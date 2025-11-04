 
Hockey sur glace - Coupe de France - 1er tour : Lyon vs Chambéry
6-4
(3-0 0-1 3-3)
Le 27/09/2025
Patinoire Charlemagne de Lyon
Lyon ] Chambéry ]
CDF - Lyon passe le premier tour
 
Retour PHOTOS sur le premier tour de la Coupe de France 2025-2026 de Hockey sur glace qui a vu les Lions de Lyon s'imposer face à Chambéry.
 
Patinoire Charlemagne de Lyon, Hockey Hebdo Mathieu Weingartner le 02/10/2025 à 07:15
FICHE TECHNIQUE

1955 spectateurs
Arbitres : Romain Herrault et Jérémie Collin assistés de Nathan Hasholder et Alexandred Donat-Magnin
Buts :
Lyon : 00:16 Dmitri Dudkin (ass Peter Valier) ; 16:10 Lucas Chautant (ass Peter Valier) ; 19:50 Rocco Andreacchi (ass Dmitri Dudkin et Deni Elabiyev) ; 45:48 Dmitri Dudkin ; 47:03 Peter Valier (ass Ranel Vafin et Lucas Chautant) ; 57:54 Maxence Leroux (ass Enzo Baravaglio et Lucas Chautant)
Chambéry : ; 25:39 Valentin Grossette * (ass Hugo Raveaud* et Stepan Nemtyriev) ; 52:42 Antoine Fertin* (ass Stepan Nemtyriev et Stepan Kolonin) ; 54:21 Antoine Fertin* (ass Jure Povse et Stepan Kolonin) ; 57:09 Valentin Grossette * (ass Nathan Nicoud et Tanguy Franzini)
Pénalités
12 minutes (6x2mn) contre Lyon
14 minutes (7x2mn) contre Chambéry

 


44 PHOTOS
Photographe : © Weingartner Photos

Photographe : © Weingartner Photos
 
 
 
 
 

Note de la rédaction : Nous remercions Mathieu pour son premier reportage photographique et lui souhaitons la bienvenue dans notre rédaction.
 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
