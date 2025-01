Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/2 de Finale : Rouen vs Angers 0 - 6 (0-2 0-3 0-1) Le 07/01/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Tempête Angevine sur l’île Lacroix. Quelques jours après une défaite contre le leader grenoblois en Ligue Magnus, les Dragons retrouve Angers pour une place en Finale de Coupe de France. Les Dragons sont privés de nombreux joueurs suite à une épidémie de grippe au sein de l’effectif. Yeo, Hervé, Perret, Tomasino et Cantagallo sont absents. Setanen défend la cage Rouennaise et fait face à O’Connor qui présente de belles statistiques cette saison. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 09/01/2025 à 22:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3209 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rauline assistés de MM. Ugolini et Yssembourg Buts :

Rouen :

Angers : 00.11 Brady Shaw (ass Lucien Onno et Sami Tavernier) ; 09.00 Sami Tavernier (ass Brady Shaw) ; 26.39 Brady Shaw (ass Robin Gaborit et Matt Wilkins) ; 27.52 Jonathan Charbonneau (ass Vincent Llorca et Neil Manning) ; 35.26 Sami Tavernier (ass Brady Shaw et Jere Rouhiainen) ; 56.24 Sami Tavernier (ass Matt Wilkins et Brady Shaw) Pénalités 7 minutes dont 5 à Simonsen contre Rouen 9 minutes dont 5 à Orlov contre Angers



Les Ducs prennent rapidement l’avantage.



Le match débute sur les chapeaux de roues, il ne fallait pas être en retard car sur le premier mouvement des Angevins, l’habituel Top scorer des Ducs ouvre la marque (00.11 / 0-1 / Shaw ass. Onno et Tavernier).

Photographe : Marine Romain Les Rouennais essayent de réagir suite à ce but encaissé très rapidement dans la partie mais but sur un Matthew O’Connor des grands soirs. Naud puis Perron se heurte au portier.

Les Dragons développent leur jeu mais n’arrivent pas à tromper la défense des Ducs qui est bien en place.

Les Angevins après avoir ouvert le score très tôt dans la partie sont sur la retenue mais punissent les Dragons après une perte de palet de Vigners en zone offensive, Shaw se lance à l’assaut de la cage Rouennaise, son tir s’écrase sur le plexi derrière la cage mais le rebond est favorable aux Angevins, Tavernier qui a suivi le mouvement trompe Setanen qui cherchait le palet (09.00 / 0-2 / Tavernier ass. Shaw).

But gag encaissé par les Rouennais dans ce milieu de tir. Les Dragons ont du mal à sortir la tête de l’eau dans ce premier tiers malgré une petite réaction après le premier but.

Les Ducs vont disposer d’une supériorité numérique en fin de période suite à une faute de Glad, mais la défense rouennaise reste compacte et n’encaisse pas de but.



Angers poursuit son cavalier seul.



Les Dragons reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions, le discours à la pause semble porter ces fruits.

Photographe : Marine Romain Sur un bon jeu autour de la cage Simonsen obtient une pénalité pour accrocher de Sarlieve.

Bengtsson l’homme en forme de l’équipe de Rouen lance mais O’Connor est bien présent.

Les Dragons disposent rapidement d’une seconde supériorité suite à l’exclusion de Cap mais le power play rouennais n’arrive pas à trouver d’ouverture et prends très peu de lancer.

La défense Angevine réussie facilement à sortir de cette infériorité.

Les Ducs récupèrent facilement le palet sur les offensives rouennaises et se projettent très rapidement en zone offensive, le trio Shaw, Gaborit, Wilkins en profite à la 27ème minute pour inscrire un troisième but.

Gaborit le long de la bande à droite du but sert Shaw qui arrive lancer dans le slot et trouve la déviation pour tromper Setanen (26.39 / 0-3 / Shaw ass. Gaborit et Wilkins).

Photographe : Marine Romain Les Dragons n’y sont plus et Setanen ne peut que rien faire sur ce nouveau but.

L’addition se corse quelques minutes plus tard sur un contre très bien mené par Llorca et Charbonneau, la défense rouennaise se retrouve en 1 contre 3 et Setanen s’incline une nouvelle fois après l’abandon de sa défense (27.52 / 0-4 / Charbonneau ass. Llorca et Manning).

Cette demi-finale de Coupe de France tourne en correction, Lhenry et Guttig demande un temps mort.

Richard remplace Setanen dans la cage rouennaise mais cela n’amène pas de réaction de l’équipe.

Les Dragons perdent de nombreux duels et le portier se retrouve très sollicité par les attaques des Ducs.

Les Angevins continuent de jouer rapidement pour prendre de vitesse la défense Rouennaise et cela paye, sur une relance de jeu Shaw lobe Lindelof en zone neutre, Tavernier récupère le palet et fonce vers la cage en break et trompe Richard d’un tir du revers qui termine en lucarne au second poteau. (35.26 / 0-5 / Tavernier ass. Shaw et Rouhainen)



Les Dragons sont totalement absents dans cette seconde période et les Ducs en profitent pour sécuriser leur victoire.



Angers enfonce le clou.



Dans ce dernier tiers les Dragons ne montrent aucune réaction malgré quelques possibilités de scorer mais l’envie n’y ait pas.

Photographe : Marine Romain La défense a perdu Naud sur blessure et se retrouve décimée ce qui ne facilite pas la tâche.

Le match n’a pas plus grand intérêt tellement Angers a pris la mesure du match et la marche est beaucoup trop haute pour les Dragons au vu du contenu des deux premiers tiers.

Les Angevins clôture le score par un magnifique tir de Tavernier une nouvelle fois sur une entrée rapide en zone, la défense rouennaise n’a pas le temps de se mettre en place et se retrouve punie (56.24 / 0-6 / Tavernier ass. Shaw et Wilkins).

Les Angevins méritent leur victoire et retrouveront les Grenoblois le 16 février sur la patinoire de Bercy.

Le Trio Wilkins, Shaw et Tavernier a été très important dans la victoire de Angers ce soir.



Rouen devra revenir vendredi soir en ligue Magnus avec de meilleures intentions sinon le match sera compliqué face à Cergy.







