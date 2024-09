Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er tour : Besançon vs Mulhouse 5 - 2 (0-2 1-0 4-0) Le 28/09/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Mulhouse ] CDF : Les Aigles volent vers le 2e tour Retour de la compétition dans la cité Vauban où les Aigles démarrent la coupe de France contre une autre équipe de D3, Mulhouse. Les Scorpions qui ont éliminé leur adversaire du soir en playoffs la saison passée, espèrent rééditer la performance Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 29/09/2024 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



457 spectateurs Arbitres : Yohann Poncot assisté de J.M. Bortino Buts :

Besançon :

Mulhouse : Pénalités 14 minutes contre Besançon 14 minutes contre Mulhouse



Le Scorpion pique le premier :



Le jeu est rapide et Mulhouse tire son épingle du jeu et se montre plus dangereux mais ne parvient pas réellement à installer son jeu. Besançon s'en sort bien et suit le jeu avec une défense regroupée efficace. Cependant les Aigles peinent à contrer et à lancer des contre-offensives cohérentes. Muller en solitaire dans l'angle droit ne parvient pas à déjouer le gardien local. Les Mulhousiens contrôlent le palet mais leurs tentatives sont systématiquement repoussées. Les Bisontins jouent le contre mais ne peuvent surprendre Jona.

Mulhouse est pénalisé mais le powerplay local ne parvient pas à s'installer ni même à prendre un lancer à la cage. Les Scorpions se dégagent bien et lancent même des contres rapides qui donnent quelques frayeurs.

Klesmann envoie un lourd slap, le rebond concédé par Beauperin traine dangereusement devant la cage, mais est finalement repoussé par la défense. Robert en contre sur l'angle gauche bute sur le portier. Clément Braga-Briquez dans le slot lance, le rebond file dans l'angle ouvert mais personne ne le reprend. Photographe : Phil Rouinssard

Burgert relance le jeu alsacien et en solitaire ne peut pas ouvrir la marque, Beauperin au sol repousse, le palet revient mais il parvient à s'élancer et repousse de la mitaine. Le palet reste en zone et tourne, Ackermann lance de loin et profite du trafic devant le but pour faire trembler les filets comtois (0-1 à 13'13).

Mulhouse se rassure et accélère encore, Besançon regroupé en défense parvient à contenir l'offensive adverse. Robert tente de contrer mais il est bien repris par l'arrière-garde alsacienne. Le tir de Clément Braga-Briquez dans l'axe est bloqué. Les Aigles vont mieux en fin de tiers, Boichut dans la profondeur est également battu. Mulhouse contre et Burgert à la bleue envoie un tir parfait en pleine lucarne à l'ultime seconde de jeu (0-2 à 19'59).



Tirs cadrés : 11 / 8 pour Mulhouse

Engagements : 9 / 8 pour Mulhouse Besançon remporte la première mise au jeu et et contrôle les premiers palets. Popin devant la cage alsacienne rate sa reprise. Ackermann contre vite mais Beauperin détourne, le premier d'une longue série.Le jeu est rapide et Mulhouse tire son épingle du jeu et se montre plus dangereux mais ne parvient pas réellement à installer son jeu. Besançon s'en sort bien et suit le jeu avec une défense regroupée efficace. Cependant les Aigles peinent à contrer et à lancer des contre-offensives cohérentes. Muller en solitaire dans l'angle droit ne parvient pas à déjouer le gardien local. Les Mulhousiens contrôlent le palet mais leurs tentatives sont systématiquement repoussées. Les Bisontins jouent le contre mais ne peuvent surprendre Jona.Mulhouse est pénalisé mais le powerplay local ne parvient pas à s'installer ni même à prendre un lancer à la cage. Les Scorpions se dégagent bien et lancent même des contres rapides qui donnent quelques frayeurs.Klesmann envoie un lourd slap, le rebond concédé par Beauperin traine dangereusement devant la cage, mais est finalement repoussé par la défense. Robert en contre sur l'angle gauche bute sur le portier. Clément Braga-Briquez dans le slot lance, le rebond file dans l'angle ouvert mais personne ne le reprend.Burgert relance le jeu alsacien et en solitaire ne peut pas ouvrir la marque, Beauperin au sol repousse, le palet revient mais il parvient à s'élancer et repousse de la mitaine.Mulhouse se rassure et accélère encore, Besançon regroupé en défense parvient à contenir l'offensive adverse. Robert tente de contrer mais il est bien repris par l'arrière-garde alsacienne. Le tir de Clément Braga-Briquez dans l'axe est bloqué. Les Aigles vont mieux en fin de tiers, Boichut dans la profondeur est également battu.11 / 8 pour Mulhouse9 / 8 pour Mulhouse



Rien n'est joué :



Les Aigles démarrent bien la deuxième période. Clément Braga-Briquez rapidement emporte la défense mais Jona repousse, le rebond part de l'autre côté mais personne ne peut le reprendre. Le palet ne quitte pas la zone, Bais le récupère à la bleue et lance, Popin dévie au fond et débloque le compteur local (1-2 à 20'25).

Photographe : Phil Rouinssard Le powerplay local ne dure pas et est coupé par une faute. Marchand ramène son équipe à l'offensive mais sans succès face à Beauperin. Sur un contre bisontin, les visiteurs sont encore sanctionnés. Chelosi slape de la bleue, sans succès. Clément Braga-Briquez sur le côté n'a pas plus de chance, ni Zaujec dans l'autre angle.

Mulhouse est encore sanctionné et les Bisontins ont un double avantage. Hugo Robert au premier poteau lance dans l'angle ouvert mais le palet frôle la ligne. Les Aigles sont sanctionnés et on joue à quatre contre quatre. Une faute encore sur les locaux renverse le jeu. Les Alsaciens forcent le verrou mais Beauperin multiplie les parades et vole de tous côtés pour tenir le score. Les locaux laissent passer l'orage mais commettent une nouvelle faute dans la dernière minute de jeu.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Besançon

Engagements : 10/ 9 pour Mulhouse Mathis Braga-Briquez en contre passe pas loin d'égaliser, son frère Clément trouve la mitaine de Jona. Mulhouse secoué en début de tiers parvient enfin à repartir dans l'autre sens. Pas pour longtemps les jeunes aigles contrent vite et Mathis Braga-Briquez bien servi en retrait vient tester les réflexes du gardien suédois. Sous pression les Scorpions sont pénalisés, Bais dans l'angle est à son tour repoussé.Le powerplay local ne dure pas et est coupé par une faute. Marchand ramène son équipe à l'offensive mais sans succès face à Beauperin. Sur un contre bisontin, les visiteurs sont encore sanctionnés. Chelosi slape de la bleue, sans succès. Clément Braga-Briquez sur le côté n'a pas plus de chance, ni Zaujec dans l'autre angle.Mulhouse est encore sanctionné et les Bisontins ont un double avantage. Hugo Robert au premier poteau lance dans l'angle ouvert mais le palet frôle la ligne. Les Aigles sont sanctionnés et on joue à quatre contre quatre. Une faute encore sur les locaux renverse le jeu. Les Alsaciens forcent le verrou mais Beauperin multiplie les parades et vole de tous côtés pour tenir le score. Les locaux laissent passer l'orage mais commettent une nouvelle faute dans la dernière minute de jeu.12 / 10 pour Besançon10/ 9 pour Mulhouse



Aigle royal :





A peine revenus à égalité numérique, les Bisontins sont encore pénalisés. Les Scorpions dominent le jeu, Burgert tente sa chance dans l'angle de la cage, le gardien repousse. Ackermann et Mathez à deux contre zéro ne parviennent pas à déjouer Beauperin. La défense locale même à quatre parvient à suivre tant bien que mal et à neutraliser le danger du venin. Malgré les assauts la porte reste close.

Les Aigles repartent de l'autre côté mais perdent le palet. Mulhouse tente de relancer mais Chelosi bloque, il relance Clément Braga-Briquez qui monte à l'assaut et déjoue Jona côté mitaine pour égaliser (2-2 à 47'33). Photographe : Phil Rouinssard Mulhouse démarre fort le dernier tiers encore en powerplay. Beauperin tient bon et repousse les tentatives adverses. Clément Braga-Briquez et Robert contrent à deux mais ils ne parviennent pas à se coordonner.A peine revenus à égalité numérique, les Bisontins sont encore pénalisés. Les Scorpions dominent le jeu, Burgert tente sa chance dans l'angle de la cage, le gardien repousse. Ackermann et Mathez à deux contre zéro ne parviennent pas à déjouer Beauperin. La défense locale même à quatre parvient à suivre tant bien que mal et à neutraliser le danger du venin. Malgré les assauts la porte reste close.Les Aigles repartent de l'autre côté mais perdent le palet.

Sur le premier tir cadré de la période, Besançon revient. Les Scorpions contrent et tentent de revenir mais Beauperin tient bon. Zaujec contre à toute allure, il emporte tout le monde dépasse la cage remet dans le slot pour Robert qui vient buter sur le gardien adverse. Cela réinstalle les Aigles à l'offensive poussés par leur public. Hugo Robert au premier poteau s'y reprend à deux fois, mais lorsque Jona se couche il parvient à glisser au fond et donne l'avantage aux locaux (3-2 à 51'03).

Dans la foulée, Besançon est pénalisé. Mulhouse force pour revenir, c'est le moment ou jamais. Haffner fait tinter le poteau. Les Bisontins tiennent bon et repousse inlassablement les offensives adverses. Zaujec sort le palet et sert Hugo Robert qui fonce au but, son tir décroisé vient fusiller Jona à moins de deux minutes du terme (4-2 à 58'12).

Mulhouse sonné prend son temps mort et sort son gardien. Le jeu est dans la zone locale, Bais durement touché au genou après un contact sur Ackermann doit quitter la glace sur une civière tandis que le Mulhousien rejoint le banc de l'infamie pour deux minutes. Jona doit rentrer et doit même s'interposer pour éviter le pire. Les Scorpions se dégagent et le gardien peut rejoindre le banc pour la deuxième fois. Robert parvient à chiper le palet à la bleue, il contre et va faire trembler la cage vide pour compléter le tour du chapeau ! (5-2 à 59'40).

La messe est dite, les Aigles triomphent et éliminent Mulhouse.



Tirs cadrés : 17 / 10 pour Mulhouse

Engagements : 12 / 10 pour Mulhouse



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hugo Robert

** : Antoine Beauperin

* : Julien Burgert



Photographe : Phil Rouinssard

Mulhouse a plutôt dominé la rencontre et en fin de premier tiers a pris un solide double avantage mais n'a pas réussi à tuer le match et à briser le gardien local ni sa défense. Progressivement les Alsaciens se sont fait rejoindre sans parvenir à s'éloigner de nouveau et doivent s'incliner dans la cité bleue. Une défaite synonyme de fin de parcours en Coupe de France. Début de championnat de D3 également la semaine prochaine à domicile pour les Scorpions pour un derby contre Strasbourg II. Besançon remporte son premier match officiel de la saison et passe le premier tour de la Coupe de France devant ses partisans. Malmenés en début de match et dans le dernier tiers, les Aigles ont su faire le dos rond défensivement grâce aux solides parades de son gardien mais aussi à une arrière-garde regroupée et efficace. Puis le jeu rapide vers l'avant a su au moment opportun faire basculer la rencontre. Toujours trop tendres en powerplay et encore un peu trop pénalisés, les Bisontins pas au complet ont su présenter un visage tout à fait encourageant pour la suite de l'aventure. Début du championnat de D3 samedi prochain (5 octobre) à La Fayette contre la réserve de Dijon. Pour la suite de la Coupe de France le tirage au sort déterminera le futur adversaire, Roanne (D2), Strasbourg ou Epinal (tous deux en D1).Mulhouse a plutôt dominé la rencontre et en fin de premier tiers a pris un solide double avantage mais n'a pas réussi à tuer le match et à briser le gardien local ni sa défense. Progressivement les Alsaciens se sont fait rejoindre sans parvenir à s'éloigner de nouveau et doivent s'incliner dans la cité bleue. Une défaite synonyme de fin de parcours en Coupe de France. Début de championnat de D3 également la semaine prochaine à domicile pour les Scorpions pour un derby contre Strasbourg II. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur