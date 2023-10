Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er Tour : Dijon vs Colmar 3 - 2 (1-0 0-0 2-2) Le 30/09/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Colmar ] Petit miracle à Trimolet Le premier tour de la coupe de France voyait s'affronter à Dijon l'équipe locale pensionnaire de D3 et les Titans qui évoluent eux en D2 et qui partaient donc favoris pour cette partie. Les Ducs partaient également sans leurs deux renforts étrangers mais heureusement avec leur muraille tchèque. En face, Colmar n'a pas son gardien estonien Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane le 01/10/2023 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Colmar :



Rapide, mais verrouillé :



Colmar lance de rapides contres et met en danger l'arrière-garde ducale qui ne trouve pas forcément ses marques. Une faute des visiteurs permet aux Bourguignons de tenter leur chance. Romand y va de sa tentative mais son tir termine dans la mitaine de Siegel. Bourgin Ubiali à toute vitesse lance au dessus. Photographe : Philippe Rouinssard

La partie est âprement disputée et les deux équipes se rendent coup pour coup. Mallet mène à grande vitesse la charge colmarienne mais est stoppé par Krofta.

Une faute alsacienne permet aux Dijonnais de s'installer mais une fois encore le powerplay peine à se montrer décisif. Une deuxième faute tombe et les Ducs évoluent quelques secondes en double avantage.

Le match reste vif mais les portes sont fermées, le temps file. En fin de période les locaux subissent leur première faute, ils parviennent à tenir jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 10 / 8 pour Dijon

Une petite inattention suffit :



Colmar revient au jeu en suppériorité numérique mais n'en profite guère. Même après le retour à cinq, le jeu reste dans la zone bourguignonne. Dijon peine à reprendre pied, mais comme souvent s'appuie sur les arrêts réflexes de son portier tchèque pour garder la tête hors de l'eau.

Les locaux lancent finalement quelques contre-offensives mais la plupart peine à déboucher sur un tir. Finalement sur l'une d'entre elles, Romand dans le coin envoie un tir lointain et pas forcément puissant mais qui vient surprendre Siegel irréprochable jusqu'alors (1-0 à 24'08).

Photographe : Philippe Rouinssard

Les Titans se relancent rapidement vers l'avant et la pression change brusquement de camp. Les tirs pleuvent, Krofta virevolte d'un poteau à l'autre pour tenir le mince avantage de son équipe. Le rythme augmente brutalement à la mi-match. Les Ducs concèdent une faute et sont sous l'eau. Le portier local s'envole devant Chaubell bien placé dans le slot. Chabert parvient à partir seul en break mais c'est Seigel qui remporte le duel.

Une faute alsacienne permet aux locaux d'inverser la tendance, le powerplay dijonnais permet d'obtenir une deuxième suppériorité. A cinq contre trois pendant presque deux minutes, les Ducs font tourner et finalement Jury trouve la faille mais le but est refusé à cause d'une présence dans la zone du gardien. Les Titans font bloc à trois et parviennent à tuer les deux fautes.

Colmar repart et met en alerte, Krofta qui répond bien avec ses jambières. Une nouvelle faute tombe sur les Titans qui se replient en défense mais parviennent à tenir jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 18 / 14 pour Colmar

Tourbillonnant :



Les Ducs attaquent en premier dans ce dernier tiers. Neuwirth ou Bourgin Ubiali sont à la pointe de l'attaque mais ne parviennent pas à lancer.

Les Titans renversent la vapeur et viennent pousser sur la cage ducale, ils obtiennent un powerplay. Bourgin Ubiali s'enfuit en contre seul mais il est déjoué par Siegel. Le jeu de puissance colmarien s'installe et se met à lancer de tous côtés, mais au four et au moulin le cerbère de Bohême est sur tous les coups. A force de presser, le verrou saute. Rousseau lance, Krofta bloque mais le puck reste dangereusement devant la cage et Chaubell vient égaliser (1-1 à 44'11).

Les Ducs contre immédiatement et reprennent les devants dans la foulée. Romand remonte la glace à toute allure, il dévie parfaitement pour Fahas devant la cage, il n'en demandait pas tant pour faire trembler les filets (2-1 à 44'37).

Les Titans doivent repartir au charbon, ils y mettent du coeur à l'ouvrage mais ni Chabell ni Avoine ne peuvent trouver la solution. Photographe : Philippe Rouinssard Dijon souffre en défense sous le forcing adverse, Krofta continue de jouer au pompier dans tous les coins. Abdelali est sanctionné de 2 minutes côté visiteur et Devaux de cinq sur la même action. Le jeu à quatre contre quatre ouvre des brêches et ce sont les Alsaciens qui en profitent. Rousseau dans l'angle vient glisser la rondelle entre les jambières du portier local pour ramener son équipe au score (2-2 à 49'38).

Colmar bénéficie ensuite de son powerplay pendant trois minutes, la défense ducale est sous un pressing très intense et peine à se relancer. Coley récupère et parvient à lancer Bourgin Ubiali seul dans le dos de la défense colmarienne, il fonce seul au but et vient glisser le précieux entre les pads de Siegel (3-2 à 52'50).

Dijon reprend les devants en infériorité numérique ! Colmar va alors retourner à l'offensive pour ne plus en bouger jusqu'au bout. Les Titans se déchaînent et cognent de toutes leurs forces sur le but adverse, Dijon cramponné à sa cage fait le dos rond. Encore une fois, c'est Krofta le héros bourguignon, il multiplie les interventions sur les tirs de la bleue, bloque sans rebond, et s'interpose même au vol alors qu'il perd l'équilibre. Le temps file, Colmar sort alors son gardien pour créer l'ultime surnombre, il faut marquer ou mourir. Dijon parvient quelques fois à sortir et tenter de partir vers la cage vide, mais soit se fait rattraper, soit la crosse de Romand se brise alors qu'il va tenter d'expédier la rondelle au fond. Les Titans pressent mais l'accès à la cage et fermé pour toujours. La sirène retentit sur ce petit miracle.



Tirs cadrés : 18 / 8 pour Colmar

Engagements : 10 / 4 pour Colmar



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Julien Romand

Photographe : Philippe Rouinssard

Les Dijonnais déjouent les pronostics et remportent ce premier tour de la Coupe de France face à une équipe de la division suppérieure ! Une belle performance acquise par une abnégation collective. Les Ducs ont su marquer aux moments opportuns et surtout réagir coup sur coup aux deux égalisations adverses. Ils ont également pu encore compter sur leur hermétique gardien pour les tenirs dans le match lors des coups durs. Une qualification pour le deuxième tour qui se déroulera le 24 ou le 25 octobre. Le tirage au sort de l'adversaire n'est pas encore réalisé. Les Ducs démarrent leur championnat de D3 dimanche prochain contre la réserve de Nice.

Colmar rate son entrée dans la compétition cette année avec cette élimination au premier tour de la coupe de France contre une équipe de la division inférieure. Les Titans n'ont pas réussi à convertir leur nombreux temps forts et n'ont pas pu prendre les devants dans une partie qu'ils ont pourtant globalement dominée. Colmar devra se concentrer maintenant sur le championnat de D2 qui commence samedi prochain à domicile contre Courbevoie. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







