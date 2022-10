Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er Tour : Annecy vs Roanne 5 - 4 (2-0 1-0 2-4) Le 01/10/2022 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Roanne ] Ascenseur émotionnel gagnant pour Annecy Pour ce premier tour de la Coupe de France, les Chevaliers du Lac d’Annecy recevaient les Renards de Roanne à la patinoire Jean Régis devant 450 spectateurs. Si les annéciens se sont bien installés dans le match sur les deux premiers tiers, Roanne a fait preuve d’un beau sursaut d’orgueil dans le dernier tiers, en revenant au score. Au final, les locaux s’imposent 5-4, un score logique compte tenu du nombre de tirs cadrés sur la partie (49 pour Annecy, 37 pour Roanne). Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Pérocheau le 03/10/2022 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



450 spectateurs Arbitres : M. ICARD Damien (arbitre principal), assisté de Mme BONIFACE Anne-Sophie et M. TCHEKACHEV David (juges de ligne) Buts :

Annecy :

Roanne : Pénalités 14 minutes contre Annecy 20 minutes contre Roanne Buts :

Annecy : 16’00 #4 Éric SPRINGER (assisté de #67 Tom COMBAZ et #6 Niklas WESTERLUND) ; 17’14 #23 Paul SCHMITT ; 37’58 #25 Alex GAUZE (assisté de #6 Niklas WESTERLUND et #55 Jan JENISTA) ; 44’41 #4 Éric SPRINGER (assisté de #23 Paul SCHMITT et #10 Florentin LARDY) ; 59’37 #25 Alex GAUZE (assisté de #12 Johan RAVE et #4 Éric SPRINGER).



Roanne : 44’57 #8 Aleksandrs VISOCKIS (assisté de #77 Juris UPITIS et #88 Clément GROSSETETE) ; 48’04 #8 Aleksandrs VISOCKIS (assisté de #89 Blake LUSCOMBE) ; 49’03 #89 Blake LUSCOMBE (assisté de #8 Aleksandrs VISOCKIS et #18 Sulyvan PURAVET) ; 55’28 #89 Blake LUSCOMBE (assisté de #8 Aleksandrs VISOCKIS et #77 Juris UPITIS).



Un démarrage poussif



Instant Pics Annecy, Benjamin Luce

Le match commence sur les chapeaux de roue dès la 1ère minute de jeu, puisque les Foxpensent déjà ouvrir le score ; malheureusement le but ne sera pas validé, la cage de Mongellaz étant déplacée au moment du tir (l’intervention de la perceuse sera d’ailleurs nécessaire).

La première moitié de ce premier tiers est plutôt équilibrée et disciplinée, aucune équipe ne parvient à scorer, malgré quelques rebonds parfois dangereux laissés par les gardiens.

À 10’45, Thonnessen part seul vers la zone offensive mais la défense annécienne revient à son niveau et l’empêche d’ouvrir le score. Une minute plus tard, une jolie passe de Luscombe à Visockis tout proche du but d’Annecy ne sera pas non plus concluante. Mais les deux joueurs n’ont pas dit leur dernier mot et seront plus tard les artisans de la remontada roannaise.

À 15’54, Thonnessen se rend coupable d’un faire trébucher. Il aura à peine le temps de s’asseoir sur le banc de la prison (6 secondes) que Springer ouvre enfin le score pour Annecy, assisté de Combaz et Westerlund (1-0).



Ce premier but libère les joueurs de la cité lacustre, et Schmitt marque à son tour, en solo, une minute plus tard (2-0).



La tension à la hauteur de l’enjeu



Instant Pics Annecy, Benjamin Luce

Dès le début du 2ème tiers, Hagopian écope de 2 minutes de pénalité pour retenir. Les annéciens, bénéficiant pourtant d’une relative avance, perdent en sérénité. Ils parviennent tout de même à tuer la pénalité.

On retrouve le rythme du début de 1er tiers, avec plusieurs engagements en zone offensive roannaise. Lesdivers arrêts du portier annécien commencent à mettre les deux équipes sous tension, les quelques initiatives roannaises n’étant pas couronnées de succès.

Et à 37’58, c’est comme une seconde délivrance pour les Chevaliers du Lac ; Gauze profite d’un rebond sur Cachard pour marquer le 3ème but, assisté de Westerlund et Jenista (3-0).



À une seconde de la fin de ce deuxième tiers, un but accessible mais manqué par les annéciens déclenche un début de bagarre. Les deux équipes commenceront chacune le dernier tiers amputée de deux joueurs qui prennent 5 minutes de pénalité (sans infériorité numérique) : S. Puravet et Luscombe pour Roanne, Hagopian et Moncenix (capitaine) pour Annecy.



La belle frayeur



À la fin des cinq premières minutes de ce dernier tiers, Springer, assisté de Schmitt et Lardy (surclassé pour ce match), semble désormais confirmer la qualification d’Annecy pour les 16èmes de finale (4-0).



C’était sans compter sur une réaction rapide et efficace des Renards de Roanne, qui, 16 secondes plus tard, débloquent leur compteur lors d’un engagement en zone offensive grâce à Visockis, servi par Upitis et Grossetête (4-1).



Instant Pics Annecy, Benjamin Luce

À 48’04, en powerplay et après de nombreuses passes devant le but de Mongellaz, Visockis, assisté de Luscombe, parvient à frayer un passage au palet qui finira au fond du but, alors que le portier annécien avait bien ralenti sa trajectoire (4-2).



À peine une minute plus tard, c’est Luscombe qui poursuit la remontée de Roanne, assisté de Visockis et S. Puravet (4-3). Annecy demande un temps mort. La tension continue de monter.



Les Chevaliers du Lac bénéficient d’un peu de répit grâce à une nouvelle situation de powerplay (à 49’21, Perrenoud prend 2 minutes pour cinglage). Mais Cachard ne laisse plus rien passer et réussit pas moins de trois arrêts pendant cette période d’infériorité numérique.

À52’49, Annecy se retrouve une nouvelle fois en situation de supériorité numérique (Luscombe est pénalisé pour crosse haute). Et Cachard continue de multiplier les arrêts.

Roanne ne se démobilise pas, loin de là, et Luscombe parvient à égaliser à 55’28, assisté de Visockis et Upitis (4-4). Ce qui était une qualification quasi-assurée pour Annecy en début de tiers devient désormais la plus grande des incertitudes.



À 58’03, une pénalité pour accrocher est infligée à Roanne au cours d’une action vers le but annécien, ce qui laisse encore une occasion aux Chevaliers du Lac de faire pencher la balance.À 59’37, la troisième (et dernière) délivrance : Gauze, assisté de Rave (surclassé pour ce match) et Springer, redonne l’avantage à Annecy (5-4).



Au beau milieu de l’excitation générale dans la patinoire, Roanne demande un temps mort. Les 23 secondes qui restent à jouer ne seront malheureusement pas suffisantes pour les Fox, qui se voient éliminés de la Coupe de France.



Annecy connaîtra son adversaire pour les 16èmes de finale de la Coupe de France ce lundi 3 octobre (tirage au sort à 13h00), avec l’entrée en lice des équipes de la Ligue Magnus.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







