1300 spectateurs Arbitres : MM. Fauvel et Thiebault assistés de MM. Barthe et Constantineau Buts :

Toulouse-Blagnac : 11.02 Shane Sullivan ; 35.54 André Menard (ass Shane Sullivan et Brett Magee)

Anglet : ; 39.59 Julien Munoz (ass Matthew Sredl) ; 44.11 Alexei Polodyan (ass Fabien Kazarine et Nikita Jevpalovs) ; 48.47 Jamie Eyre (ass Alexei Polodyan et Nikita Jevpalovs) ; 57.23 Rudolfs Polcs Pénalités 4 minutes contre Toulouse-Blagnac 8 minutes contre Anglet









Photographe © Romain Puech

L’histoire aurait pu être belle pour les Bélougas. Portés par l’ambiance bouillante de Blagnac et un début de rencontre plein d’énergie, les hommes de Claude Deveze ont mené deux fois au score avant de voir Anglet inverser la tendance dans le dernier tiers. Les Angloys, plus efficaces et mieux armés physiquement, ont su faire parler leur expérience pour s’imposer 4-2 et décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. 🥅 Premier tiers : Toulouse surprend Anglet Les Bélougas entament la rencontre sans complexe, bien décidés à bousculer une équipe d’Anglet légèrement prise de court. Malgré une première pénalité infligée à Bye (5’45), les Toulousains se montrent solides défensivement et tiennent bon. Mieux encore, à 11’02, Shane Sullivan ouvre le score d’un tir précis en situation d’égalité numérique, récompensant les efforts de tout un collectif.

Anglet peine à trouver le rythme et ne parvient pas à concrétiser ses rares opportunités. À la pause, Toulouse mène logiquement 1-0 et fait chavirer la patinoire Jacques-Raynaud.



🔥 Deuxième tiers : un duel équilibré, puis un tournant cruel Les visiteurs reviennent sur la glace avec plus d’intensité, mais c’est encore Toulouse qui profite de ses temps forts. Après deux pénalités angloyes consécutives, André Ménard double la mise en supériorité numérique (35’54), bien servi par Sullivan et Magee.

Mais juste avant la sirène, le tournant du match : alors qu’Anglet évolue en infériorité numérique, Julien Munoz trouve la faille à 39’59 d’un tir opportuniste. Ce but encaissé à quelques secondes de la pause relance complètement la rencontre et redonne confiance aux visiteurs (2-1).



⚡ Troisième tiers : Anglet accélère et renverse la vapeur

⚡ Troisième tiers : Anglet accélère et renverse la vapeur





Photographe © Romain Puech

La reprise est fatale aux Bélougas. Dès la 44e minute, Alexey Polodyan égalise pour Anglet d’un tir croisé imparable. Moins de cinq minutes plus tard, Jamie Eyre donne l’avantage à l’Hormadi sur un enchaînement parfaitement orchestré par Polodyan et Jevpalovs (48’47).Malgré le soutien du public et un temps mort demandé en fin de rencontre, Toulouse ne parvient pas à revenir. Rudolfs Polcs scelle le sort du match à la 57e minute. Anglet s’impose finalement 4-2 après un dernier tiers à sens unique sur papier. 🧊 Conclusion : un revers honorable pour les Bélougas





Photographe © Romain Puech



Face à une formation de Synerglace Ligue Magnus, Toulouse-Blagnac a tenu la dragée haute pendant deux tiers avant de céder sous la pression et l’expérience d’Anglet. Le public toulousain, venu en nombre, retiendra la belle prestation collective et la combativité des siens, capables de rivaliser avec une équipe de l’élite. Anglet poursuit sa route en Coupe de France, tandis que les Bélougas pourront se concentrer sur leur championnat avec le plein de confiance. 🔍 Analyse : la marche était haute, mais Toulouse a montré du caractère

Anglet, longtemps frustré, a su patienter et capitaliser sur ses atouts offensifs — notamment Polodyan et Jevpalovs, décisifs sur les trois derniers buts.

Si l’Hormadi a logiquement pris le dessus, les Bélougas sortent avec les honneurs et la conviction qu’ils peuvent viser haut cette saison. Leur performance face à un adversaire de ce calibre en témoigne.





Photographe © Romain Puech

Ce match illustre parfaitement la différence de niveau entre une équipe de D2 et une formation de Ligue Magnus : intensité, vitesse d'exécution, gestion des temps faibles. Pourtant, Toulouse-Blagnac a démontré un état d'esprit remarquable, menant 2-0 et profitant de ses phases spéciales.

Anglet, longtemps frustré, a su patienter et capitaliser sur ses atouts offensifs — notamment Polodyan et Jevpalovs, décisifs sur les trois derniers buts.

Si l'Hormadi a logiquement pris le dessus, les Bélougas sortent avec les honneurs et la conviction qu'ils peuvent viser haut cette saison. Leur performance face à un adversaire de ce calibre en témoigne.







