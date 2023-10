Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er Tour : Lyon vs Mont-Blanc 6 - 2 Le 30/09/2023 Patinoire Charlemagne [ Lyon ] [ Mont-Blanc ] CDF : Le Yéti dévoré par les Lions Entrée en compétition dans cette Coupe de France 2023-2024 pour lyonnais et montblanais ce samedi soir à Charlemagne. Patinoire Charlemagne, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 01/10/2023 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Lyon :

Des lyonnais, tout juste promus en Division 2 s’offraient donc une rencontre de Gala avant le retour du championnat dans quelques jours face à Valence ! Mont-Blanc allait de son côté s’atteler à régler les derniers détails dans une répétition générale grandeur nature et malgré quelques absences de poids dont le gardien titulaire Victor Goy et les deux recrues imports Fabian Hast et Vlad’ Adelsons.



Le Yéti déjà à nu



Côté gone, l’habituel titulaire Clément Ginier gardait le fort. A l’autre bord, Titouan Davout était aligné devant le filet en l’absence de Goy. Les visiteurs prenaient possession du territoire offensif dans les premières minutes de cette partie. La domination territoriale restent aux pensionnaires de Division 1, qui buttaient sur un Ginier précieux dans ces premiers instants à l’image de quelques interventions face à Léger par deux fois et Sarlin avant la mi-tiers. Dominés, les Lions restaient néanmoins menaçants. Kulha avait notamment testé Davout. Les Lions seront d’ailleurs les premiers à frapper au tableau d’affichage. Chautant se rappelait à ses bons souvenirs de la ligue supérieur, prenant à défaut le portier montblanais sur une séquence à 5 contre 5, 1-0 à 9’43. Les locaux qui obtiennent même une occasion de prendre un avantage plus conséquent à la 10ème minute, bénéficiant d’une double supériorité numérique qui acculait les hommes de Peronnard dans leur zone défensive. Croz écopait de 2’pour cinglage + 2’ pour avoir fait trébucher + 2’ de méconduite. La troupe de Raux est à son tour reprise par la garde zébrée et Lamothe s’asseyait au banc. Lyon joue le coup à fond et profite des imprécisions montagnardes pour doubler la mise après 12 minutes. Florian Portier, originaire des Houches à 15 km de Saint-Gervais et formé dans les rangs mineurs du Mont-Blanc U18 puis du HC 74 se rappelait aux bons souvenirs de sa région pour doubler la mise sur un tir dans la partie supérieure, 2-0 à 12’39. La coupe est pleine pour les visiteurs qui se font prendre par deux fois en l’espace de quelques secondes dans une très mauvaise fin de période. Alexandre JUILLET Lyon particulièrement efficace dans cette rencontre Baravaglio prenait à défaut Davout, 3-0 à 18’52, avant que Chautant ne fasse rugir Charlemagne une quinzaine de secondes plus tard en ajoutant une unité supplémentaire, portant le score à 4 buts à 0, 4-0 à 19’05. L’addition est salée pour le pensionnaire de D1 mené par une formation lyonnaise clinique dans le dernier geste.



Le Lion rugit toujours !



Des Yétis dont les débuts en deuxième période n’étaient pas plus encourageants puisque pénalisés par deux fois après 1 minute de jeu dans le tiers médian. Chatellard puis Tabor au banc d’infamie, l’aubaine est trop belle pour les lyonnais qui s’y engouffrent pour le 5ème but de la soirée inscrit par Mansson, 5-0 à 21’14. [5-3]. Le jeu se poursuit à 5 contre 4 pour la troupe de Raux, qui n’accroitra pas son avantage à la marque sur cette séquence. Les Lions sont en jambe et le public exulte lorsque son équipe s’engouffrait dans une nouvelle brèche ouverte par Benjamin Robert, 6-0 à 28’05. Alexandre JUILLET Les supporters lyonnais ont eu du spectacle ce samedi Peronnard remplaçait son gardien Titouan Davout, en difficulté ce samedi soir. Arthur Comte qui le remplaçait se chauffait d’une première intervention et Mont-Blanc, malgré quelques lancers voyait Ginier, l’ex-portier des Pionniers de Chamonix, briller sur sa ligne. Les powerplays visiteurs pourtant nombreux ne donnent rien, la faute à un gardien très solide devant son filet. Lyon joue avec maturité et intelligence face à des Yétis assommés par l’écart au score dans ce match. La tension déjà palpable côté Saint-Gervais/Megève monte d’un cran. Tabor frappait Andrea Bost dans une soirée cauchemardesque pour la formation alpine et était expulsé après avoir reçu 25’. Mont-Blanc perd son défenseur et regagne les vestiaires sur ce score de 6 buts à rien.



Sursaut trop tardif



Les Yétis tentaient de sauver l’honneur en début de troisième. Léger, le plus en vue côté montblanais ce samedi sur le front de l’attaque se heurtait une nouvelle fois à un Clément Ginier intraitable. Le cerbère faisait des miracles dans une soirée où les lyonnais brillaient sur toute la ligne. Alexandre JUILLET Léger voit Ginier s'interposer sur sa ligne Le succès est désormais clairement acquis à la cause de locaux qui auront joué le coup à fond. Si les vagues de tirs déferlent sur la défense lyonnaise, cette dernière ne panique pas et Ginier très solide en dernier rempart poursuivait son travail de manière impeccable. Pourtant, les Yétis parviendront à réduire l’écart à douze minutes du terme de la partie. Zach Tyson prenait un lancer depuis l’enclave et battait un Ginier impérial jusque-là, 6-1 à 48’32. Lyon laisse des espaces mais contrôle la fin de rencontre. Les joueurs de Raux obtiendront même quelques occasions d’aggraver encore la marque, mais le jeune Arthur Comte parvenait à contenir les assauts après une bonne entrée en jeu. La fin de partie s’annonçait et Théo Larroque travaillait dans le coin. Il libérait le disque pour Arès qui concluait pour le deuxième but haut-savoyard de la soirée, 6-2 à 56’39. Aucun but supplémentaire ne sera ajouté à la partie.



Victoire des Lions de Lyon 6 buts à 2 à domicile face à un triste HC Mont-Blanc. Surpris d’entrée par les pensionnaires de Division 2, les joueurs de Peronnard n’ont jamais semblé réellement entrer dans leur rencontre. Pris à la gorge sur le plan défensif dans la première moitié de la rencontre, les blancs du soir ont déçu. De son côté Lyon être fier de son match au lendemain d’un succès révélateur et qui devrait donner de la confiance à un groupe Gone qu’il nous tarde de suivre dans sa saison de Division 2. Une victoire lyonnaise qui ne doit rien au hasard. Les joueurs de Raux ont mis les ingrédients pour bousculer une équipe haut-savoyarde qui a totalement sombré après le deuxième but. Les joueurs de Saint-Gervais/Megève, dont la seule réelle satisfaction à retenir sera sans doute la bonne entrée en jeu d’Arthur Comte quittent donc la compétition et disposent désormais d’une semaine pour se remettre la tête à l’endroit après une déconvenue qui ne doit en rien effacer le travail réalisé depuis plusieurs semaines avec cet effectif. Mont-Blanc ira à Valenciennes en ouverture du championnat de Division 1 samedi prochain !



// MVP DU MATCH : LYON Vs MONT-BLANC

Lyon : Clément GINIER (GB)

Mont-Blanc : Arthur COMTE (GB)

