculé à la défensive ne peut sortir de la zone. Chautant dans le slot bute sur le gardien. Vafin dépose une offrande au deuxième poteau sur la palette de Dudkin qui n'a qu'à pousser dans la cage ouverte (0-4 à 27'44). Photographe : Phil Rouinssard

Courtoison est rappelé au banc remplacé par un jeune strasbourgeois, Siegel. Andreacchi sur le côté vient directement mettre à contribution le nouveau gardien. Dudkin en break est bien harponné par Siegel qui repousse le danger. Le Russe est de retour en break mais est de nouveau repoussé. Vafin sert une fois encore une superbe passe sur sa droite pour le jeune Plantrou qui envoie un tir impeccable juste sous la barre (0-5 à 31'22).

La déviation de Leroux est repoussé par le portier local. Mais les Lions continuent de rugir autour de la cage. Andreacchi enfonce la défense locale, mais une fois encore Siegel fait un bon harponnage et lui chasse le palet de la crosse. Lyon toujours à l'offensive domine nettement le jeu. Dijon plie mais parvient à tenir bon défensivement et a appuyer son jeune gardien.

Les Ducs tentent bien quelques contres pour briser l'étau mais sans succès. En fin de période la serrure craque logiquement. Dudkin lance, Siegel repousse Baravaglio propulse le rebond au fond (0-6 à 38'32).



Tirs cadrés : 16 / 6 pour Lyon

La règle de trois :



Le début du dernier tiers est engagé. Lyon est rapidement pénalisé. Dijon pose son jeu pour tenter enfin de débloquer son compteur. Bourgin voit son tir terminer sur le bouclier, le palet rebondit Albrech est le premier dessus et lance en direction de l'angle ouvert, Barbaret revient à la vitesse de l'éclair et bouche le trou pour bloquer sans rebond. Bourgin tente une deuxième fois mais le bout de la jambière du gardien des Lions est plus vive que le palet. Cal contre vite et bute sur Siegel. Dijon retourne au front, Sipperley contourne la cage mais la porte se referme au deuxième poteau.

La pénalité tuée, Lyon repart à l'offensive et fai tourner la rondelle. La défense dijonnaise commence à boire la tasse, Dudkin en profite pour corser l'écart (0-7 à 45'07).

Valier parvient à servir Leroux isolé sur le coin gauche de la cage, il reprend au fond des buts locaux (0-8 à 48'59). Photographe : Phil Rouinssard Valier de loin n'a pas de succès. Les contres ducaux sont bien bloqués par la défense lyonnaise parfaitement positionnée. Valtat seul perd son duel contre Barbaret.

Les Lions restent à l'offensive pour autant, Dijon a de plus en polus de mal à repousser son adversaire alors que la fatigue de ce match intense se fait sentir. Les Ducs sont pénalisés, le powerplay lyonnais force le verrou mais Siegel s'interpose. Durin contre vite, Barbaret sort devant le joueur et chasse le palet, Valtat récupère et lance vers la cage ouverte, d'une glisse ultra-rapide le cerbère des Gones est déjà revenu et capte au vol de la mitaine.

Lyon récupère la rondelle et la monopolise jusqu'en fin de partie. La défense dijonnais fait de son mieux pour tenir bon. Vafin prend de vitesse toute la défense et vient glisser entre les pads de Siegel battu (0-9 à 59'01).

Un troisième but encaissé, trois par tiers, le ratio est bon. La dernière minute s'égraine de la même façon, Lyon est à la manoeuvre, Dijon suit tant bien que mal. Alors qu'il ne reste que 27 secondes de jeu, les Lions tentent de mettre le palet en fond de zone bourguignonne. Le palet dévie et sort à toute allure, il vient frapper en pleine tête la kiné du club sur le banc des joueurs, elle s'effondre et est évacuée le visage ensanglanté. Souhaitons lui de tout coeur un prompt rétablissement.

C'est sur cette triste note que s'achève le parcours en coupe de France des Ducs et que se poursuit celui des Lions.



Tirs cadrés : 19 / 9 pour Lyon

Engagements : 10 / 9 pour Lyon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ranel Vafin

** : Dmitri Dudkin

* : Maxence Leroux



Photographe : Phil Rouinssard

Photographe : Phil Rouinssard

Dijon aura lutté avec ses armes face à un adversaire largement suppérieur. Le premier tiers a été plutôt solide avant progressivement de prendre l'eau avec la fatigue s'ajoutant. Pour autant les Ducs n'auront jamais baissé les crosses et se seront défendus de leur mieux jusqu'au bout. Leur offensive s'appuyant sur des exploits individuels n'a pas suffit pour déjouer le portier rhôdanien et surtout a été efficacement et sans trop de difficultés anihilée par la défense. Les trous d'air défensifs ont coûté trop cher. Il faudra s'appuyer sur les bonnes choses de ce match et corriger les lacunes que les Lions ont montré au grand jour, face à des adversaires de D2 qui seront, sans leur faire injure, bien moins redoutable que le LHC. Peu de repos pour les hommes de Lacelle qui se déplaceront samedi à Roanne qui ont pris des points sur leurs trois premiers matchs de la saison. Les Renards n'ont pas été ridicules en Coupe de France, ne s'inclinant que 6-0 contre les Spartiates qui évoluent en Magnus. Lyon se qualifie avec logique et brio sur la glace bourguignonne. Rapides, techniques, bien placés, avec un excellent jeu de passes, les Lions ont été d'une efficacité et d'une régularité remarquable dans cette partie. Pas trop de suspense donc pour les Gones qui passent ce deuxième tour sans problème. Le nom de leur adversaire sera connu au prochain tirage. En championnat de D1, Lyon se déplacera samedi à Villard de Lans, qui sombré en Coupe de France contre les Pionniers de Chamonix.

