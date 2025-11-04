Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Dunkerque vs Rouen 2 - 8 (0-2 1-3 1-3) Le 21/10/2025 Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque [ Dunkerque ] [ Rouen ] Les Dragons n’ont fait qu’une bouchée des Corsaires ! La Coupe de France peut parfois offrir de belles surprises, comme c’était le cas avec Dunkerque il y a deux ans, en atteignant la finale. Mais depuis, les Corsaires font face à Rouen sur leur parcours. Deux rencontres, et deux défaites pour les Nordistes qui se sont fait éliminer ce mardi soir dès les 16e de finale sur le score de 2-8. Rouen sérieux lors de ce match à l’extérieur file en huitième de finale. Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 23/10/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Collin et Ernecq assistés de MM. Delsarte et Maillard Buts :

Dunkerque : ; 38.40 Zackary Daneau (ass Jeremiah Luedtke) ; 52.52 Zackary Daneau (ass Jeremiah Luedtke et Martin Poirier)

Rouen : 07.12 Chase Gresock ; 12.27 James Phelan (ass Tommy Perret) ; 22.46 Florian Chakiachvili (ass Rolands Vigners) ; 23.04 Vincent Nesa (ass Rolands Vigners et Robin Colomban) ; 32.55 Florian Chakiachvili (ass Michael Regush et Patrick Holway) ; 42.35 Julien Tessier (ass Charles Schmitt et Simon Lafrance) ; 43.57 Anthony Rech (ass Rolands Vigners et Robin Colomban) ; 50.08 Tomas Simonsen (ass Rolands Vigners et Patrick Holway) Pénalités 10 minutes contre Dunkerque 31 minutes dont 5+20 à Nesa contre Rouen Une entame de match intensive pour Dunkerque



Les Corsaires savaient qu’ils ne devaient pas rater leur début de match en conséquence d’une équipe de Magnus qui déroulerait. Alors durant les sept premières minutes de la rencontre, Dunkerque mettait de l’intensité et se voulait acteur du match. Au bout de seulement 40 secondes de jeu, les Dunkerquois sollicitaient Macmillan Carruth avec un lancer lointain sans danger et facilement capté. Dunkerque enchainait avec d’autres tirs qui terminaient toujours leur course dans les mains du portier rouennais.

Mais très rapidement les visiteurs imposaient leur jeu et leur niveau supérieur à celui de Dunkerque, pensionnaire de Division 1.



Photographe © Stéphanie Prévot (archives)

Les Rouennais commençaient à s’installer en zone offensive de plus en plus souvent, faisaient subir à Dunkerque la loi du plus fort, avec leur expérience de Magnus. Après avoir fait tourner le palet, Chase Gresock recevait la rondelle derrière les cages et temporisait avant d’ouvrir le score avec un « Michigan », parfaitement réalisé (0-1, 7’12).



Dès lors, les hostilités étaient lancées pour Rouen qui continuait de dérouler et de jouer son jeu, trop rapide pour les Dunkerquois. Le jeu des Corsaires était trop imprécis pour espérer inquiéter Rouen. Une erreur de transmission de Belharfi en zone offensive permettait à Rouen de partir en contre et d’élargir le score grâce à James Phelan (0-2, 12’27).



La différence de division se paye et Rouen s’envole



Rapidement dans le second tiers, Rouen maintenait son rythme qui étouffait Dunkerque. Une frappe lointaine de Florian Chakiachvili venait se loger dans la lucarne gauche de Léo Bertein (0-3, 22’46). Et la descente aux enfers ne faisait que commencer pour les Nordistes.



En effet, seulement trente secondes après, Vincent Nesa, profitait d’un duel face au gardien dunkerquois pour porter le score à 0-4 pour les visiteurs après 23 minutes de jeu.



Photographe © Weingartner-Photos (archives)

Bien que les Corsaires prenaient l’eau, quelques occasions faisaient leur apparition mais sans réelle menace. Tout de suite oppressés à la relance et en sortie de zone défensive, les défenseurs dunkerquois ne parvenaient pas à stopper l’offensive menée par Florian Chakiachvili et Michael Regush, bien conclue par ce premier (0-5, 32’55).



Dépassés, les Dunkerquois n’abdiquaient pas pour autant, et se battaient sur chaque palet. Une combativité payante puisqu’un dégagement contré en zone offensive permettait à Jeremiah Luedtke, derrière la cage, de servir Zackary Daneau seul face à la cage pour ouvrir le compteur dunkerquois (1-5, 38’40).



De quoi enflammer toute la patinoire et redonner espoir aux supporters malgré la différence de jeu flagrante sur la glace.



L’espoir rapidement envolé



Malgré une supériorité numérique en début de dernier tiers, les Dunkerquois n’en profitaient pas et laissaient Rouen serein. Toujours concentrés et assidus, les Rouennais, eux, partaient en contre-attaque et Julien Tessier punissait de nouveau Dunkerque en début de troisième tiers, ruinant tout espoir de miracle (1-6, 42’35).



Une minute plus tard… rebelote. Un beau jeu à trois de Robin Colomban, Rolands Vigners et Anthony Rech était conclu par ce dernier (1-7, 43’57).



Photographe © Stéphanie Prévot (archives)

L’inquiétude d’un score davantage sévère régnait dans les gradins dunkerquois alors que le tableau du score affichait encore 15 minutes à jouer. Déjà dans le dur, Dunkerque ne se facilitait pas la fin de match en provoquant un retard de jeu suivi d’une prison de deux minutes. Et Rouen, déjà supérieur, n’en demandait pas plus pour aggraver le score. Un décalage bien trouvé d’une passe à l’aveugle par Rolands Vigners, servait Tomas Simonsen (1-8, 50’08). Un réel festival d’assistance de la part de Roland Vigners durant ce match, avec quatre assistances.



Pourtant, de nouveau en infériorité numérique, Dunkerque parvenait à sauver l’honneur avec un second but. Après une belle action non conclue par Jeremiah Luedtke, le palet revenait dans la crosse de Zackary Daneau devant la cage, qui éliminait le gardien rouennais et inscrivait un doublé (2-8, 52’52).



Malgré 41 arrêts dans ce match, Léo Bertein n’a pas su contenir les assauts rouennais et concède huit buts.

Dunkerque voit donc son parcours en Coupe de France s’arrêter dès les 16e finale face à une équipe de Rouen en forme depuis le début de la saison et qui compte bien aller le plus loin possible dans cette compétition.



