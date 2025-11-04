CDF : Les Renards valeureux, mais les Spartiates étaient trop forts
Marseille a logiquement imposé sa loi face à une équipe de Roanne courageuse mais dépassée par le rythme d’un pensionnaire de Ligue Magnus. Les Spartiates filent vers les 8es de finale, tandis que les Renards sortent la tête haute.
Arbitres : MM. Baudry et George assistés de MM. Pysniak et Creux-Beaugiraud
Buts : Roanne : Marseille : 05.11 Kalle Myllymaa (ass Tyler Welsh et Paul Joubert) ; 06.05 Bobbo Petersson (ass Emil Tavernier et Brett Thompson) ; 23.19 Paul Joubert (ass Bobbo Petersson et Jan Dufek) ; 30.06 Maurin Bouvet (ass Fabien Bourgeois et Noa Nsonsa-Kitala) ; 34.29 Fabien Bourgeois (ass Jan Dufek et Maurin Bouvet) ; 45.01 Paul Joubert (ass Fabien Bourgeois et Kalle Myllymaa)
Pénalités
14 minutes contre Roanne
6 minutes contre Marseille
Dans une patinoire Fontalon bien garnie (près de 750 spectateurs), les Renards de Roanne (D2) recevaient les Spartiates de Marseille (SLM) pour le 2ᵉ tour de la Coupe de France. L’écart de deux divisions s’est ressenti sur la glace, même si les Roannais ont offert une belle résistance. Sérieux et appliqués, les Marseillais ont fait respecter la hiérarchie, s’imposant 6 à 0 grâce notamment à un doublé de Paul Joubert et au premier blanchissage de la saison pour Florian Gourdin.
Un score lourd, certes, mais une prestation honorable du CHR, qui n’a jamais renoncé malgré la supériorité technique des Phocéens.
Crédit Photo Dominique Bonnefond
Le film du match
1er tiers : les Spartiates prennent les devants (0-2)
Le match démarre fort et les Roannais se retrouvent vite mis sous pression. Une première pénalité contre Gajarsky offre une supériorité à Marseille, que Kalle Myllymaa convertit dès la 6e minute (0-1). Moins d’une minute plus tard, Bobbo Petersson double la mise sur une belle combinaison collective (0-2).
Malgré ce départ difficile, les hommes d’Éric Sarliève s’accrochent et contiennent les assauts adverses, bien aidés par un Louis-Bruno Wery vigilant dans la cage. En infériorité à deux reprises, les Renards tiennent bon jusqu’à la sirène et limitent les dégâts.
2e tiers : l’efficacité marseillaise fait la différence (0-3)
Au retour des vestiaires, Marseille repart sur le même tempo. Paul Joubert creuse l’écart d’entrée (0-3, 23e). Les Provençaux se montrent ensuite disciplinés et lucides, même lorsqu’ils évoluent à quatre contre cinq.
Maurin Bouvet aggrave la marque à la demi-heure de jeu (0-4) avant que Fabien Bourgeois ne scelle pratiquement le sort du match, inscrivant le cinquième but… en infériorité numérique (0-5, 34e).
Les Renards, courageux, tentent de réagir, mais le portier marseillais Florian Gourdin — ancien de Clermont — sort les rares tentatives locales. Le public roannais applaudit malgré tout les efforts de ses joueurs.
3e tiers : gestion et rigueur phocéenne (0-1)
Avec une avance confortable, les Spartiates gèrent sereinement le dernier acte. Roanne tente de sauver l’honneur mais se heurte à la défense bien en place de Marseille. Une nouvelle supériorité permet à Joubert de s’offrir un doublé (0-6, 45e).
Les dernières minutes voient les Renards subir plusieurs pénalités, mais Wery reste solide pour éviter un score encore plus lourd. Les Spartiates concluent une prestation sérieuse, tandis que Roanne peut se satisfaire d’avoir tenu la comparaison sur le plan de l’engagement.
Crédit Photo Dominique Bonnefond
Conclusion
Logiquement dominés par un adversaire de Ligue Magnus, les Renards quittent la Coupe de France avec les honneurs. Leur combativité, leur solidarité défensive et la prestation de leur gardien laissent entrevoir de bonnes choses pour la suite de la saison en D2.
Côté marseillais, cette victoire sans bavure prolonge la belle série des hommes de Luc Tardif, désormais invaincus depuis cinq matchs et qualifiés pour les huitièmes de finale. Le premier blanchissage de Florian Gourdin vient parfaire une soirée sans accroc.
Crédit Photo Dominique Bonnefond
Analyse
Le tournant du match : la double frappe marseillaise en moins d’une minute au premier tiers (5e et 6e minute) a mis Roanne dans une situation délicate d’entrée.
Le joueur clé : Paul Joubert, auteur d’un doublé et moteur offensif constant.
La stat du match : zéro but encaissé pour Gourdin, premier blanchissage de la saison pour le gardien marseillais.
L’attitude roannaise : du cœur, de l’envie et une discipline relative face à un adversaire supérieur — de quoi tirer des enseignements positifs avant le retour au championnat.
La suite : Marseille poursuit sa route en Coupe et sa dynamique en Magnus ; Roanne retrouve Fontalon samedi pour un choc important face à Dijon (D2).