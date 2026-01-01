Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/2 Finale : Rouen vs Chamonix 4 - 3 (0-1 2-2 1-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 07/01/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] Rouen s’impose au bout du suspense ! Les Dragons retrouvent les Pionniers de Chamonix pour cette affiche des ½ finale de la coupe de France. Chamonix est une équipe qui ne lâche rien et joue pleinement sa chance, malgré deux défaites consécutives en championnat et aucune victoire en 2026. Rouen qui sort d’une victoire 6-0 sur Amiens est sur une pente positive. Les Dragons ont à cœur de s’offrir cette place en finale mais rien n’est joué d’avance. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 09/01/2026 à 12:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Rauline assistés de MM. Ugolini et Mercier-Landry Buts :

Rouen : ; 32.02 Tomas Simonsen (ass Chase Gresock et Florian Chakiachvili) ; 35.33 Simon Lafrance (ass Anthony Rech et Chase Gresock) ; 45.20 Chase Gresock (ass Anthony Rech et Florian Chakiachvili) ; 65.00 Michael Regush

Chamonix : 14.21 Tim Wahlgren (ass Santeri Koponen et Malo Ville) ; 21.31 Tim Wahlgren (ass Dante Salituro et Malo Ville) ; 39.44 Stanislav Lopachuk (ass Tim Wahlgren et Jérémy Fortin) Pénalités 8 minutes contre Rouen 10 minutes contre Chamonix



Chamonix prend l’avantage

Photographe : Marine Romain

Les Dragons rentrent bien dans la partie avec un premier tir de Rech repoussé par le casque de Garnier puis une franche opportunité pour La France dans le du portier mais qui ne parvient pas à trouver l’angle suffisant pour scorer.



S’en suit une opportunité pour Colomban sur une belle entrée en zone de Vigners mais Garnier s’interpose une nouvelle fois.

Les Chamoniards ont peu d’opportunité dans ce début de match et jouent exclusivement en contre, afin de mettre le plus de palet à la cage et ainsi engager dans le camp rouennais.

Photographe : Marine Romain Lopachuc est proche de tromper Carruth sur une mise au jeu mais le portier est attentif.

Chakiachvili lui répond dans la foulée avec un poteau qui vient sauver le portier.

Puis Gresock à une opportunité de contre mais le bon retour défensif de Chamonix l’oblige à prendre un tir difficile.



Les Pionniers parviennent à ouvrir le score sur une relance parfaitement maitrisé avec un une deux entre Koponen et Wahlgren se dernier qui trouve la lucarne au premier poteau d’un tir puissant après une remise rapide de Koponen en entrée de zone. (14.21 / 0-1 / Wahlgrenn ass. Koponen et Ville).



Chamonix ouvre le score dans ce match sur une superbe action collective.

Les Dragons ont une opportunité de revenir dans la partie avec une supériorité numérique mais une fois de plus Garnier est très solide et ne laisse pas la chance aux Dragons de scorer.

Sur la fin de tiers, Simonsen se retrouve en contre avec Lampérier mais termine seul par un tir hors cadre.



Chamonix rentre au vestiaire avec un but d’avance, malgré 16 tirs contre 7 Rouen est en retard d’un but.



Chamonix double la mise, Rouen réagit



Dès le retour des vestiaires Chamonix met une grosse pression sur la cage e Carruth et sont rapidement récompensé une nouvelle fois par Wahlgren parfaitement décalé par Salituro qui trouve de nouveau une belle lucarne (21.31 / 0-2 / Wahlgren ass. Salituro et Ville).

Les pionniers mènent donc 2-0 dès l’entame de ce second tiers. Les Dragons sont mal revenus dans ce tiers et son proche d’encaisser un troisième but qui aurait pu mettre Chamonix à l’abri mais la défense se dégage.

Photographe : Marine Romain Rouen fait le dos rond durant les premières minutes et fini par reprendre al maitrise du jeu pour remettre un peu de rythme mais Garnier est encore intraitable dans ces buts avec deux arrêts importants sur Lafrance et Simonsen.

Les Dragons bénéficient d’une supériorité numérique suite à une faute de Wahlgren.

Chakiachvili travail bien à la bleue et décale parfaitement Simonsen qui trouve le chemin des filets sur un angle assez fermé (32.02 / 1-2 / Simonsen ass. Gresock et Chakiachvili).

Dans une patinoire à guichet fermé l’ambiance au sein de la patinoire monte d’un cran suite à ce but et la ferveur est à son comble quelques minutes plus tard.

Rech trouve Lafrance qui d’un tir puissant trompe Garnier et offre l’égalisation aux Dragons dans ce tiers (35.33 / 2- 2 / Lafrance ass. Simonsen et Gresock).

Les Dragons sont revenus au score mais offre de nouveau une opportunité de prendre l’avantage aux Pionniers suite à l’exclusion de Simonsen et Chakiachvili.

Chamonix saisi parfaitement l’opportunité et Thyni de la bleue trompe Carruth qui ne voit pas le palet (39.44 / 2-3 / Thyni ass. Whalgren et Fortin).



Les Dragons rentre aux vestiaires de nouveau avec une longueur de retard reste un tiers pour le dénouement.



Rouen s’offre une prol ongation



Les Dragons poussent dès l’entame de cette période pour revenir à égalité rapidement. Chakiachvili libre au centre trouve Garnier encore bien en place sur un décalage de Simonsen.

Mais le soulagement vient de Gresock qui répond présent dans les gros matchs. Sur une nouvelle supériorité numérique, Gresock est parfaitement décalé et sur un tir puissant, il trompe Garnier (45.20 / 3-3 / Gresock ass. Rech et Chakiachvili)

Les Dragons vont bénéficier de deux supériorités numériques à 48 :20 et 51 :44 mais ne vont pas trouver d’ouverture malgré un temps mort du coach pour mettre en place une stratégie.

Les Pionniers jouent exclusivement en contre et subissent les assauts des Dragons depuis le début du tiers.

La tension monte dans les dernières minutes de jeu mais aucune équipe ne parvient à prendre l’avantage. Le dénouement se jouera aux prolongations ou aux tirs aux buts.



Chamonix en supériorité ne parvient pas à scorer

Photographe : Marine Romain

Les Pionniers se retrouvent en supériorité numérique des l’entame de la prolongation suite à l’exclusion de Chakiachvili dans la dernière seconde du temps réglementaire.

Mais Carruth est bien présent et ne laisse pas de répond, la défense Rouennaise est bien en place Holway bloque plusieurs shoots et ils parviennent à tuer la pénalité.

S’en suit trois minutes irrespirables mais aucune des équipes ne parvient à scorer.



Carruth des Grands soirs



Les Rouennais ouvrent la séance de tir au but.

Lafrance marque puis Tugnutt se heurte à Carruth tout comme Ville et Wahlgren, entre-temps Rech, Simonsen et Gresock ont aussi échoué. Lopachuck ramène les deux équipes à égalité.

Regush ne subit pas la pression et trompe Garnier d’un tir puissant côté bouclier et enfin Carruth détourne le tir de Kivinen pour exulter de joie.



L'ile lacroix est en folie 6 ans que les Dragons ne sont pas allés à Bercy, ils étaient menés 2-0 et finissent par s'imposer. LA finale aura lieu le 01 février 2026.







