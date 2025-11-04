

Crédit Photo Dominique Bonnefond Dans une patinoire Fontalon bien garnie (près de 750 spectateurs), les Renards de Roanne (D2) recevaient les Spartiates de Marseille (SLM) pour le 2ᵉ tour de la Coupe de France. L’écart de deux divisions s’est ressenti sur la glace, même si les Roannais ont offert une belle résistance. Sérieux et appliqués, les Marseillais ont fait respecter la hiérarchie, s’imposant 6 à 0 grâce notamment à un doublé de Paul Joubert et au premier blanchissage de la saison pour Florian Gourdin.Un score lourd, certes, mais une prestation honorable du CHR, qui n’a jamais renoncé malgré la supériorité technique des Phocéens. Le film du match 1er tiers : les Spartiates prennent les devants (0-2) Le match démarre fort et les Roannais se retrouvent vite mis sous pression. Une première pénalité contre Gajarsky offre une supériorité à Marseille, que Kalle Myllymaa convertit dès la 6e minute (0-1). Moins d’une minute plus tard, Bobbo Petersson double la mise sur une belle combinaison collective (0-2).

Malgré ce départ difficile, les hommes d’Éric Sarliève s’accrochent et contiennent les assauts adverses, bien aidés par un Louis-Bruno Wery vigilant dans la cage. En infériorité à deux reprises, les Renards tiennent bon jusqu’à la sirène et limitent les dégâts.



2e tiers : l’efficacité marseillaise fait la différence (0-3) Au retour des vestiaires, Marseille repart sur le même tempo. Paul Joubert creuse l’écart d’entrée (0-3, 23e). Les Provençaux se montrent ensuite disciplinés et lucides, même lorsqu’ils évoluent à quatre contre cinq.

Maurin Bouvet aggrave la marque à la demi-heure de jeu (0-4) avant que Fabien Bourgeois ne scelle pratiquement le sort du match, inscrivant le cinquième but… en infériorité numérique (0-5, 34e).

Les Renards, courageux, tentent de réagir, mais le portier marseillais Florian Gourdin — ancien de Clermont — sort les rares tentatives locales. Le public roannais applaudit malgré tout les efforts de ses joueurs.



3e tiers : gestion et rigueur phocéenne (0-1) Avec une avance confortable, les Spartiates gèrent sereinement le dernier acte. Roanne tente de sauver l’honneur mais se heurte à la défense bien en place de Marseille. Une nouvelle supériorité permet à Joubert de s’offrir un doublé (0-6, 45e).

Les dernières minutes voient les Renards subir plusieurs pénalités, mais Wery reste solide pour éviter un score encore plus lourd. Les Spartiates concluent une prestation sérieuse, tandis que Roanne peut se satisfaire d’avoir tenu la comparaison sur le plan de l’engagement.



Conclusion

Logiquement dominés par un adversaire de Ligue Magnus, les Renards quittent la Coupe de France avec les honneurs. Leur combativité, leur solidarité défensive et la prestation de leur gardien laissent entrevoir de bonnes choses pour la suite de la saison en D2.Côté marseillais, cette victoire sans bavure prolonge la belle série des hommes de Luc Tardif, désormais invaincus depuis cinq matchs et qualifiés pour les huitièmes de finale. Le premier blanchissage de Florian Gourdin vient parfaire une soirée sans accroc. Analyse Le tournant du match :

la double frappe marseillaise en moins d’une minute au premier tiers (5e et 6e minute) a mis Roanne dans une situation délicate d’entrée. Le joueur clé : Paul Joubert, auteur d’un doublé et moteur offensif constant.

Paul Joubert, auteur d’un doublé et moteur offensif constant. La stat du match : zéro but encaissé pour Gourdin, premier blanchissage de la saison pour le gardien marseillais.

zéro but encaissé pour Gourdin, premier blanchissage de la saison pour le gardien marseillais. L’attitude roannaise : du cœur, de l’envie et une discipline relative face à un adversaire supérieur — de quoi tirer des enseignements positifs avant le retour au championnat.

du cœur, de l’envie et une discipline relative face à un adversaire supérieur — de quoi tirer des enseignements positifs avant le retour au championnat. La suite : Marseille poursuit sa route en Coupe et sa dynamique en Magnus ; Roanne retrouve Fontalon samedi pour un choc important face à Dijon (D2).

