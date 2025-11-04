Arbitres : Romain Herrault et Jérémie Collin assistés de Nathan Hasholder et Alexandred Donat-Magnin
Buts : Lyon : 00:16 Dmitri Dudkin (ass Peter Valier) ; 16:10 Lucas Chautant (ass Peter Valier) ; 19:50 Rocco Andreacchi (ass Dmitri Dudkin et Deni Elabiyev) ; 45:48 Dmitri Dudkin ; 47:03 Peter Valier (ass Ranel Vafin et Lucas Chautant) ; 57:54 Maxence Leroux (ass Enzo Baravaglio et Lucas Chautant) Chambéry : ; 25:39 Valentin Grossette * (ass Hugo Raveaud* et Stepan Nemtyriev) ; 52:42 Antoine Fertin* (ass Stepan Nemtyriev et Stepan Kolonin) ; 54:21 Antoine Fertin* (ass Jure Povse et Stepan Kolonin) ; 57:09 Valentin Grossette * (ass Nathan Nicoud et Tanguy Franzini)