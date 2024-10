Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Valence vs Chambéry 2 - 6 (1-2 0-4 1-0) Le 23/10/2024 Le Polygone de Valence [ Valence ] [ Chambéry ] CDF - Un poids lourd de D1 face à Valence Les Eléphants de Chambéry, finalistes du dernier championnat D1, étaient le poids lourd, depuis leur finale de la saison dernière, qui était proposé aux Lynx de Valence (D2) pour ce deuxième tour de Coupe de France. Le Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 26/10/2024 à 18:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



560 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Cregut assistés de MM. Constantineau et Creux-Beaugiraud Buts :

Valence : ; 05.28 Nikita Kliuev (ass Enzo Dousseau et Alexei Baskov) ; 59.55 Alexis Pelisse (ass Enzo Dousseau et Alban Rodriguez)

Chambéry : 02.50 Bradley Stonnell (ass Tanguy Franzini et Naum Sahagun) ; 19.20 Shane Sullivan (ass Hugo Raveaud et Adam Nobes) ; 33.13 Hugo Raveaud (ass Nicholas Cherkowski et Shane Sullivan) ; 33.23 David Fritz-Dreysse ; 39.21 Antoine Fertin* (ass Hugo Raveaud et Maxime Toukmatchev) ; 39.47 Shane Sullivan (ass Sacha De Smitt et Adam Nobes) Pénalités 15 minutes dont 5 à Briançon contre Valence 12 minutes contre Chambéry Un premier tiers équilibré



Ces Eléphants, soutenus par leur groupe de supporters, n’ont pas mis longtemps à peser sur le match. Le défenseur Bradley Stonnel ouvre le score d’un lancer de la bleue (photo ci-dessous) assisté de Tanguy Franzini et de l’ancien valentinois Naum Sahagun (0-1 à 2’50).



Photographe : © Max Lazzaroni 2’50 But de Bradley Stonnel

Réaction immédiate des Lynx par Dmitrii Dudkin qui effectue une chevauchée coupée à la limite de la régularité par Enzo Rotolo. Les Lynx accélèrent et, à chaque changement de ligne, portent le danger dans le camp adverse par des raids d’Otto Pitkanen, des lancers à la bleue d’Arnaud Lazzaroni et des déboulés de ce diable de Dudkin qui fait encore admirer sa vitesse mais qui échoue sur Ewen Tran.



Profitant d’une supériorité numérique, les locaux concrétisent ce momentum par Nikita Kluyev assisté d’Enzo Dousseau et d’Aleksei Baskov (1-1 à 5’28).



Le match est bien lancé, les Lynx, nullement impressionnés par leurs adversaires, jouent leur chance à fond et provoquent encore la défensive chambérienne par Otto Pitkanen, son compatriote Rudi Maarni et son casque d’or, mais aussi par Jules Plenetet Alexis Pelisse. C’est au métier que des chambériens éviteront le renversement de situation et juste avant le retour au vestiaire les pensionnaires de la D1 vont même doubler la mise par Shane Sullivan assisté de Hugo Raveaud et d’Adam Nobes (1-2 à 5’28).



Quand un match se perd en 10’



Dès la reprise, Chambéry va chercher à se mettre à l’abri de cette équipe drômoise qui s’est montrée très accrocheuse depuis l’entame du match. Les coéquipiers de Dov Reboh, ragaillardis par leur but en toute fin de premier tiers, se lancent à l’attaque par Sacha De Smitt et Hugo Letellier, mais à chaque fois, les attaquants savoyards trouvent Théo Gautero sur leur route. Il leur faudra une pénalité généreusement accordée sur une supposée faute de Dimitrii Dudkin pour que Shane Sulivan, assisté de Sacha de Smitt et d’Adam Nobes inscrive son deuxième but personnel (1-3 à 29’47).



Nous sommes à mi-match et le banc de Valence fait tourner ses gardiens avec l’entrée de Nans Blanc. Alors que l’orage savoyard continue à gronder, c’est cette fois Hugo Raveaud qui aggrave le score assisté de Nicholas Cherkowski et de Shane Sullivan, auteur de trois points ce soir, (1-4 à 33’13).



Photographe : © Max Lazzaroni 33’23 But de David Fritz-Dresse

Sur l’engagement qui suit David Fritz-Dresse s’en va tromper un Nans Blanc, tout juste chaud à (1-5 à33’23) (photo ci-dessus).



Les 550 supporters valentinois, abasourdis par 3 buts en 5’, ne sont pas au bout de leurs émotions : A 34’21, le savoyard Tanguy Franzini écope de 2’ pour faire trébucher. La supériorité valentinoise ne donnera rien. A peine sorti de prison, Tanguy Franzini s’échappe malicieusement dans le dos de la défense drômoise pour un break mais ne parvient pas à dribler Nans Blanc qui, cette fois, est bien rentré dans son match.



A 36’59, c’est au tour d’Alexis Pelisse et RudiMaarni d’être pris par la patrouille. A 3 contre 5, les valentinois se battent comme des morts de faim pour contenir le score, mais à 38’18, le pauvre Nans doit quitter le combat sur blessure. La double infériorité sera tuée mais c’est Antoine Fertin, assisté de Hugo Raveaud et Maxime Toumatchev qui porteront l’estocade (1-6 à 39’21) (photo ci-dessous).



Photographe : © Max Lazzaroni 39’21 But d’ Antoine Fertin



Le troisième tiers pour l’honneur



La Coupe de France est, pour Jan Dlouhy, l’occasion de donner du temps de jeu aux jeunes du club : Comme il l’avait fait contre la D3 de Nîmes au tour précédent, il a aligné sur la glace 2 jeunes pousses formées au club : Sofiane Lahssini et Jude Fournier. Contre une équipe de D1, les jeunes valentinois auront pu découvrir de l’intérieur ce qu’est le haut niveau et comment un match peut se jouer à des petits détails en particulier en fin de deuxième tiers.



Comme le reste de l’équipe, qui a su tenir ce score, ils peuvent être fiers de leur match. Comme le premier tiers, le troisième est très équilibré et on oubliera le geste de frustration de Mateo Briançon justement sanctionné de 5’ qui ne donnera rien.



Photographe : © Max Lazzaroni Alexis Pelisse pour son 273è match

Ce soir, les Lynx ont retrouvé leur couleurs et leur pugnacité incarnée par l’expérimenté Alexis Pelisse (photo ci-dessus), qui, pour son 273ème match en rouge fait se lever la patinoire comme un seul homme sur un but inscrit à 5 secondes de la fin sur assistance d’Enzo Dousseau et d’Alban Rodriguez. (2-6)



Les Lynx sortent de cette Coupe de France la tête haute !



Souhaitons à Chambéry une bonne continuation et, qui sait, devenir en 2025 un poids lourd de la Coupe de France.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







