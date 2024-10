Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/16 de Finale : Villard-de-Lans vs Nice 2 - 3 (0-0 2-1 0-2) Le 22/10/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Nice ] Les Ours pas loin de l'exploit Coquin de tirage au sort qui voyait à A.Ravix s'opposer les frères Ruel , Thomas, capitaine des Ours et Nicolas, capitaine des Aigle de Nice. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo L.L le 24/10/2024 à 21:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



987 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Goncalves assistés de MM. Biot et Ugolini Buts :

Villard-de-Lans : 26.47 Niko Kuivaniemi (ass Nicholas Domitrovic) ; 36.44 Nicholas Domitrovic (ass Jiri Zonderop et Aleksi Tiala)

Nice : ; 32.46 Leevi Karjalainen (ass Taavi Tiala et Hugo Proux) ; 53.37 Leevi Karjalainen (ass Taavi Tiala et Lucas Kalan) ; 53.51 Joseph Broutin (ass Nicolas Ruel) Pénalités 12 minutes contre Villard-de-Lans 8 minutes contre Nice



Photographe Laurent Lardière La patinoire A.Ravix retrouvait l ambiance des grands soirs pour un tour de Coupe de France alléchant.

Face aux Ours était opposés les Aigles de Nice évoluant en ligue Magnus .



Il était dit que les hommes de E.Medeiros et P.A.Simmoneau ne s’en laisseraient pas compter face à leurs adversaires du soir et dès l’entame de la première période ils jouaient crânement leurs chances en développant un jeu vif et collectif. Les deux équipes se donnaient sur la glace avec physique et vitesse mais les deux portiers conservaient leur cage inviolée jusqu’a la fin du premier vingt.





Photographe Laurent Lardière Poussés par toute une patinoire , les hommes du plateau continuaient à pousser les niçois dans le bandes mais butaient sur une défensive bien en place devant son imposant gardien de but C.Molder.

L.Finé en face n’était pas en reste, il multipliait les arrêts devant les attaques quelque peu désordonnées des Aigles .

Il fallait attendre un jeu en supériorité numérique pour voir les isérois ouvrir la marque par qui battait coté mitaine, 1-0 ( 26’47M.Kuivaniemi , assist Domitrovic)

Jouant sans pression , T.Ruel et ses compères poussaient les niçois à accélérer le jeu mais sans que Finé ne soit réellement mis en difficulté .

ILes nicois convertissaient un jeu de puissance pour revenir à hauteur des villardiens , un peu contre le cours du jeu . Karjalainen égalisait , 1-1 ( 32’46, assist Tiala , Proux).

Les Ours tenaient malgré les pénalités qui leur demandait une débauche d’énérgie . Un pied , un patin un crosse anhilait les tentatives de joueurs de Magnus .

Mieux même pour les villardiens et leurs supporters, Domitrovic doublait le compteur des Ours sur un super jeu à trois , 2-1 ( 36’44, assist Tiala Zonderop).

Les hommes de capitaine N.Ruel, étaient dans les cordes et C.Molder devait , jusqu’à la deuxième pause, stopper les tentatives iséroises . Les Ours rentraient aux vestiares avec un but d'avance, ce qui allait obliger les Aigles de Nice à hausser leur niveau de jeu pour eviter une désilusion certaine.



Photographe Laurent Lardière Sentant l’exploit à la portée des villardiens, les visiteurs du soir monopolisaient le palet pour mettre en souffrance des Ours qui tel le roseau pliaient mais restaient devant au tableau d’affichage.

Déclinant physiquement fort logiquement , les locaux allaient craquer en moins d’une minute, Karjalainen (51’37, assoit Tial Kalan)) et Boutin (51’51 assise Ruel) réussissaient à loger le palet hors de portée de L.Finé et les niçois prenaient les devants avec soulagement .

Les ours loin d’être abattus revenaient dans le camp niçois et réussissaient à égaliser a moins de deux minutes à faire dans ce troisème tiers.

Malheureusement pour les jaunes et bleus et leur supporters , le but était annulé à cause d’un surnombre.

Les coachs villardiens prenaient leur temps morts et malgré la sortie de L.Finé pour apporter un sixième joueur , les Ours ne parvenaient pas à égaliser .

Les Aigles poussaient un sacré ouf de soulagement en se qualifiant pour les 8 eme de finale et tiraient un grand coup de chapeau aux promus de la D1pour leur superbe prestation .



Photographe Laurent Lardière Forcement déçus du résultat , les Ours sortent la tête haute dans un match ils ont fait plus que jeu égal face aux pensionnaires de Ligue Magnus .



Un temps déséquilibré les confrontations entre les équipes de Magnus et celles de D1 sont de plus en plus équilibrés , Dunkerque finaliste l’an passée en est l’exemple flagrant . Il serait peu etre temps que la fédération se penche sur une futur Ligue Magnus à 20 clubs comprenants deux poules pour éviter le dépôt de bilan et la disparition de nombreux clubs historiques magnusiens .



Etoiles HH : * Finé, ** Domitrovic , ***Molder





