Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/8 de Finale : Cergy-Pontoise vs Angers 0 - 1 (0-0 0-0 0-1) Le 26/11/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Angers ] Coupe de France : Direction les quarts pour Angers Les Ducs d’Angers étaient de retour à l’Aren’ice pour ce 8ème de finale de coupe de France de hockey sur glace. La dernière fois qu’ils y étaient venus dans le cadre cette compétition, il y a 2 ans, ils y avaient balayé leurs hôtes (0-4). Cette année, en championnat, les 2 confrontations entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Ducs, que ce soit ici ou à l’IcePark, s’étaient toujours avérées serrées et en faveur des angevins sur le même score (4-3). Qu’allait-il en être en coupe ? Finalement, ce match s’est avéré encore plus serré que les matchs de championnat, même si le vainqueur reste encore le même. Les Ducs se sortent du piège francilien et se qualifient sur le plus petit des scores possibles (0-1) au terme d’une jolie confrontation. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 27/11/2024 à 18:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1623 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Ernecq assistés de MM. Cady et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise :

Angers : 44.30 Philippe Halley Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Angers Angers domine mais Cergy fait bloc



Les Ducs réalisent une très grosse entrée en matière. Une fois la mise en jeu initiale gagnée, ils cantonnent les Jokers dans leur zone défensive et il faut, après plus d’une minute de siège, que Neil Manning tente, de la bleue, un lancer cueilli par le gant d’attrape de Sebastian Ylönen pour que les franciliens puissent souffler et changer les lignes. Il faut encore attendre pratiquement une minute supplémentaire pour les voir enfin sortir de leur camp. Le ton du match est donné.



Les attaques angevines se multiplient et Cédric Di Dio Balsamo de loin (02.30) ou Peter Valier, de près d’un petit lancer en angle (03.00), parviennent à déjouer le bloc défensif vert pour solliciter Ylönen. Courageux et combatifs en défense, les cergypontains doivent exploiter les quelques opportunités de contre qui leur sont offertes. Ainsi, Alex Barber et Christopher Théodore sortent rapidement le palet sur la gauche avant de solliciter Matthew O’Connor, le portier angevin, mais Aleksi Hämäläinen ne parvient à reprendre le rebond (03.30).



Pour ce qui est des lancements de jeu dans le dos de la défense, les Ducs ne sont pas mauvais non plus. Servi par une belle diagonale, Valier s’échappe sur la droite et il faut le retour quasi désespéré de Vincent Melin pour contrer, à plat ventre, le caviar que s’apprêtait à livrer l’attaquant à un coéquipier complètement esseulé au second poteau (05.30).



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Les occasions franches des Jokers sont réduites à la portion congrue mais elles existent néanmoins. Si O’Connor chope de la mitaine un joli lancer axial de Phileas Perrenoud (08.40) il est tout heureux de la maladresse adverse 2 minutes plus tard. Sur une attaque placée des Ducs, Vincent Llorca se troue à la bleue se qui permet à Colin Delatour de partir en breakaway et de s’offrir un duel avec le portier mais le jeune attaquant ne cadre pas.



La maitrise du jeu et du palet reste clairement angevine mais les franciliens plient sans rompre, y compris quand Braeden Shaw s’infiltre et voit son revers sorti du bouclier par Ylönen (13.15) ou quand Jesper Kandergard déborde sur la gauche et voit son tir repoussé par le portier.



Lors d’une bonne séquence des cergypontains, O’Connor qui s’ennuyait un peu, a l’occasion de s’activer. Sur un gros pressing avant, les Jokers récupère le palet et Danick Bouchard, qui en hérite dans le cœur du slot, dégaine immédiatement mais le portier repousse de l’épaule la tentative (16.30).



Le système défensif francilien est mis à rude épreuve mais il offre finalement assez peu de fenêtres de tir aux angevins même si le dernier arrêt de la période, à 30 secondes de la pause, est à l’actif de Ylönen qui repousse de la botte une déviation de Halley.



Pour une raison qu’eux seuls connaissent, Melin et Shaw s’adonnent à quelques figures pugilistiques après la sirène. Bilan des courses, sanctionnés pour dureté, ils assisteront aux 2 premières minutes du tiers suivant comme simples spectateurs à partir du banc de la prison.



Nombre de tirs cadrés : Les Ducs réalisent une très grosse entrée en matière. Une fois la mise en jeu initiale gagnée, ils cantonnent les Jokers dans leur zone défensive et il faut, après plus d’une minute de siège, que Neil Manning tente, de la bleue, un lancer cueilli par le gant d’attrape de Sebastian Ylönen pour que les franciliens puissent souffler et changer les lignes. Il faut encore attendre pratiquement une minute supplémentaire pour les voir enfin sortir de leur camp. Le ton du match est donné.Les attaques angevines se multiplient et Cédric Di Dio Balsamo de loin (02.30) ou Peter Valier, de près d’un petit lancer en angle (03.00), parviennent à déjouer le bloc défensif vert pour solliciter Ylönen. Courageux et combatifs en défense, les cergypontains doivent exploiter les quelques opportunités de contre qui leur sont offertes. Ainsi, Alex Barber et Christopher Théodore sortent rapidement le palet sur la gauche avant de solliciter Matthew O’Connor, le portier angevin, mais Aleksi Hämäläinen ne parvient à reprendre le rebond (03.30).Pour ce qui est des lancements de jeu dans le dos de la défense, les Ducs ne sont pas mauvais non plus. Servi par une belle diagonale, Valier s’échappe sur la droite et il faut le retour quasi désespéré de Vincent Melin pour contrer, à plat ventre, le caviar que s’apprêtait à livrer l’attaquant à un coéquipier complètement esseulé au second poteau (05.30).Les occasions franches des Jokers sont réduites à la portion congrue mais elles existent néanmoins. Si O’Connor chope de la mitaine un joli lancer axial de Phileas Perrenoud (08.40) il est tout heureux de la maladresse adverse 2 minutes plus tard. Sur une attaque placée des Ducs, Vincent Llorca se troue à la bleue se qui permet à Colin Delatour de partir en breakaway et de s’offrir un duel avec le portier mais le jeune attaquant ne cadre pas.La maitrise du jeu et du palet reste clairement angevine mais les franciliens plient sans rompre, y compris quand Braeden Shaw s’infiltre et voit son revers sorti du bouclier par Ylönen (13.15) ou quand Jesper Kandergard déborde sur la gauche et voit son tir repoussé par le portier.Lors d’une bonne séquence des cergypontains, O’Connor qui s’ennuyait un peu, a l’occasion de s’activer. Sur un gros pressing avant, les Jokers récupère le palet et Danick Bouchard, qui en hérite dans le cœur du slot, dégaine immédiatement mais le portier repousse de l’épaule la tentative (16.30).Le système défensif francilien est mis à rude épreuve mais il offre finalement assez peu de fenêtres de tir aux angevins même si le dernier arrêt de la période, à 30 secondes de la pause, est à l’actif de Ylönen qui repousse de la botte une déviation de Halley.Pour une raison qu’eux seuls connaissent, Melin et Shaw s’adonnent à quelques figures pugilistiques après la sirène. Bilan des courses, sanctionnés pour dureté, ils assisteront aux 2 premières minutes du tiers suivant comme simples spectateurs à partir du banc de la prison. 4 pour Cergy

12 pour Angers

Cergy sort un peu la tête de l’eau mais les défenses cadenassent tout



C’est Olivier Richard qui prend le relai de Ylönen dans le but francilien et Valier le teste immédiatement après 20 secondes de jeu. Les Ducs tentent de remettre en place leur domination mais cette fois Cergy semble en capacité de mieux desserrer la pression angevine.



Les cergypontains se procurent même 2 énormes occasions coup sur coup. D’abord sur un lancer de Hämäläinen que le portier repousse de la jambière vers un attaquant adverse au second poteau, lequel en angle très fermé, voit sa petite reprise longer la ligne de but de la cage ouverte. Tout n’est pas perdu car Barber récupère le disque de l’autre côté mais sa tentative flirte avec la transversale alors que O’Connor, à plat ventre, était plus que vulnérable (22.30).



Cette occasion donne de l’allant aux Jokers lesquels enchainent avec leur seconde opportunité. Sur la sortie de zone suivante, Daniels Gorsanovs, bien décalé sur la droite, s’avance et lâche un très gros lancer à mi-hauteur que O’Connor est tout heureux de voir s’écraser sur son poteau (23.00).



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Il s’en suit une petite période de flottement dans l’organisation des Ducs qui se font prendre en surnombre (23.33). Teo Sarlieve file sur le banc des punis pour endosser la punition. Les cergypontains espèrent profiter de l’opportunité en faisant parler les unités spéciales mais le jeu en box play des Ducs reste très solide. Angers aurait néanmoins pu craquer en toute fin de pénalité quand Aurélien Dorey récupère le disque dans l’axe et peut s’avancer avant le lâcher un gros tir, mais le caoutchouc touche encore le cadre. La pénalité est donc tuée et les Ducs ont laissé passer l’orage.



La pression angevine se fait à nouveau sentir et Nikita Shalei sacrifie sa cheville pour contrer un gros lancer de Valier. Plus tard, Angers pense avoir enfin fait sauter le verrou francilien quand Manning est bien servi dans l’axe et, fidèle à lui-même, envoie une grosse cartouche. Richard ne peut que la repousser ce qui profite à Charbonneau qui fait filoche (29.20). Le but sera finalement invalidé après vérification vidéo pour une position de hors-jeu.



La seconde moitié de période, le bras de fer aurait pu tourner à l’avantage des angevins qui poussent et imposent un gros défi physique. Ils multiplient les tentatives notamment par Charbonneau et Halley. Ce dernier est d’ailleurs à deux doigts d’ouvrir la marque quand il s’infiltre par la droite et passe devant la zone gardien avant de voir sa tentative flirter avec le cadre (34.00). Quoiqu’il en soit à la seconde pause aucune équipe n’a pu percer la défense adverse.



Nombre de tirs cadrés : C’est Olivier Richard qui prend le relai de Ylönen dans le but francilien et Valier le teste immédiatement après 20 secondes de jeu. Les Ducs tentent de remettre en place leur domination mais cette fois Cergy semble en capacité de mieux desserrer la pression angevine.Les cergypontains se procurent même 2 énormes occasions coup sur coup. D’abord sur un lancer de Hämäläinen que le portier repousse de la jambière vers un attaquant adverse au second poteau, lequel en angle très fermé, voit sa petite reprise longer la ligne de but de la cage ouverte. Tout n’est pas perdu car Barber récupère le disque de l’autre côté mais sa tentative flirte avec la transversale alors que O’Connor, à plat ventre, était plus que vulnérable (22.30).Cette occasion donne de l’allant aux Jokers lesquels enchainent avec leur seconde opportunité. Sur la sortie de zone suivante, Daniels Gorsanovs, bien décalé sur la droite, s’avance et lâche un très gros lancer à mi-hauteur que O’Connor est tout heureux de voir s’écraser sur son poteau (23.00).Il s’en suit une petite période de flottement dans l’organisation des Ducs qui se font prendre en surnombre (23.33). Teo Sarlieve file sur le banc des punis pour endosser la punition. Les cergypontains espèrent profiter de l’opportunité en faisant parler les unités spéciales mais le jeu en box play des Ducs reste très solide. Angers aurait néanmoins pu craquer en toute fin de pénalité quand Aurélien Dorey récupère le disque dans l’axe et peut s’avancer avant le lâcher un gros tir, mais le caoutchouc touche encore le cadre. La pénalité est donc tuée et les Ducs ont laissé passer l’orage.La pression angevine se fait à nouveau sentir et Nikita Shalei sacrifie sa cheville pour contrer un gros lancer de Valier. Plus tard, Angers pense avoir enfin fait sauter le verrou francilien quand Manning est bien servi dans l’axe et, fidèle à lui-même, envoie une grosse cartouche. Richard ne peut que la repousser ce qui profite à Charbonneau qui fait filoche (29.20). Le but sera finalement invalidé après vérification vidéo pour une position de hors-jeu.La seconde moitié de période, le bras de fer aurait pu tourner à l’avantage des angevins qui poussent et imposent un gros défi physique. Ils multiplient les tentatives notamment par Charbonneau et Halley. Ce dernier est d’ailleurs à deux doigts d’ouvrir la marque quand il s’infiltre par la droite et passe devant la zone gardien avant de voir sa tentative flirter avec le cadre (34.00). Quoiqu’il en soit à la seconde pause aucune équipe n’a pu percer la défense adverse. 3 pour Cergy

9 pour Angers

Angers réussit à trouver la faille



Les Ducs démarrent encore bien la période mais sont à un rien de se faire piquer en contre quand Delatour s’échappe sur la droite et tente le tir alors que Bouchard était prêt au second poteau (41.20). Angers pousse, Cergy tient bon et tente des coups comme Theodore qui oblige O’Connor à un nouvel arrêt (43.30).



Les visiteurs finissent par être récompensés de leurs efforts quand, sur un forecheck payant, ils récupèrent le palet et Shaw en position axiale délivre une petite passe en profondeur pour Halley lequel, de prêt, trompe Richard ras de glace (0-1, 44.30).



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Les Jokers tentent de revenir mais le bras de fer est difficile. Il l’est d’autant plus lorsque Gorsanovs attrape Valier et le flanque par terre (48.22). En prison pour ce « faire trébucher » le letton laisse ses coéquipiers en désavantage numérique pour 2 minutes.



Les unités spéciales franciliennes font merveille et jugulent cependant plutôt bien le powerplay angevin mais le chrono tourne en faveur des Ducs. Une fois la pénalité tuée, les verts repartent à l’attaque mais l’organisation défensive des blancs est impeccable et leurs lancements de jeu aussi. Il faut en permanence assurer les bons retours défensifs de part et d’autre. Les Jokers ont néanmoins une belle perspective quand Shaw fait trébucher Patrick Coulombe (55.53).



C’est l’occasion rêvée pour Cergy de revenir à hauteur mais la boite défensive d’Angers est plutôt sacrément hermétique et empêche toute installation propre de l’adversaire dans sa zone. Miika Elomo, le coach finlandais de Cergy, demande alors un temps mort et sort même son gardien mais rien n’y fait (57.09). Les Ducs auraient même pu tuer le match quand Robin Gaborit, leur capitaine, profite d’une perte de palet et prend son temps pour ajuster le filet déserté mais il ne règle pas si bien la mire que ça et trouve la base du poteau. La pénalité est tuée et, jouant le tout pour le tout, les Jokers finissent sans gardien. Malgré le siège du but de O’Connor ils se cassent le nez sur le mur blanc.



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

La fin de match est étouffante et à la sirène les Ducs peuvent exulter car la victoire n’a pas été si simple que cela. Vainqueurs du trophée il y a 3 ans, ils poursuivent donc leur parcours en coupe et peuvent se préparer pour le quart de finale.



Pour les Jokers c’est encore une élimination à ce stade de la compétition, mais les franciliens sont tombés avec les honneurs en donnant leur maximum. Leur rêve d’un joli parcours dans la compétition s’évapore est Ils doivent désormais rester focus sur le championnat où il leur faudra cravacher dur jusqu’à la fin pour obtenir un ticket pour les play-offs.



Nombre de tirs cadrés : Les Ducs démarrent encore bien la période mais sont à un rien de se faire piquer en contre quand Delatour s’échappe sur la droite et tente le tir alors que Bouchard était prêt au second poteau (41.20). Angers pousse, Cergy tient bon et tente des coups comme Theodore qui oblige O’Connor à un nouvel arrêt (43.30).Les Jokers tentent de revenir mais le bras de fer est difficile. Il l’est d’autant plus lorsque Gorsanovs attrape Valier et le flanque par terre (48.22). En prison pour ce « faire trébucher » le letton laisse ses coéquipiers en désavantage numérique pour 2 minutes.Les unités spéciales franciliennes font merveille et jugulent cependant plutôt bien le powerplay angevin mais le chrono tourne en faveur des Ducs. Une fois la pénalité tuée, les verts repartent à l’attaque mais l’organisation défensive des blancs est impeccable et leurs lancements de jeu aussi. Il faut en permanence assurer les bons retours défensifs de part et d’autre. Les Jokers ont néanmoins une belle perspective quand Shaw fait trébucher Patrick Coulombe (55.53).C’est l’occasion rêvée pour Cergy de revenir à hauteur mais la boite défensive d’Angers est plutôt sacrément hermétique et empêche toute installation propre de l’adversaire dans sa zone. Miika Elomo, le coach finlandais de Cergy, demande alors un temps mort et sort même son gardien mais rien n’y fait (57.09). Les Ducs auraient même pu tuer le match quand Robin Gaborit, leur capitaine, profite d’une perte de palet et prend son temps pour ajuster le filet déserté mais il ne règle pas si bien la mire que ça et trouve la base du poteau. La pénalité est tuée et, jouant le tout pour le tout, les Jokers finissent sans gardien. Malgré le siège du but de O’Connor ils se cassent le nez sur le mur blanc.La fin de match est étouffante et à la sirène les Ducs peuvent exulter car la victoire n’a pas été si simple que cela. Vainqueurs du trophée il y a 3 ans, ils poursuivent donc leur parcours en coupe et peuvent se préparer pour le quart de finale.Pour les Jokers c’est encore une élimination à ce stade de la compétition, mais les franciliens sont tombés avec les honneurs en donnant leur maximum. Leur rêve d’un joli parcours dans la compétition s’évapore est Ils doivent désormais rester focus sur le championnat où il leur faudra cravacher dur jusqu’à la fin pour obtenir un ticket pour les play-offs. 5 pour Cergy

9 pour Angers

Meilleur joueur du match : Philippe Halley pour les Ducs

pour les Ducs Aleksi Hämäläinen pour les Jokers © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo