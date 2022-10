Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er Tour : Dijon vs Strasbourg 1 - 12 (0-2 1-3 0-7) Le 01/10/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Strasbourg ] CDF : L'Etoile Noire pulvérise Dijon En Coupe de France, dans l'obscurité de ce frais début d'automne, plane au dessus de Dijon (D3), une immense Etoile Noire (D1) venue d'Alsace. Faisant feu de son superlaser, l'Etoile Noire a fait exploser la planète dijonnaise et poursuit sa route vers le tour suivant Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/10/2022 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Strasbourg :



Les turbolasers font feu :



Même si l'affiche rappelait le bon temps de la Ligue Magnus du côté de Trimolet, ce Dijon - Strasbourg était bien différent. Le club local en D3 avait un gouffre qui le séparait des visiteurs qui évoluent en D1. La magie de la coupe de France pouvait-elle opérer ? Bien peu semblaient y croire.

Dès l'entamme du match les Strasbourgeois allaient se porter à l'offensive et assiéger le but local. Le jeu est rapide, bien leché et installé en zone. La défense dijonnaise ne parvient pas à desserrer l'étau alsacien. Krofta s'interpose déjà avec brio. Photographe : Philippe Rouinssard Strasbourg fait le show et écrase les Ducs Une première pénalité est tuée, mais à peine revenu à égalité numérique, Duras dans l'angle trouve l'ouverture (0-1).

Dijon continue de souffrir en défense et commet plusieurs fautes, Krofta vient encore au secours des siens. Sénéchal dans l'angle bute contre le portier tchèque qui tombe au sol, Lobstein reprend le rebond et place la rondelle à mi hauteur, hors de portier du gardien (0-2).

Dijon reste sous l'eau, mais Krofta empêche l'humiliation par ses parades. Plusieurs fautes sifflées contre Strasbourg en fin de tiers permet de donner de l'air aux Bourguignons. Strömbäck lance, le rebond file au second poteau, Valtat reprend mais le palet passe juste à côté de l'angle ouvert.



Tirs cadrés : 29 / 3 pour Strasbourg

Un nouvel espoir vite douché par la contre attaque :



La partie reprend vite côté alsacien, très vite, trop vite pour la défense qui ne suit pas. Trudeau dans l'axe dévie idéalement vers Côté qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle vide (0-3).

Duras part seul en break mais il perd son duel face à Krofta. Les Ducs commencent à aller mieux et se présentent à l'offensive mais Hiadlovský fait le ménage. Les locaux récupèrent une mauvaise relance, Strömbäck glisse vers Chabert qui lance juste sous la transversale (1-3). Photographe : Philippe Rouinssard Michal Krofta a repoussé 67 lancers dans cette partie

La domination strasbourgeoise se poursuit et si le portier local parvient à freiner l'inéluctable, la sanction tombe en suppériorité numérique. Sénéchal vient corser la mise en fin de tiers (1-5).



Tirs cadrés : 21 / 7 pour Strasbourg

Engagements : 14 / 4 pour Strasbourg



L'Etoile Noire explose la planète Dijon :





L'Etoile Noire continue son bombardement, Duras dans l'axe échoue sur Krofta. Sonzanski lance, Krofta repousse au premier poteau, Fondadouze récupère, contourne la cage et glisse au fond (1-6).

Dijon commence à réellement fatiguer et ne peut plus grand chose face au rouleau compresseur alsacien, même si Chabert s'offre un nouveau contre, détourné par le portier slovaque. Une pénalité dijonnaise permet à Pousse d'alourdir encore la mise (1-7).

Les Ducs tentent bien quelques contres mais ils n'aboutissent pas. A l'inverse Strasbourg déroule et régale. Fondadouze d'un lancer décroisé nettoie la lucarne dijonnaise (1-8). Photographe : Philippe Rouinssard Le palet a visité douze fois la cage dijonnaise

Dijon prend son temps mort pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. L'Etoile Noire en profite pour changer de gardien et faire entrer Krauss. Trudeau initie l'offensive, Côté dévie pour Sozanski qui vient encore creuser l'écart (1-9).

Rien ne va plus à Dijon, Krofta qui était le seul qui maintenait le navire à flots est épuisé et exasperé, il peine à retenir à lui seul la furia alsacienne. Les cinq dernières minutes sont un véritable chemin de croix pour le gardien ducal qui s'incline encore à trois reprises face à Boiteau (1-10), Trudeau (1-11) et Pousse en infériorité sur un bon break et un rebond plutôt chanceux (1-12).

Une bien lourde mais logique addition pour clôre ce premier tour de coupe de France.



Tirs cadrés : 21 / 5 pour Strasbourg

Engagements : 20 / 2 pour Strasbourg



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jérémy Côté

** : Sébastien Trudeau

Strasbourg s'impose tambour battant à Dijon pour ce premier tour de la Coupe de France, victoire fort logique pour une équipe de D1. La formation alsacienne a tourné parfaitement et a su faire la différence dans tous les aspects du jeu. Le tour suivant aura lieu le 18 ou 19 octobre, le tirage au sort pour connaître leur adversaire se déroule demain (lundi 3 octobre). L'Etoile Noire débutera le championnat de D1 samedi prochain à domicile face aux Corsaires de Dunkerque.

Dijon aura fait de son mieux mais cantonné à la défensive tout le match a logiquement fini par exploser face à un adversaire bien plus redoutable. Fin de parcours attendu dès le premier tour pour les pensionnaires de D3. Il faudra rapidement se reconcentrer sur le championnat dès la semaine prochaine avec un déplacement à Compiègne.







