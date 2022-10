Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 16ème de Finale : Tours vs Angers 2 - 3 (1-2 0-0 1-1) Le 18/10/2022 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Angers ] Angers sort Tours, malgré le show Catelin Les ducs d’Angers ont éliminés les Remparts de Tours au deuxième Tour de la coupe de France (2-3), faisant respecter la hiérarchie d’une division d’écart. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo Julien Ragueneau le 23/10/2022 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Tours :

Angers : Ce match avait tout du match piège pour les Angevins ; une patinoire pleine, une équipe de Tours à domicile invaincue en D1 et un seul jour de repos entre ce match de coupe de France et leur week-end européen (3 matchs en 3 jours…)



Et un homme a maintenu Tours dans le match, le gardien Steven Catelin avec … 59 Arrêts ! Le nouveau gardien tourangeau, remplaçant de Raibon jusqu’à ce match a logiquement était honoré d’homme du match du côté des Remparts.



Photographe : Julien Ragueneau C’est pourtant les Angevins qui prenaient l’avantage par J.G West (0-1, 14’28. But J.G West n°58, assist C. Brown n° 12 et K.Dusseau n° 20)



Les Angevins n’auront pas le temps de savourer que M. Newbury remettait les deux équipes à égalité. (1-1, 14’58. But M.Newbury n° 19, assist F.Hudak n°24 et P.Bourgaut n°10)



C’est cette fois Tours qui n’aura pas le temps d’apprécier son but, les Ducs repassant devant sur une superbe déviation de Téo Sarliève (1-2, 16’49. But T.Sarliève n°72, assist K.Dusseau n°20 et N.Ritz n°10)



Malgré une forte domination des Ducs d’Angers, plus rien ne sera marqué dans ce premier tiers, ni dans le second. Tours attaquera le dernier tiers avec seulement un but de retard.



Les Remparts vont continuer à y croire et le public également. Mais à trop subir, les tourangeaux vont encaisser le troisième but venant de la palette de P.Halley, encore sur déviation. (1-3, 57’54. But P.Halley n° 71, assist Llorca.V n ° 17 et Manning N. n° 8)



Photographe : Julien Ragueneau Ce but aurait dû avoir pour conséquence de tuer le match…. Cependant avec la sortie de son gardien, Tours profitait de sa supériorité numérique pour revenir dans le match par E.Raibon. (2-3, 59’35. But E.Raibon n°9, assist Ayotte M. n°96 et G. Mc Sween n°68)



Un regard sur le chrono, 25 secondes à jouer, une patinoire en fusion qui y croit, il y aura forcément une possession pour Tours. Le décor est planté pour un exploit !



Malheureusement pour les tourangeaux, l’exploit ne sera pas au rendez-vous, l’équipe jouant mal sa dernière possession du puck. Les Angevins pouvaient remercier leurs nombreux supporters d’avoir fait le déplacement et repartir avec une belle victoire. Les tourangeaux pouvaient profiter d’un tour d’honneur et être satisfait de leur match face à un cador de Ligue Mgnus.



Photographe : Julien Ragueneau © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur