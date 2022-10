Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 16ème de Finale : Mont-Blanc vs Gap 3 - 11 (0-4 1-4 2-3) Le 19/10/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Gap ] CDF : Logique respectée ! ​Après un départ timide en championnat avec deux revers à leurs deux premières rencontres de Division 1, les Yétis du Mont-Blanc s’octroyaient une parenthèse Coupe de France ce mercredi soir face aux Rapaces de Gap. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 20/10/2022 à 16:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Face aux hommes d’Éric Blais, absent quelques jours du banc gapençais, les joueurs de Peronnard espéraient rééditer leur belle entrée en matière entrevue dans le Vercors dans une victoire (7-2) à Villard de Lans. Plusieurs absences étaient à noter de part et d’autre.



Gap démarre fort !



Victor Goy était titularisé devant le filet et faisait face à Jimmy Darier. Le début de rencontre est animé et chaque équipe obtient des chances à l’attaque dans la première paire de minutes. Gap prend par la suite le jeu à son compte et met immédiatement à contribution l’arrière-garde montblanaise. Golicic s’extirpe du marquage pleine enclave et bat le portier de Saint-Gervais/Megève à bout portant, 0-1 à 3’24. Dominé par la vitesse des joueurs des Hautes-Alpes, le HCMB tente une réaction. Walz traverse la glace en solo, mais sa passe direction le deuxième poteau est coupée en dernier instant par la défense des Rapaces. Des blancs qui jouent avec grande sérénité en territoire d’attaque. Cirgues lance depuis la gauche dans le trafic, Gutierrez qui trainait dans l’enclave se saisissait du palet libre pour battre Goy, 0-2 à 7’30 [5-4]. Les minutes des Yétis sont difficiles. Langlais s’infiltre avec vitesse dans la zone dangereuse et, laissé complètement libre et sans marquage, vient trouver la lucarne du revers, 0-3 à 8’57. Maxime Richier Gap met d'emblée la pression sur les locaux ! Malgré une partie nettement à l’avantage des visiteurs, la troupe locale tente par quelques incursions, de réduire l’écart. Fortin s’offre une belle reprise à bout portant. Le canadien manquait le cadre et l’action repartait à l’autre bord. Tiramani est chassé pour avoir fait trébucher son opposant. Goy réalisait une intervention de classe au-devant de Correia sur la situation de powerplay et le score restait à 3 buts d’écart. En fin de période, Sarlin est chassé à son tour et les Rapaces trouvent la solution. Gutierrez décochait tout un lancer qui venait battre le portier des Yétis pour la 4ème fois de la soirée, 0-4 à 18’27. La fin de période approche et le score est déjà très nettement à l’avantage des visiteurs. Darier conservait quant à lui sa cage inviolée sur une tentative de Kelvin Walz depuis le côté gauche et permettait aux siens de regagner les vestiaires avec une confortable avance après vingt minutes.



Le rythme reste effréné !



Les premières minutes de l'acte II sont plus équilibrées que la fin de période précédente. Mont-Blanc se présente davantage aux avant-postes, restant toutefois sous la menace directe des contres gapençais. Walz perfore la défense en vitesse pure, mais Darier est vigilant. Le portier récidive d’ailleurs quelques secondes plus tard face à l’attaquant américain des verts et rouges. Malgré une bonne période sur le plan offensif pour les hommes de Peronnard, Gap, qui n’avait pas porté d'escouades offensives nettes depuis plusieurs minutes se montrait froid de réalisme. Colombin tente sa chance. Goy fait l’arrêt mais Meisaari profite du puck libre pour battre le portier, 0-5 à 29’37. Mont-Blanc conserve sa combativité malgré un score désormais large en faveur des blancs. Les locaux s’exposent davantage pour tenter de sauver l’honneur. Les statistiques de lancers sont plus à l’équilibre que lors du précédent tiers. Loïc Coulaud se voit frustré par le portier Yéti qui évitait au score de prendre plus d’ampleur, mais son équipe ajoute le 6ème au terme d’un incessant travail de sape. Joubert servait Gutierrez au second poteau. Goy, battu, devait une nouvelle fois s’incliner, 0-6 à 34’09. Malmenés, les joueurs de Division 1 voient leurs adversaires prendre encore un peu plus le large trois minutes plus tard. Correia était à la finition, parfaitement servi par Golicic en powerplay, 0-7 à 37’12 [5-4]. Maxime Richier Correia buteur à plusieurs reprises ce mercredi ! Comme lors de l’acte précédent, les Yétis terminent difficilement leur deuxième période. C’est pourtant à cet instant que ces derniers récompenseront leurs efforts. Houde est parfaitement servi par Kurt Sonne devant le but, et en solo, le canadien prenait Darier à défaut d’un tir entre les jambes, 1-7 à 39’35 [5-4]. Fortin écopait de deux minutes sur le but des siens et permettait à Gap de profiter d’un nouveau jeu de puissance pour enfoncer le clou par Correia sur la sirène, 1-8 à 40’00 [5-4]. Le score est désormais de 8 buts à 1 en faveur des hommes de Magnus.



Belle réaction locale



Titouan Davout remplaçait Victor Goy dans le but montblanais en début de troisième. Une entame délicate pour l’ex-portier briançonnais, qui verra immédiatement déferler les vagues gapençaises. Gainetdinov s’échappe et vient battre Davout, 1-9 à 41’27. Maxime Richier Gainetdinov trouve la faille face à Davout L’addition est corsée, pourtant l’état d’esprit reste résolument combattif pour la troupe alpine. Walz est le joueur le plus en vue sur le plan des intentions pures, mais l’attaquant des Yétis voyait Darier s’interposer par deux fois devant ses tentatives, manquant de peu d’apporter une deuxième unité aux siens. Gap est sur un nuage ! Sislannikovs s’échappe et effectue une feinte de tir avant d’adresser une magnifique passe en pivot au deuxième poteau pour Joubert qui se chargeait de conclure dans un filet ouvert, 1-10 à 46’00. Gap déroule logiquement dans une partie où les organismes montblanais commencent à souffrir en l’absence de nombreux cadres. Un score lourd pour des locaux qui tentent néanmoins de poursuivre leur combat jusqu’au terme de ce dernier. En powerplay, Thillet ajoute une unité supplémentaire à une addition déjà salée, 1-11 à 53’40 [5-4]. La fin de match approche pour une valeureuse formation de Saint-Gervais/Megève, terrassée par une troupe gapençaise extrêmement sérieuse et peu avare d’efforts. Les locaux s’offriront néanmoins une belle réaction en fin de match. Orset débordait le long de la bande gauche, Walz remettait à Fortin à l’autre bord. Le natif de Dolbeau-Mistassini inscrivait le deuxième but des siens, 2-11 à 55’23. Puis récidivait une minute trente plus tard. Sur une action en zone dangereuse, Perdrix alertait Houde. Le canadien remettait devant la cage pour Aimonetto, qui du haut de ses 49 ans, inscrivait le 3ème but des siens face aux joueurs de Ligue Magnus, 3-11 à 57’02. Aucune unité supplémentaire ne sera ajoutée à la rencontre.



Victoire logique et sans conteste des Rapaces de Gap 11 buts à 3 face aux Yétis du Mont-Blanc. Privés de 3 joueurs majeurs, les hommes de D1 ont rapidement vu les joueurs de Ligue Magnus prendre les devants dans cette partie. Extrêmement sérieux et déterminés à dicter le tempo de cette opposition, les coéquipiers de Romain Gutierrez ont assis leur domination dès le premier acte rendant une excellente copie face à une équipe haut-savoyard combattive. La Coupe de France s'arrête là pour Rémi Peronnard et ses hommes. Les gapençais poursuivent l'aventure en 8èmes de finale ! Maxime Richier Rude combat pour le HC Mont-Blanc de Kelvin Walz







