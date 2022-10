Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 16ème de Finale : Annecy vs Marseille 3 - 2 (0-1 2-1 0-0 1-0) Après prolongation Le 19/10/2022 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Marseille ] Annecy déjoue les pronostics Pour les 16èmes de finale de la Coupe de France, les Chevaliers du Lac d’Annecy (équipe de D2) recevaient les Spartiates de Marseille, évoluant en D1. Un incident de surfaçage a retardé le début de la rencontre, mais certainement pas entaché la détermination des locaux qui, au terme d’un suspense à la limite du soutenable, sont sortis vainqueurs de ce duel de haute volée. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Pérocheau le 21/10/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



525 spectateurs Arbitres : M. Barcelo assisté de Mme Boniface et de Mme Fontaine Buts :

Annecy : ; 32.47 Alex Gauze (ass Raphaël Papa et Hugo Moncenix) ; 38.48 Tom Combaz (ass Eric Springer et Jaakko Heiskanen) ; 61.23 Niklas Westerlund (ass Paul Schmitt et Raphaël Papa)

Marseille : 17.22 Maxence Leroux (ass Lucas Chautant* et Deniss Baskatovs) ; 20.14 Maxim Makarov (ass Adam Gajarsky et Artyom Anosov) Pénalités 4 minutes contre Annecy 12 minutes contre Marseille Dès le premier tiers, un match indécis



Le match démarre fort avec très vite une action dangereuse des Spartiates, mais Mongellaz répond présent.

Dans les premières minutes de ce tiers, l’équipe d’Annecy se montre appliquée dans ses passes, ce qui ne sera pas toujours le cas tout au long du match. De son côté, Marseille accumule les situations de hors-jeu. Mais la première vraie situation dangereuse survient à 5’11 lorsque Maxime Leroux se rend coupable d’un accrocher (le premier d’une longue liste). Schmitt profite alors de la supériorité numérique de son équipe pour récupérer un palet sur la gauche mais personne ne lui répond à droite. Les phocéens tuent la pénalité.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce

À la moitié du tiers temps, l’engagement de Marseille en zone offensive leur offre une occasion de tir en direction du but de Mongellaz, qui parvient à dévier le palet.

À ce stade du match, bien malin celui qui peut dire quelle équipe ouvrira le score !

Mais à 17’22, l’ancien chamoniard Maxence Leroux apporte la réponse en ouvrant le score pour l’équipe visiteuse sur un engagement en zone offensive, assisté de Chautant et Baskatovs (0-1).

Probablement le pire moment pour encaisser un but dans le premier tiers.



Les Spartiates perdent pied



Il fallait revenir très vite dans le match car s’il existe un autre mauvais moment pour encaisser un but, c’est le début d’un tiers. Et c’est à la 14èmeseconde du deuxième que Makarov, servi par Gajarsky et Anosov, creuse l’écart entre les deux équipes (0-2).



Il n’en fallait pas moins pour provoquer une belle réaction d’orgueil des annéciens, qui, probablement considérés comme dangereux en attaque, s’octroient trois powerplays successifs à la suite de trois pénalités pour accrocher (respectivement attribuées à Leroux - 20’49, Makarov - 23’50 et Aube - 32’21). Pour autant, les Chevaliers laissent bien souvent traîner le palet derrière eux et ratent leurs réceptions. De plus, il y a toujours un défenseur marseillais présent pour faire obstacle aux palets tirés en direction du but ; ainsi les belles occasions de Heiskanen et Springer à la mi-tiers temps ne sont pas couronnées de succès.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce

Malgré tout, la dernière supériorité numérique sera la bonne : Gauze débloque le compteur des Chevaliers, assisté de R. Papa et Moncenix (1-2).



Cet événement marque le début d’un temps fort pour Annecy, alors que les marseillais continuent de cumuler les minutes de pénalité (à 36’25, Makarov pour obstruction). Cette nouvelle pénalité va-t-elle encore profiter aux Chevaliers ? Eh bien non, Marseille tue la pénalité, et la tension de ce match monte.

Il n’y a finalement aucun moment idéal pour prendre un but, mais celui de fin de tiers (38’48) fait toujours aussi mal, cette fois en faveur des locaux ; Combaz, assisté de Springer et Heiskanen, relance le match (2-2). Le dernier tiers pourrait être déterminant.



Le maintien du suspense



Si dans le tiers précédent les Marseillais se sont montrés particulièrement indisciplinés en se voyant infliger quatre pénalités, cette fois-ci c’est au tour d’Annecy avec les deux seules pénalités du match à leur encontre (Vitton-Mea à 41’11 pour accrocher et Jenista à 50’00 pour obstruction).

Mais la défense annécienne fait le job et permet d’éviter à Marseille de commettre l’irréparable ; les assauts des Spartiates, lorsqu’ils sont cadrés, sont déviés, repoussés, arrêtés. On notera notamment une magnifique parade de Mongellaz à la 43ème. Une minute plus tard, Marseille s’offre un contre et sur un tir de Bortino, Mongellaz est toujours présent.

De l’autre côté, Hagopian parvient à tirer à deux reprises, mais ses tirs peu puissants n’inquiètent pas Guilbaut.

À l’issue des vingt minutes de ce tiers, aucune équipe n’est parvenue à prendre le dessus : place à la mort subite.



La faute de trop



Cette phase de mort subite voit alignés Springer, Combaz etHeiskanen pour Annecy, Gajarsky, Anosov et Birzins pour Marseille.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce

Pour jouer en prolongations on le sait, il faut des jambes. Et les Annéciens ont déjà beaucoup donné face à cette équipe de D1. Et c’est là toute la magie de la Coupe de France ; le collectif haut-savoyard tient. Mieux, il provoque la faute de Gajarsky sur une action dangereuse en zone offensive.

Louvier rejoint alors ses coéquipiers sur la glace. Les espaces sont importants en prolongation à 3 contre 3 ; désormais ils sont dangereux. La première occasion sera la bonne : Westerlund offre la victoire au « petit poucet », assisté de Schmitt, R. Papa et du demi-millier de spectateurs de la patinoire Jean Régis, debout depuis la fin du 3ème tiers. (3-2)



Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, les Chevaliers du Lac d’Annecy affronteront début novembre les Rapaces de Gap, équipe de Ligue Magnus qui brille depuis le début de la saison. La tâche va probablement s’avérer ardue.

